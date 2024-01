Wir haben die Wahl Wir können im Gleichschritt mitmarschieren Oder unserer Stimme folgen und aufhören nur zu funktionieren ** Wir haben die Wahl Wir könnten auch mal was riskieren Wir könnten uns verletzlich zeigen und die Hoffnung nicht verlieren ** Wir können es versuchen Anstatt gleich aufzugeben Und uns Mut machen Die guten Seiten sehen Uns verbünden, statt aufeinander loszugehen Wir können wählen ** Ich entscheide mich für die Liebe und für die Menschlichkeit Denn nur wer nicht geliebt wird, hört auf ein Mensch zu sein Ich entscheid mich für den Frieden und ich höre immer auf mein Herz Wir sollten anfangen uns zu lieben Ich weiß genau wir sind es wert ** Es ist mir egal Wie oft ich selbst den ganzen Hass Das ganze Leid am eigenen Leib ertragen habe ** Es ist mir egal Denn wir haben die Wahl, die ganze Wut und all die Ängste abzulegen Unsere Feinde zu umarmen und uns selber zu vergeben ** Lasst uns zusammenführen, was längst zusammen gehört Und nie wieder wegsehen, sondern voneinander lernen Und wenn es das Letzte ist in dieser kalten, harten Zeit Ich bleibe weich ** Ich entscheide mich für die Liebe und für die Menschlichkeit Denn nur wer nicht geliebt wird, hört auf ein Mensch zu sein Ich entscheide mich für den Frieden und ich höre immer auf mein Herz Wir sollten anfangen uns zu lieben Ich weiß genau wir sind es wert ** Dedee dedee Dedee dedee Dedee dedee Dedee dee Dedee dedee Dedee dedee Dedee dedee Dedee dee ** Ich entscheide mich für die Liebe und für die Menschlichkeit Denn nur wer nicht geliebt wird, hört auf ein Mensch zu sein Ich entscheid mich für den Frieden und ich hör immer auf mein Herz Wir sollten anfangen uns zu lieben Wir sollten anfangen Mensch zu sein