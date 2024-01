Berdan Mardini

Oyna da Düşürdün Aşka Derde Taş Kalpli Zalim Güzel Kalp Kırmışsın Her Yerde Her Halin Beni Üzer Senden Aşk Meşk Istemem Aşkımı Sakladım Ben Seni Sevmek Günah Yar Sevğimi Pakladım Ben Ellerin Gözlerin Her Yerin Günah Senin Bakışın Gülüşün Yakışın Dünya Senin Oyna da Incilerin Dökülsün Oyna da Benim Boynum Bükülsün Oyna da Sen Bir Meleksin Ya Oyna da Melekliğin Görünsün

Annem Kızıyor Bu aralar bu geceler niye uzuyor Anılarım durup durup ne diye azıyor Yakışanı yakışmayanı kim biliyor Gönlümün he dediğine annem kızıyor ** Kolay da değil zor da Bulur muyum aslında Bakışmaları geçsek Kavuşmalar aklımda ** Herkes aradığı taradığı sevgiliyi sabredince kesin buluyor Boşver haklıyı suçluyu kaderine şükredince asil duruyor Annem kızıyor….

Aşkım Bu nasıl bir hasret Anlamadım kendimi Bir insan bir insanı Bu kadar özler mi ** Yatağım buz gibi Karanlık bütün odam Günden güne eriyor Sensiz bu adam ** Aşkım demeyi çok özledim sana Bu kelime en çok sende yakıştı bana Geri dönersen eğer alacağım koynuma Değil hayat ölüm bile alamaz artık seni benden ** Geceler yoruldu Gözyaşımı silmekten Yastığım pes etti Beni teselli etmekten ** Yatağım buz gibi Karanlık bütün odam Günden güne eriyor Sensiz bu adam ** Aşkım demeyi çok özledim sana Bu kelime en çok sende yakıştı bana Geri dönersen eğer alacağım koynuma Değil hayat ölüm bile alamaz artık seni benden

Terkediyorum Nasıl vereceksin bunun hesabını nasıl Nasıl boynundaki geçirdiğin ipe asıl Sen artık benim duam değil bedduamsın Ömrüne yarasın ** Hiç acımadın daha çok gençti yaşım Yok hiç olmadı esim dostum arkadaşım Sen artık ömür boyu mutlu olamazsın Ömrüne yarasın ** Terk ediyorum terk ediyorum İstemiyorum sevgini Yanına kalmaz Götürüyorum bu sahipsiz yüreğimi Yalancı sevda dönerim sanma Hoşca da kalma sevgilim Ben gidiyorum ağlamıyorum Terk ediyorum sevgilim Önce seni sonra beni

Pembe İnsan arıyor be soruyor be canım Ayrılık bizi nerden tanıyor canım İzler azalıyor ama kalıyor be canım Sensizlik dört bir yerden vuruyor canım ** Unutulan unutalı hep taşıyor Tek çözüm unutmak Bu da beni aşıyor ** Bi gönül varki canım sende sende Unutmak aylar alır of Yanağın al da değil pembe pembe Öpünce aklım alır of ** Bi gönül varki canım sende sende Unutmak aylar alır of Yanağın al da değil pembe pembe Öpünce aklım alır ** İnsan arıyor be soruyor be canım Ayrılık bizi nerden tanıyor canım İzler azalıyor ama kalıyor be canım Sensizlik dört bir yerden vuruyor canım ** Unutulan unutalı hep taşıyor Tek çözüm unutmak Bu da beni aşıyor ** Bi gönül varki canım sende sende Unutmak aylar alır of Yanağın al da değil pembe pembe Öpünce aklım alır of ** Bi gönül varki canım sende sende Unutmak aylar alır of Yanağın al da değil pembe pembe Öpünce aklım alır ** Bi gönül varki canım sende sende Unutmak aylar alır of Yanağın al da değil pembe pembe Öpünce aklım alır of ** Bi gönül varki canım sende sende Unutmak aylar alır of Yanağın al da değil pembe pembe Öpünce aklım alır of ** Bi gönül varki canım sende sende Unutmak aylar alır of Yanağın al da değil pembe pembe Öpünce aklım alır

İki Oda Bir Salon Hayal kurmakta yasak değil ya Ben yürekten inanıyorum canım aşk masalına Sen yanımda uyandığın her sabah Dönmüyor duruyor adeta şu koca dünya ** Gel yarını düşleyelim Şu ateşi körükleyelim Bizi ayırmak isteyenlerin inadına inadına ** İki oda bir salon evimiz olsun Tanrı bizi her daim korusun Sen bu ömrün hem başlangıcı hemde en sonusun Aaaaahh İki oda bir salon evimiz olsun Tanrı bizi her daim korusun Sen bu ömrün hem başlangıcı hemde en sonusun Hayal kurmakta yasak değil ya Ben yürekten inanıyorum canım aşk masalına Sen yanımda uyandığın her sabah Dönmüyor duruyor adeta şu koca dünya ** Gel yarını düşleyelim Şu ateşi körükleyelim Bizi ayırmak isteyenlerin inadına inadına ** İki oda bir salon evimiz olsun Tanrı bizi her daim korusun Sen bu ömrün hem başlangıcı hemde en sonusun Aaaaahh İki oda bir salon evimiz olsun Tanrı bizi her daim korusun Sen bu ömrün hem başlangıcı hemde en sonusun Aaaaahh İki oda bir salon evimiz olsun Tanrı bizi her daim korusun Sen bu ömrün hem başlangıcı hemde en sonusun Aaaaahh İki oda bir salon evimiz olsun Tanrı bizi her daim korusun Sen bu ömrün hem başlangıcı hemde en sonusun

