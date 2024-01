Berdan Mardini

Ben yarime canım derim Gözüm kırpmam can veririm Ben yarime canım derim Gözüm kırpmam can veririm ** Ben seversem candan sever Ömür boyu yar bilirim Ben seversem candan sever Ömür boyu yar bilirim ** Ah ah başım darda gelmezsen yar Ah ah içim yanar yokluğunda Sen hayatımsın tek varlığımsın Sen benim gül kokulum ** Vazgeçemem ki canıma cansın Sen kara sevdamsın Sen hayatımsın tek varlığımsın Sen benim gül kokulum Vazgeçemem ki canıma cansın Sen kara sevdamsın Ben yarime canım derim Gözüm kırpmam can veririm Ben yarime canım derim Gözüm kırpmam can veririm ** Ben seversem candan sever Ömür boyu yar bilirim Ben seversem candan sever Ömür boyu yar bilirim ** Ah ah başım darda gelmezsen yar Ah ah içim yanar yokluğunda ** Sen hayatımsın tek varlığımsın Sen benim gül kokulum Vazgeçemem ki canıma cansın Sen kara sevdamsın ** Sen hayatımsın tek varlığımsın Sen benim gül kokulum Vazgeçemem ki canıma cansın Sen kara sevdamsın

Mektebin bacaları Vay lele lele vay lele lele vay lele vay Ders verir hocaları Oy amman can heyran Ders verir hocaları Oy amman can heyran Kim yarimi sorarsa Vay lele lele vay lele lele vay lele vay Odur birincileri uy amman can heyran Odur birincileri uy amman can heyran ** Ay doğar bedir Allah Vay lele lele vay lele lele vay lele vay Bu sevda nedir Allah Uy amman can heyran Bu sevda nedir Allah Uy amman can heyran Ya benim muradım ver Vay lele lele vay lele lele vay lele vay Ya beni öldür Allah Uy amman can heyran Ya beni öldür Allah Uy amman can heyran