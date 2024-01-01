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Tutunamadım Şarkı Sözleri

Berdan Mardini Tutunamadım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Berdan Mardini Tutunamadım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Tutunamadım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Berdan Mardini

Berdan Mardini

Tutunamadım

  • Kurşun Yarası

  • Üstüme Basıp Geçme Yar

  • Gece Melek ve Bizim Çocuklar

  • Tutunamadım

  • Yar (Ah Yar Ayartan Yar)

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