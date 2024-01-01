Berdan Mardini

Minnoş Dağda Keklik Avlarım Tabancamı Yağlarım Ben Bir Öksüz Oğluyam Gençliğime Yanarım Amanım Minnoş, Minnoş Yaktın Beni Minnoş ** Yine Oldu Akşamlar Eğleniyor Gagoşlar Vay Benim Deli Gönlüm Nerelerde Akşamlar Amanım Minnoş, Minnoş Yaktın Beni Minnoş ** Zalım Ağlattı Beni Derde Bağlattı Beni En Yoksul Kötü Günlerimde Bıraktı Gitti Beni Amanım Minnoş, Minnoş Yaktın Beni Minnoş...

Yalancı Gönül Çabuk ol, nereye kadar böyle, ayrılığa dayanamayız Geceme güneşime bahane bulamazsın, tutuşamayız Böylesi sanki hak mı ki, hasretin sanki dost mu ki? Yollarım bağlı, ellerim kitli gözlerine *** Az mı geldi sana kahrolsun aşk? Kahrolsun, kahrolsun *** Yalancı gönül, yalancı gönül, artık inanmam Yalancı gönül, yalancı gönül, sana inanmam Yalancı gönül, yalancı gönül, artık inanmam Yalancı gönül, yalancı gönül, sana inanmam *** Çabuk ol, nereye kadar böyle, ayrılığa dayanamayız Geceme güneşime bahane bulamazsın, tutuşamayız Böylesi sanki hak mı ki, hasretin sanki dost mu ki? Yollarım bağlı, ellerim kitli gözlerine *** Az mı geldi sana kahrolsun aşk? Kahrolsun, kahrolsun *** Yalancı gönül, yalancı gönül, artık inanmam Yalancı gönül, yalancı gönül, sana inanmam Yalancı gönül, yalancı gönül, artık inanmam Yalancı gönül, yalancı gönül, sana inanmam **** Yalancı gönül, yalancı gönül, artık inanmam Yalancı gönül, yalancı gönül, sana inanmam Yalancı gönül

Allan Pullan Peşimden ayrılmadın yorulmadın Sevgi saygı her şey tamam Kurtulamadım senden kurtulamadım Sabrımı dünya gördü sen anlayamadın Bir taşarsam ikimiz de birden Boğulur gideriz Ateşsiz yanarız gideriz *** Azıcık utanmadın ellerden Bile bile uğraşıp ağlattın Bakışına tavım gülüşüne avım Bunları hep bana kullandın *** Allan pullan gel deme bana zalim yalancı Elbet bir gün sen gör o zaman Kimmiş kararlı *** Allan pullan gel deme bana zalim yalancı Elbet bir gün sen gör o zaman Kimmiş kararlı *** Bir adım atsaydın sana koşardım Neyim var neyim yok elimden Çalarak aldın hırsız Çalarak aldın Sendeki aşktı bendeki neydi ha kalpsiz Bir taşarsam ikimiz de birden Boğulur gideriz Ateşsiz yanarız gideriz *** Azıcık utanmadın ellerden Bile bile uğraşıp ağlattın Bakışına tavım gülüşüne avım Bunları hep bana kullandın *** Allan pullan gel deme bana zalim yalancı Elbet bir gün sen gör o zaman Kimmiş kararlı *** Allan pullan gel deme bana zalim yalancı Elbet bir gün sen gör o zaman Kimmiş kararlı *** Allan pullan gel deme bana zalim yalancı Elbet bir gün sen gör o zaman Kimmiş kararlı *** Allan pullan gel deme bana zalim yalancı Elbet bir gün sen gör o zaman Kimmiş kararlı

Aşkın Benden de Öte Gördüğüm düşlerin ömrü benden uzun Seni çok seviyorum mutsuzum Her şeyim bana inat Görmüyor yüzüm rahat Çok özlüyorum huzursuzum Ben sana dayanamam ayrımı hiç duramam Gözlerinde gece olmuyor Güneşi perdeliyor bakışın *** Hem sana ihtiyacım var hem de bana delice Al beni bırakma hiçbir an bile kendime Aşkın benden de öte bir yere gidemem ki Sen benim kalbimsin ya Alma yaşayamam ki O kollarda bulamazsın gerçek aşkı. Yangınlarda sönemezsin benden ayrı. Sen korksan da yine aynıyım aşığınım.

Gülüm Bakışların hayalimden girmiyor ki O çocuksu hallerini özledim Seni görmek seni sevmek tek dileğim Sensin ilk yangın yüreğimde Sensin kalp ağrım *** Yalan değil tadım olmaz sen yoksan Kalbim susmaz ki dilim konuşmaz duramam Derinlerde yükseklerde her yerde Zaman akmaz ki dünya dönmez ki uzaksan *** Gülüm... Gönlüm açık yollarına Çiçeğine dallarına Her şey feda olsun sana Sen iste Gülüm... Dikenine toprağına Gözündeki yaşlarına Kurban olsun aşkım sana *** Her halimle her halinin aşığıyım Biraz anla görerek baksan ne olur Belalıyım zarardayım hem darda Bari sen vurma yüreğimden Ayrılma asla