Berdan Mardini

-
Nasıl vereceksin bunun hesabını nasıl
Nasıl boynundaki geçirdiğin ipe asıl
Sen artık benim duam değil bedduamsın
Ömrüne yarasın
**
Hiç acımadın daha çok gençti yaşım
Yok hiç olmadı esim dostum arkadaşım
Sen artık ömür boyu mutlu olamazsın
Ömrüne yarasın
**
Terk ediyorum terk ediyorum
İstemiyorum sevgini
Yanına kalmaz
Götürüyorum bu sahipsiz yüreğimi
Yalancı sevda dönerim sanma
Hoşca da kalma sevgilim
Ben gidiyorum ağlamıyorum
Terk ediyorum sevgilim
Önce seni sonra beni
-
Bu aralar bu geceler niye uzuyor
Anılarım durup durup ne diye azıyor
Yakışanı yakışmayanı kim biliyor
Gönlümün he dediğine annem kızıyor
**
Kolay da değil zor da
Bulur muyum aslında
Bakışmaları geçsek
Kavuşmalar aklımda
**
Herkes aradığı taradığı sevgiliyi sabredince kesin buluyor
Boşver haklıyı suçluyu kaderine şükredince asil duruyor
Annem kızıyor….
-
Bu nasıl bir hasret
Anlamadım kendimi
Bir insan bir insanı
Bu kadar özler mi
**
Yatağım buz gibi
Karanlık bütün odam
Günden güne eriyor
Sensiz bu adam
**
Aşkım demeyi çok özledim sana
Bu kelime en çok sende yakıştı bana
Geri dönersen eğer alacağım koynuma
Değil hayat ölüm bile alamaz artık seni benden
**
Geceler yoruldu
Gözyaşımı silmekten
Yastığım pes etti
Beni teselli etmekten
**
Yatağım buz gibi
Karanlık bütün odam
Günden güne eriyor
Sensiz bu adam
**
Aşkım demeyi çok özledim sana
Bu kelime en çok sende yakıştı bana
Geri dönersen eğer alacağım koynuma
Değil hayat ölüm bile alamaz artık seni benden
-
Düşürdün Aşka Derde Taş Kalpli Zalim Güzel
Kalp Kırmışsın Her Yerde Her Halin Beni Üzer
Senden Aşk Meşk Istemem Aşkımı Sakladım Ben
Seni Sevmek Günah Yar Sevğimi Pakladım Ben
Ellerin Gözlerin Her Yerin Günah Senin
Bakışın Gülüşün Yakışın Dünya Senin
Oyna da Incilerin Dökülsün
Oyna da Benim Boynum Bükülsün
Oyna da Sen Bir Meleksin Ya
Oyna da Melekliğin Görünsün
-
İnsan arıyor be soruyor be canım
Ayrılık bizi nerden tanıyor canım
İzler azalıyor ama kalıyor be canım
Sensizlik dört bir yerden vuruyor canım
**
Unutulan unutalı hep taşıyor
Tek çözüm unutmak
Bu da beni aşıyor
**
Bi gönül varki canım sende sende
Unutmak aylar alır of
Yanağın al da değil pembe pembe
Öpünce aklım alır of
**
Bi gönül varki canım sende sende
Unutmak aylar alır of
Yanağın al da değil pembe pembe
Öpünce aklım alır
**
İnsan arıyor be soruyor be canım
Ayrılık bizi nerden tanıyor canım
İzler azalıyor ama kalıyor be canım
Sensizlik dört bir yerden vuruyor canım
**
Unutulan unutalı hep taşıyor
Tek çözüm unutmak
Bu da beni aşıyor
**
Bi gönül varki canım sende sende
Unutmak aylar alır of
Yanağın al da değil pembe pembe
Öpünce aklım alır of
**
Bi gönül varki canım sende sende
Unutmak aylar alır of
Yanağın al da değil pembe pembe
Öpünce aklım alır
**
Bi gönül varki canım sende sende
Unutmak aylar alır of
Yanağın al da değil pembe pembe
Öpünce aklım alır of
**
Bi gönül varki canım sende sende
Unutmak aylar alır of
Yanağın al da değil pembe pembe
Öpünce aklım alır of
**
Bi gönül varki canım sende sende
Unutmak aylar alır of
Yanağın al da değil pembe pembe
Öpünce aklım alır
-
Hayal kurmakta yasak değil ya
Ben yürekten inanıyorum canım aşk masalına
Sen yanımda uyandığın her sabah
Dönmüyor duruyor adeta şu koca dünya
**
Gel yarını düşleyelim
Şu ateşi körükleyelim
Bizi ayırmak isteyenlerin inadına inadına
**
İki oda bir salon evimiz olsun
Tanrı bizi her daim korusun
Sen bu ömrün hem başlangıcı hemde en sonusun
Aaaaahh
İki oda bir salon evimiz olsun
Tanrı bizi her daim korusun
Sen bu ömrün hem başlangıcı hemde en sonusun
Hayal kurmakta yasak değil ya
Ben yürekten inanıyorum canım aşk masalına
Sen yanımda uyandığın her sabah
Dönmüyor duruyor adeta şu koca dünya
**
Gel yarını düşleyelim
Şu ateşi körükleyelim
Bizi ayırmak isteyenlerin inadına inadına
**
İki oda bir salon evimiz olsun
Tanrı bizi her daim korusun
Sen bu ömrün hem başlangıcı hemde en sonusun
Aaaaahh
İki oda bir salon evimiz olsun
Tanrı bizi her daim korusun
Sen bu ömrün hem başlangıcı hemde en sonusun
Aaaaahh
İki oda bir salon evimiz olsun
Tanrı bizi her daim korusun
Sen bu ömrün hem başlangıcı hemde en sonusun
Aaaaahh
İki oda bir salon evimiz olsun
Tanrı bizi her daim korusun
Sen bu ömrün hem başlangıcı hemde en sonusun
-
Deli dolu cümleler mazide kaldi
E niye sevmiyorum degişim zoruna gidiyor
Gözlerime bakisin zaten azaldı
Ya niye başkasına yanışım seni mahvediyor
**
illah seveceğim diye bilmediğim bi şart mı var
Güya güleceğim diye bekledim de bi fark mı var
**
Kime sarılacağımı kime darılacağımı sen söyleme lütfen
Bana tek seferin yetti bu şarkı da aşka nezaketten
-
Allahımdan tek dileğim beni benden etme
Canımdan can saydığıma beni muhtaç etme
Uğrunda öldüğüm dostlara hiçbir lafım yok
Ölsem de arkamdan ağlayan bir çift gözüm yok
Yalnız kalmak bana mahsus
**
Benim yüreğim hem anam hem babam
Senin sevdan yalanlardan yalan
Bu dünyada var mı benim gibi yaşı kadar yalnız kalan
-
Sevdiğim Sana Emanet
Ben Yokken Ona Gözün Gibi Bak
Eline El Değerse Şayet
Yangın Ol Cayır Cayır Yak
**
Gidip Dönmemek Var
Dönüp Bulmamak Var
Ağlarsa Bir Yar, Bir Anam Ağlar
**
Gecen Gerdanlık Gözün Nazarlık
Can Sensiz Karanlık
Mardin Mardin
Ben Gurbet Sen Sıla
Yi Olmaz Bu Yara
Yürek Katran Kara
Mardin Mardin..
