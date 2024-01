Berdan Mardini

Benim kaderim senle yazılmış Bir ömür boşa harcanmış Benim kaderim senle yazılmış Bir ömür boşa harcanmış ** Neylerim ben sensiz doğan güneşi Neylerim ben sensiz aşk denen herşeyi Neylerim ben sensiz doğan güneşi Neylerim ben sensiz aşk denen herşeyi ** Ah haber ver yüreğim darda gel Şu seven gönlüme ne olur ümit ver Ah haber ver yüreğim darda gel Şu seven gönlüme ne olur ümit ver ** Benim kaderim senle yazılmış Bir ömür boşa harcanmış Benim kaderim senle yazılmış Bir ömür boşa harcanmış ** Neylerim ben sensiz doğan güneşi Neylerim ben sensiz aşk denen her şeyi Neylerim ben sensiz doğan güneşi Neylerim ben sensiz aşk denen her şeyi ** Ah haber ver yüreğim darda gel Şu seven gönlüme ne olur ümit ver Ah haber ver yüreğim darda gel Şu seven gönlüme ne olur ümit ver ** Ah haber ver yüreğim darda gel Şu seven gönlüme ne olur ümit ver