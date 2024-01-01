Berdan Mardini

Kara Sevdam Ben yarime canım derim Gözüm kırpmam can veririm Ben yarime canım derim Gözüm kırpmam can veririm ** Ben seversem candan sever Ömür boyu yar bilirim Ben seversem candan sever Ömür boyu yar bilirim ** Ah ah başım darda gelmezsen yar Ah ah içim yanar yokluğunda Sen hayatımsın tek varlığımsın Sen benim gül kokulum ** Vazgeçemem ki canıma cansın Sen kara sevdamsın Sen hayatımsın tek varlığımsın Sen benim gül kokulum Vazgeçemem ki canıma cansın Sen kara sevdamsın Ben yarime canım derim Gözüm kırpmam can veririm Ben yarime canım derim Gözüm kırpmam can veririm ** Ben seversem candan sever Ömür boyu yar bilirim Ben seversem candan sever Ömür boyu yar bilirim ** Ah ah başım darda gelmezsen yar Ah ah içim yanar yokluğunda ** Sen hayatımsın tek varlığımsın Sen benim gül kokulum Vazgeçemem ki canıma cansın Sen kara sevdamsın ** Sen hayatımsın tek varlığımsın Sen benim gül kokulum Vazgeçemem ki canıma cansın Sen kara sevdamsın

Aman Aman Sana aşkı asıl ben anlatmadım Adım adım kaçtım ki anlamadın Sana aşkı asıl ben anlatmadım Adım adım kaçtım ki anlamadın ** Dön desem bilirim dönmezsin Gel desem bilirim gelmezsin ** Aman aman bir sevda mı yaşadık Aman aman bir sevda mı yaşadık Aman aman aman haldan düştüm Yar yar yar yar Aman aman aman sana küstüm Yar yar yar yar Aman dünyada ne ne insanlar Var var var var Hep bizi mi bulur vefasızlar hayırsızlar ** Aman aman aman haldan düştüm Yar yar yar yar Aman aman aman sana küstüm Yar yar yar yar Aman dünyada ne ne insanlar Var var var var Hep bizi mi bulur vefasızlar hayırsızlar ** Her günah bende inkar etmedim Bir olmaza seni koyup gitmedim Her günah bende inkar etmedim Bir olmaza seni koyup gitmedim ** Yar desem bilirim olmazsın Dön desem bilirim dönmezsin Zaman zaman olur diye beklerim Zaman zaman olur diye beklerim ** Aman aman aman haldan düştüm Yar yar yar yar Aman aman aman sana küstüm Yar yar yar yar Aman dünyada ne ne insanlar Var var var var Hep bizi mi bulur vefasızlar hayırsızlar Aman aman aman haldan düştüm Yar yar yar yar Aman aman aman sana küstüm Yar yar yar yar Aman dünyada ne ne insanlar Var var var var Hep bizi mi bulur vefasızlar hayırsızlar

Gitme Gülüm Ayrılık hayır getirmez Gitme gülüm şu gönlümden Hasretlik bizi güldürmez Gitme gülüm şu gönlümden şu gönlümden ** Gitme gülüm yüzüm gülmez Gitme gülüm can dayanmaz Gitme gülüm sensiz olmaz Gitme gülüm şu gönlümden şu gönlümden ** Yad eller kıymetin bilmez Kimse benim gibi sevmez Canım alsan sesim çıkmaz Gitme gülüm şu gönlümden şu gönlümden

Hay Allah Hay Allah bu sevdayı neylemeli Gör Allah bu sevdayı neylemeli ** O nazlı edasına içim çekilir Ahu verse elinden alıp içilir ** O benim kız bekarım nasıl geçinir ** Hay Allah bu sevdayı neylemeli Gör Allah bu sevdayı neylemeli ** Gözünce ahı çekilir Gül yanağın görünce çekilir ** Hay Allah bu sevdayı neylemeli Gör Allah bu sevdayı neylemeli

Minnoş Dağda Keklik Avlarım Tabancamı Yağlarım Ben Bir Öksüz Oğluyam Gençliğime Yanarım Amanım Minnoş, Minnoş Yaktın Beni Minnoş ** Yine Oldu Akşamlar Eğleniyor Gagoşlar Vay Benim Deli Gönlüm Nerelerde Akşamlar Amanım Minnoş, Minnoş Yaktın Beni Minnoş ** Zalım Ağlattı Beni Derde Bağlattı Beni En Yoksul Kötü Günlerimde Bıraktı Gitti Beni Amanım Minnoş, Minnoş Yaktın Beni Minnoş...

Yüce Dağbaşına Yüce dağ başında yağan kar idim Yağdı yağmur güneş vurdu eridim Evvel yarın sevdiceği ben idim Şimdi uzaklardan bakan ben oldum ** Yüce dağ başında yatmış uyumuş Ela gözlerini uyku bürümüş Evvel küçük idi şimdi büyümüş Şimdi uzaklardan bakan ben oldum

Diyarbakır Şad Akar Diyarbekir şad akar hele yar zalim yar Urfa Mardin'e bakar severem ben seni Diyarbekir kızları hele yar zalim yar Kibritsiz kandil yakar severem ben seni ** Diyarbekir bedendir hele yar zalim yar Suyu akmaz nedendir severem ben seni Her gün burdan geçen yar hele yar zalim yar Bugün geçmez nedendir severem ben seni ** Ay karanlık gecedir hele yar zalim yar Bilmem bu dert necedir severem ben seni Yastık gurbanın olam hele yar zalim yar Yar yatışı nicedir severem ben seni

Ölem Gayrı Ateş sardı bedenimi Aklıma yar düştü yine Soldurmadan gençliğimi Ya dön ya ben ölem gayrı ** Güneş doğmaz gündüzüme Uyku girmez gözlerime Çare olup dertlerime Ya dön ya ben ölem gayrı ** Ölem gayrı, ölem gayrı Ateşlerde yanam gayrı Ah çekerek geçti ömrüm Ya dön ya ben ölem gayrı ** Ölem gayrı, ölem gayrı Ateşlerde yanam gayrı Ah çekerek geçti ömrüm Ya dön ya ben ölem gayrı ** Hasret başta duman duman Akar gözyaşlarım her an Öldürecek beni sevdan Ya dön ya ben ölem gayrı ** Güneş doğmaz gündüzüme Uyku girmez gözlerime Çare olup dertlerime Ya dön ya ben ölem gayrı ** Ölem gayrı, ölem gayrı Ateşlerde yanam gayrı Ah çekerek geçti ömrüm Ya dön ya ben ölem gayrı ** Ölem gayrı, ölem gayrı Ateşlerde yanam gayrı Ah çekerek geçti ömrüm Ya dön ya ben ölem gayrı

Mektebin Bacaları Mektebin bacaları Vay lele lele vay lele lele vay lele vay Ders verir hocaları Oy amman can heyran Ders verir hocaları Oy amman can heyran Kim yarimi sorarsa Vay lele lele vay lele lele vay lele vay Odur birincileri uy amman can heyran Odur birincileri uy amman can heyran ** Ay doğar bedir Allah Vay lele lele vay lele lele vay lele vay Bu sevda nedir Allah Uy amman can heyran Bu sevda nedir Allah Uy amman can heyran Ya benim muradım ver Vay lele lele vay lele lele vay lele vay Ya beni öldür Allah Uy amman can heyran Ya beni öldür Allah Uy amman can heyran