-
Çok kırgınım
Bütün dostlarıma
Sevgilim, seni
Düşman ettiler bana
**
Bir hataydı, beni seçmedin
İnandın onlara
Sihirli sözlere aldandın
Büyü yaptılar sana
**
Yalnızlık alır, götürür
Vay beni, yazık bana
Eller böyledir, hep ayırır
Karışıp sevdalara
**
Eller böyledir, hep ayırır
Karışıp sevdalara
Yalnızlık alır, götürür
Vay beni, yazık bana
**
Eller böyledir, hep ayırır
Karışıp sevdalara
Eller böyledir, hep ayırır
Karışıp sevdalara
**
Çok kırgınım
Bütün dostlarıma
Sevgilim, seni
Düşman ettiler bana
**
Bir hataydı, beni seçmedin
İnandın onlara
Sihirli sözlere aldandın
Büyü yaptılar sana
**
Yalnızlık alır, götürür
Vay beni, yazık bana
Eller böyledir, hep ayırır
Karışıp sevdalara
**
Eller böyledir, hep ayırır
Karışıp sevdalara
Yalnızlık alır, götürür
Vay beni, yazık bana
**
Eller böyledir, hep ayırır
Karışıp sevdalara
Eller böyledir, hep ayırır
Karışıp sevdalara
**
Eller böyledir, hep ayırır
Karışıp sevdalara
-
Şev tari bu, disa'z tene me, be yara xwe me
Hestir çave min wek barane dibarin
Bu roj u E şev li benda yare xeber naye
Tenebun geleki zore, ez tirsim daye
Tucaran te ji birnakim, tucaran ji kesek heznakim
Be te nameşe jiyana min yara min, yara min
**
Te bira min ew roja reş tari baran dibari
We xeyalek gotine min, çima yare
Tu zani edi ev jiyan ji min re bu dawi
Tu caran te ji birnakim, tucaran ji kesek din hez nakim
Be te nameşe jiyana min, yara min, yara min
-
Hançepekte sıra sıra paytonlar
Oturmuşlar türlü türlü hatunlar
Boylarında beşi birlik altınlar
Ne güzeldir diyarbekir elleri elleri elleri vay
**
Mardin kapi, efe ehvan yataği
Baci damda tahta sermiş yataği
Çiğköfte meftüne derdim ortaği
Ne güzeldir diyarbekir elleri elleri elleri vay
Çok güzeldir diyarbekir elleri elleri elleri vay
**
Dicle nehri gelin gibi akarsın
Gazi köşku mahsun melül bakarsın
Kırklar dağı çok ciğerler yakarsın
Ne güzeldir diyarbekir elleri elleri elleri vay
**
Celal beyin yanık sesi kulakta
Hevsel bahçasından gelir uzakta
Dinleniyor büyük küçük her yaşta
Ne güzeldir diyarbekir elleri elleri elleri vay
Çok güzeldir diyarbekir elleri elleri elleri vay
**
Çay önünde kan kırmızi karpuzlar
Hemlilerde oturmuşlar genç kizlar
Her baktıkça canım ciğerim sızlar
Ne güzeldir diyarbekir elleri elleri elleri vay
**
Benu sene, fiskaya, yeni kapi
Alipaşa, ofis, bağlar, dağkapi
Kurban olam çok güzel her yani
Ne güzeldir diyarbekir elleri elleri elleri vay
Çok güzeldir diyarbekir elleri elleri elleri vay
Ne güzeldir diyarbekir elleri elleri elleri vay
Çok güzeldir diyarbekir elleri elleri elleri vay
-
Bu aralar bu geceler niye uzuyor
Anılarım durup durup ne diye azıyor
Yakışanı yakışmayanı kim biliyor
Gönlümün he dediğine annem kızıyor
**
Kolay da değil zor da
Bulur muyum aslında
Bakışmaları geçsek
Kavuşmalar aklımda
**
Herkes aradığı taradığı sevgiliyi sabredince kesin buluyor
Boşver haklıyı suçluyu kaderine şükredince asil duruyor
Annem kızıyor….