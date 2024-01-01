Tutunamadım Şarkı Sözleri
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Berdan Mardini
Tutunamadım
-
Dağlarda fermanım bir yaman gibi
Yaprağım yel almış, toprağım sanki
Halil der, "Bu sevda bende bitmez ki"
Ceylanım, yaralım
**
Kurşun yarası aldı canımı
Kurşun yarası deldi bağrımı
Kurşun yarası aldı aşkımı
Kurşun yarası aldı canımı
Kurşun yarası
**
Kurşun yarası aldı canımı
Kurşun yarası deldi bağrımı
Kurşun yarası aldı aşkımı
Kurşun yarası aldı canımı
Kurşun yarası
**
Kurşun yarası aldı canımı
Kurşun yarası deldi bağrımı
Kurşun yarası aldı aşkımı
Kurşun yarası aldı canımı
Kurşun yarası
-
Bıraksan da elimi sevgim bana yeter
Susarım öpüşüne avunur da söylemem
Belki yalandır, oyundur derim ya
Yine de korku basar
***
Yazık ki ağır ağır çökmüş yüreğine
Nefret değil mi bu, yalan sevişmeler
Sen değilsin sanki yarısı yatağımın
Üşürüm sarılsam bile
***
İsyanım yanışıma ölüm bile susuyor
Ardına dönüp giden sen misin a kadın
Gururum yere düşer yeter ki bak yüzüme
Üstüme basıp geçme yar
***
Bıraksan da elimi sevgim bana yeter
Susarım öpüşüne avunur da söylemem
Belki yalandır, oyundur derim ya
Yine de korku basar
***
Yazık ki ağır ağır çökmüş yüreğine
Nefret değil mi bu, yalan sevişmeler
Sen değilsin sanki yarısı yatağımın
Üşürüm sarılsam bile
***
İsyanım yanışıma ölüm bile susuyor
Ardına dönüp giden sen misin a kadın
Gururum yere düşer yeter ki bak yüzüme
Üstüme basıp geçme yar
***
İsyanım yanışıma ölüm bile susuyor
Ardına dönüp giden sen misin a kadın
Gururum yere düşer yeter ki bak yüzüme
Üstüme basıp geçme yar
-
Gece üşür, meleklerine seslenir
Sarmaş dolaş arka sokak çocukları
Bıçaklar çekilir, yüreklerimiz hep tetikte
Bu sokaklar korkular adar
***
Şehvetle biz sığındık birbirimize, seviştik de
Öldük de öldürdük bile
Kaybedecek hiçbir şeyimiz kalmadı
Sanki bize bizden başka kim olur yâr?
***
Gece, melek ve bizim çocuklar
Gece, melek ve bizim çocuklar
Gece, melek ve bizim çocuklar
Gece, melek ve bizim çocuklar
***
Her uçurumdan sarktık
Anasını sattık, babasını ağlattık
Düştük mü yoksa kalktık mı?
Karışık işler bunlar
***
Gece, melek ve bizim çocuklar
Gece, melek ve bizim çocuklar
Gece, melek ve bizim çocuklar
Gece, melek...
-
İnliyor sokaklar bu gece
Çocuklar küsüyor camlardan bana
Şarkımı söylüyor yıldızım
Melekler ağlıyor uzaktan bana
***
Bilmez ki içimi dostlarım
Ağlamam, acınmam, beklemem
Bilmez ki içimi dostlarım
Ağlamam, acınmam, beklemem
Yakışmaz bana
***
Uslanmaz bu yürek, kendini yaralar
Al tanrım, taşıdım bu kadar
Kaldırmaz bu beden yeni bir bahar
Tutunamadım
Tutunamadım
Tutunamadım
***
Uslanmaz bu yürek, kendini yaralar
Al tanrım, taşıdım bu kadar
Kaldırmaz bu beden yeni bir bahar
Tutunamadım
Tutunamadım
Tutunamadım
***
Günah
Yazılmaz bana
***
İnliyor sokaklar bu gece
Çocuklar küsüyor camlardan bana
Şarkımı söylüyor yıldızım
Melekler ağlıyor uzaktan bana
***
Bilmez ki içimi dostlarım
Ağlamam, acınmam, beklemem
Bilmez ki içimi dostlarım
Ağlamam, acınmam, beklemem
Yakışmaz bana
***
Uslanmaz bu yürek, kendini yaralar
Al tanrım, taşıdım bu kadar
Kaldırmaz bu beden yeni bir bahar
Tutunamadım
Tutunamadım
Tutunamadım
***
Uslanmaz bu yürek, kendini yaralar
Al tanrım, taşıdım bu kadar
Kaldırmaz bu beden yeni bir bahar
Tutunamadım
Tutunamadım
Tutunamadım
***
Günah
Yazılmaz bana
-
Elle tutulmaz, gözle görülmez
Batıyor her an
Şeffaf hançer sanki
Göstersem yok sanki
***
Elle tutulmaz, gözle görülmez
Batıyor her an
Şeffaf hançer sanki
Göstersem yok sanki
***
Yâr, ah ayartan yâr
Ah unutkan yâr
Yar baştan başa, göğsümü yar
Öfken var
***
Ah ayartan yâr
Ah unutkan yâr
Yar baştan başa, göğsümü yar
İçin rahatlar
***
Kurşuni ay rengi toz duvağın
Hırsızca kaçan ırmaktın
Daha ne kadar, daha da mı var?
Bu ne öfke, bu ne öfke?
Bu ne öfke, bu ne cevher?
***
Elle tutulmaz, gözle görülmez
Batıyor her an
Şeffaf hançer sanki
Göstersem yok sanki
***
Elle tutulmaz, gözle görülmez
Batıyor her an
Şeffaf hançer sanki
Göstersem yok sanki
***
Yâr, ah ayartan yâr
Ah unutkan yâr
Yar baştan başa, göğsümü yar
Öfken var
***
Ah ayartan yâr
Ah unutkan yâr
Yar baştan başa, göğsümü yar
İçin rahatlar
***
Yâr, ah ayartan yâr
Ah unutkan yâr
Yar baştan başa, göğsümü yar
Öfken var
***
Ah ayartan yâr
Ah unutkan yâr
Yar baştan başa, göğsümü yar
Öfken var