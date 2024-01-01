Mardin Mardin Şarkı Sözleri
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Berdan Mardini
Mardin Mardin
Tüm Şarkıları
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Sevdiğim Sana Emanet
Ben Yokken Ona Gözün Gibi Bak
Eline El Değerse Şayet
Yangın Ol Cayır Cayır Yak
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Gidip Dönmemek Var
Dönüp Bulmamak Var
Ağlarsa Bir Yar, Bir Anam Ağlar
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Gecen Gerdanlık Gözün Nazarlık
Can Sensiz Karanlık
Mardin Mardin
Ben Gurbet Sen Sıla
Yi Olmaz Bu Yara
Yürek Katran Kara
Mardin Mardin..