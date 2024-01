Berdan Mardini

Seni tanıdığım gün ömrümün en güzel günüdür Saçların hoyrat dağların en asi gülüdür Senden çocuğum olsun istiyorum Gözleri senin gibi baksın ** Görenlerin içini yaksın bakışları Özü sözü bir aynı benim gibi Biraz deli tıpkı senin gibi Her sözüyle aşkımız gibi ** Eritsin kara kışları Senin için senin için Bu dünyanın ipini çekerim Saçlarının bir tek teli için ** Tanımam ki herşeyi silerim Bilirsin herbirşeyimsin benim Gözümden sakındığımsın Yüreğimin en kuytusunda Kendime sakladığımsın

Böyle bir his yaşamadım ki, Aşk gelmişti tanımadım ki, Yandım ama anlamadım ki Ruhum aşkla yaralandı İçimdeki bu duyguyu Sen var ettin, heder ettin beni Gecelerimden uykuyu Sen tükettin, beter ettin beni Ne çok sevdim anlatamam Gecem sensiz zor yatamam Belki sana anlatamam Ama sana aşığım aşık

Yağmursuzum, aysız, güneşsizim Susuz, ateşsizim meğer sen Her şey demekmişsin Sevdasızım dilsiz, bir avareyim Sensiz ben viraneyim Meğer sen bana gerekmişsin Olmadığın her yer en uzak gurbet eli bana Bilmeden kaşla güz arasında fena alışmışım sana Sen beni benden iyi tanırsın delinin tekiyim Ama seni üzdüysem canım özür dilemesini de bilirim

Laylasını dinlerken suların sevgilim Seyrine bir ged Allah baharın sevgilim Gel gel gadan belan men alım yar Sensiz gülmez eskim Hamalım yar ** Gel yada salma dilber ey vefadar Olup bitenleri her nedi Gaibini kırmışam yar Bilirem yar bilirem ** Her günah mendedir Bilirem her günah mendedir Gaibim, eskim genede sendedir Yüreğim, eskim genede sendedir ** Gel inad etme böyle Sevimli dilberim Yollarını gözlüyor İntizar gözlerim