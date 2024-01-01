Aman Aman Şarkı Sözleri
Berdan Mardini Aman Aman şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Berdan Mardini Aman Aman şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aman Aman sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Yüce dağ başında yağan kar idim
Yağdı yağmur güneş vurdu eridim
Evvel yarın sevdiceği ben idim
Şimdi uzaklardan bakan ben oldum
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Yüce dağ başında yatmış uyumuş
Ela gözlerini uyku bürümüş
Evvel küçük idi şimdi büyümüş
Şimdi uzaklardan bakan ben oldum
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Sana aşkı asıl ben anlatmadım
Adım adım kaçtım ki anlamadın
Sana aşkı asıl ben anlatmadım
Adım adım kaçtım ki anlamadın
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Dön desem bilirim dönmezsin
Gel desem bilirim gelmezsin
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Aman aman bir sevda mı yaşadık
Aman aman bir sevda mı yaşadık
Aman aman aman haldan düştüm
Yar yar yar yar
Aman aman aman sana küstüm
Yar yar yar yar
Aman dünyada ne ne insanlar
Var var var var
Hep bizi mi bulur vefasızlar hayırsızlar
**
Aman aman aman haldan düştüm
Yar yar yar yar
Aman aman aman sana küstüm
Yar yar yar yar
Aman dünyada ne ne insanlar
Var var var var
Hep bizi mi bulur vefasızlar hayırsızlar
**
Her günah bende inkar etmedim
Bir olmaza seni koyup gitmedim
Her günah bende inkar etmedim
Bir olmaza seni koyup gitmedim
**
Yar desem bilirim olmazsın
Dön desem bilirim dönmezsin
Zaman zaman olur diye beklerim
Zaman zaman olur diye beklerim
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Aman aman aman haldan düştüm
Yar yar yar yar
Aman aman aman sana küstüm
Yar yar yar yar
Aman dünyada ne ne insanlar
Var var var var
Hep bizi mi bulur vefasızlar hayırsızlar
Aman aman aman haldan düştüm
Yar yar yar yar
Aman aman aman sana küstüm
Yar yar yar yar
Aman dünyada ne ne insanlar
Var var var var
Hep bizi mi bulur vefasızlar hayırsızlar
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Ayrılık hayır getirmez
Gitme gülüm şu gönlümden
Hasretlik bizi güldürmez
Gitme gülüm şu gönlümden şu gönlümden
**
Gitme gülüm yüzüm gülmez
Gitme gülüm can dayanmaz
Gitme gülüm sensiz olmaz
Gitme gülüm şu gönlümden şu gönlümden
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Yad eller kıymetin bilmez
Kimse benim gibi sevmez
Canım alsan sesim çıkmaz
Gitme gülüm şu gönlümden şu gönlümden
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Hay Allah bu sevdayı neylemeli
Gör Allah bu sevdayı neylemeli
**
O nazlı edasına içim çekilir
Ahu verse elinden alıp içilir
**
O benim kız bekarım nasıl geçinir
**
Hay Allah bu sevdayı neylemeli
Gör Allah bu sevdayı neylemeli
**
Gözünce ahı çekilir
Gül yanağın görünce çekilir
**
Hay Allah bu sevdayı neylemeli
Gör Allah bu sevdayı neylemeli
-
Ben yarime canım derim
Gözüm kırpmam can veririm
Ben yarime canım derim
Gözüm kırpmam can veririm
**
Ben seversem candan sever
Ömür boyu yar bilirim
Ben seversem candan sever
Ömür boyu yar bilirim
**
Ah ah başım darda gelmezsen yar
Ah ah içim yanar yokluğunda
Sen hayatımsın tek varlığımsın
Sen benim gül kokulum
**
Vazgeçemem ki canıma cansın
Sen kara sevdamsın
Sen hayatımsın tek varlığımsın
Sen benim gül kokulum
Vazgeçemem ki canıma cansın
Sen kara sevdamsın
Ben yarime canım derim
Gözüm kırpmam can veririm
Ben yarime canım derim
Gözüm kırpmam can veririm
**
Ben seversem candan sever
Ömür boyu yar bilirim
Ben seversem candan sever
Ömür boyu yar bilirim
**
Ah ah başım darda gelmezsen yar
Ah ah içim yanar yokluğunda
**
Sen hayatımsın tek varlığımsın
Sen benim gül kokulum
Vazgeçemem ki canıma cansın
Sen kara sevdamsın
**
Sen hayatımsın tek varlığımsın
Sen benim gül kokulum
Vazgeçemem ki canıma cansın
Sen kara sevdamsın
-
Dağda Keklik Avlarım
Tabancamı Yağlarım
Ben Bir Öksüz Oğluyam
Gençliğime Yanarım
Amanım Minnoş, Minnoş
Yaktın Beni Minnoş
**
Yine Oldu Akşamlar
Eğleniyor Gagoşlar
Vay Benim Deli Gönlüm
Nerelerde Akşamlar
Amanım Minnoş, Minnoş
Yaktın Beni Minnoş
**
Zalım Ağlattı Beni
Derde Bağlattı Beni
En Yoksul Kötü Günlerimde
Bıraktı Gitti Beni
Amanım Minnoş, Minnoş
Yaktın Beni Minnoş...