Aşka Nezaketten Deli dolu cümleler mazide kaldi E niye sevmiyorum degişim zoruna gidiyor Gözlerime bakisin zaten azaldı Ya niye başkasına yanışım seni mahvediyor ** illah seveceğim diye bilmediğim bi şart mı var Güya güleceğim diye bekledim de bi fark mı var ** Kime sarılacağımı kime darılacağımı sen söyleme lütfen Bana tek seferin yetti bu şarkı da aşka nezaketten

Benim Yüregim Allahımdan tek dileğim beni benden etme Canımdan can saydığıma beni muhtaç etme Uğrunda öldüğüm dostlara hiçbir lafım yok Ölsem de arkamdan ağlayan bir çift gözüm yok Yalnız kalmak bana mahsus ** Benim yüreğim hem anam hem babam Senin sevdan yalanlardan yalan Bu dünyada var mı benim gibi yaşı kadar yalnız kalan

Mardin Mardin Sevdiğim Sana Emanet Ben Yokken Ona Gözün Gibi Bak Eline El Değerse Şayet Yangın Ol Cayır Cayır Yak ** Gidip Dönmemek Var Dönüp Bulmamak Var Ağlarsa Bir Yar, Bir Anam Ağlar ** Gecen Gerdanlık Gözün Nazarlık Can Sensiz Karanlık Mardin Mardin Ben Gurbet Sen Sıla Yi Olmaz Bu Yara Yürek Katran Kara Mardin Mardin..

Yalnızlık Çok kırgınım Bütün dostlarıma Sevgilim, seni Düşman ettiler bana ** Bir hataydı, beni seçmedin İnandın onlara Sihirli sözlere aldandın Büyü yaptılar sana ** Yalnızlık alır, götürür Vay beni, yazık bana Eller böyledir, hep ayırır Karışıp sevdalara ** Eller böyledir, hep ayırır Karışıp sevdalara Yalnızlık alır, götürür Vay beni, yazık bana ** Eller böyledir, hep ayırır Karışıp sevdalara Eller böyledir, hep ayırır Karışıp sevdalara ** Çok kırgınım Bütün dostlarıma Sevgilim, seni Düşman ettiler bana ** Bir hataydı, beni seçmedin İnandın onlara Sihirli sözlere aldandın Büyü yaptılar sana ** Yalnızlık alır, götürür Vay beni, yazık bana Eller böyledir, hep ayırır Karışıp sevdalara ** Eller böyledir, hep ayırır Karışıp sevdalara Yalnızlık alır, götürür Vay beni, yazık bana ** Eller böyledir, hep ayırır Karışıp sevdalara Eller böyledir, hep ayırır Karışıp sevdalara ** Eller böyledir, hep ayırır Karışıp sevdalara

Yaramın Şev tari bu, disa'z tene me, be yara xwe me Hestir çave min wek barane dibarin Bu roj u E şev li benda yare xeber naye Tenebun geleki zore, ez tirsim daye Tucaran te ji birnakim, tucaran ji kesek heznakim Be te nameşe jiyana min yara min, yara min ** Te bira min ew roja reş tari baran dibari We xeyalek gotine min, çima yare Tu zani edi ev jiyan ji min re bu dawi Tu caran te ji birnakim, tucaran ji kesek din hez nakim Be te nameşe jiyana min, yara min, yara min

Diyarbekir Elleri Hançepekte sıra sıra paytonlar Oturmuşlar türlü türlü hatunlar Boylarında beşi birlik altınlar Ne güzeldir diyarbekir elleri elleri elleri vay ** Mardin kapi, efe ehvan yataği Baci damda tahta sermiş yataği Çiğköfte meftüne derdim ortaği Ne güzeldir diyarbekir elleri elleri elleri vay Çok güzeldir diyarbekir elleri elleri elleri vay ** Dicle nehri gelin gibi akarsın Gazi köşku mahsun melül bakarsın Kırklar dağı çok ciğerler yakarsın Ne güzeldir diyarbekir elleri elleri elleri vay ** Celal beyin yanık sesi kulakta Hevsel bahçasından gelir uzakta Dinleniyor büyük küçük her yaşta Ne güzeldir diyarbekir elleri elleri elleri vay Çok güzeldir diyarbekir elleri elleri elleri vay ** Çay önünde kan kırmızi karpuzlar Hemlilerde oturmuşlar genç kizlar Her baktıkça canım ciğerim sızlar Ne güzeldir diyarbekir elleri elleri elleri vay ** Benu sene, fiskaya, yeni kapi Alipaşa, ofis, bağlar, dağkapi Kurban olam çok güzel her yani Ne güzeldir diyarbekir elleri elleri elleri vay Çok güzeldir diyarbekir elleri elleri elleri vay Ne güzeldir diyarbekir elleri elleri elleri vay Çok güzeldir diyarbekir elleri elleri elleri vay