-
Diyarbekir şad akar hele yar zalim yar
Urfa Mardin'e bakar severem ben seni
Diyarbekir kızları hele yar zalim yar
Kibritsiz kandil yakar severem ben seni
**
Diyarbekir bedendir hele yar zalim yar
Suyu akmaz nedendir severem ben seni
Her gün burdan geçen yar hele yar zalim yar
Bugün geçmez nedendir severem ben seni
**
Ay karanlık gecedir hele yar zalim yar
Bilmem bu dert necedir severem ben seni
Yastık gurbanın olam hele yar zalim yar
Yar yatışı nicedir severem ben seni
-
Ateş sardı bedenimi
Aklıma yar düştü yine
Soldurmadan gençliğimi
Ya dön ya ben ölem gayrı
**
Güneş doğmaz gündüzüme
Uyku girmez gözlerime
Çare olup dertlerime
Ya dön ya ben ölem gayrı
**
Ölem gayrı, ölem gayrı
Ateşlerde yanam gayrı
Ah çekerek geçti ömrüm
Ya dön ya ben ölem gayrı
**
Ölem gayrı, ölem gayrı
Ateşlerde yanam gayrı
Ah çekerek geçti ömrüm
Ya dön ya ben ölem gayrı
**
Hasret başta duman duman
Akar gözyaşlarım her an
Öldürecek beni sevdan
Ya dön ya ben ölem gayrı
**
Güneş doğmaz gündüzüme
Uyku girmez gözlerime
Çare olup dertlerime
Ya dön ya ben ölem gayrı
**
Ölem gayrı, ölem gayrı
Ateşlerde yanam gayrı
Ah çekerek geçti ömrüm
Ya dön ya ben ölem gayrı
**
Ölem gayrı, ölem gayrı
Ateşlerde yanam gayrı
Ah çekerek geçti ömrüm
Ya dön ya ben ölem gayrı
-
Mektebin bacaları
Vay lele lele vay lele lele vay lele vay
Ders verir hocaları
Oy amman can heyran
Ders verir hocaları
Oy amman can heyran
Kim yarimi sorarsa
Vay lele lele vay lele lele vay lele vay
Odur birincileri uy amman can heyran
Odur birincileri uy amman can heyran
**
Ay doğar bedir Allah
Vay lele lele vay lele lele vay lele vay
Bu sevda nedir Allah
Uy amman can heyran
Bu sevda nedir Allah
Uy amman can heyran
Ya benim muradım ver
Vay lele lele vay lele lele vay lele vay
Ya beni öldür Allah
Uy amman can heyran
Ya beni öldür Allah
Uy amman can heyran
-
Gözlerim Yolda Bilin Bu Ada
Haber Bekleyen Gönül Pusuda
Ayrılık Zormuş Çekmeyen Bilmez
Ateş Kormuş Yanmayan Bilmez
**
Oy Berfin Berfin Delal Berfin
Bu Can Sana Yanar Sana Ağlar Bilmez misin
Oy Berfin Berfin Delal Berfin
**
Berfin Gelmedi Düştüm Yollara
İzini Sürdüm Tipide Karda
Ayrılık Zormuş Çekmeyen Bilmez
Sevda Ateşmiş Yanmayan Bilmez
**
Oy Berfin Berfin Delal Berfin
Bu Can Sana Yanar Sana Ağlar Bilmez misin
Oy Berfin Berfin Delal Berfin...