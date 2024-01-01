Yıllar Affetmez Şarkı Sözleri
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Senin yüzünden yine
Devasız dertlere düştüm
Senin yüzünden yine
Devasız dertlere düştüm
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Alma mazlumun ahını
Çıkar aheste, sevgilim
Alma mazlumun ahını
Çıkar aheste, sevgilim
**
Sensiz kaldım bu yerlerde
Gözüm yaşlı, gönlüm kırık
Sensiz kaldım bu yerlerde
Gözüm yaşlı, gönlüm kırık
**
Alma mazlumun ahını
Çıkar aheste, sevgilim
Alma mazlumun ahını
Çıkar aheste, sevgilim
**
Alma mazlumun ahını
Çıkar aheste, sevgilim
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Ay doğmuyor bulutlara darılmış
Benim gönlüm umutlara sarılmış
Ay doğmuyor bulutlara darılmış
Benim gönlüm umutlara sarılmış
**
Bu aşkımız şarkılara yazılmış
Gökyüzünde duman duman bulutsun
Söyle seni kalbim nasıl unutsun
**
Bu aşkımız şarkılara yazılmış
Gökyüzünde duman duman bulutsun
Söyle seni kalbim nasıl unutsun
**
Yollarına ümit ektim çürüdü
Hayatımı bir ızdırap bürüdü
Yollarına ümit ektim çürüdü
Hayatımı bir ızdırap bürüdü
**
Acı günler hep üstüme yürüdü
Gökyüzünde duman duman bulutsun
Söyle seni kalbim nasıl unutsun
**
Acı günler hep üstüme yürüdü
Gökyüzünde duman duman bulutsun
Söyle seni kalbim nasıl unutsun
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Önceden saçımda aklar mı vardı
Gülen gözlerimde yaşlar mı vardı
Benim için mevsim hergün bahardı
Şimdi perişanım bir erkek yüzünden.
**
Dizlerimde yattığını unuttu
Felek gibi sabret dedi avuttu
**
Bir daldım ben yeşermeden kuruttu
Şimdi perişanım bir erkek yüzünden.
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Dönüşü yok artık yollar çaresiz
Anılar şarkılar fallar çaresiz
Onsuz yaşıyorum bomboş gayesiz
Şimdi perişanım bir erkek yüzünden
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Seni kalbimden kovdum
Bir daha giremezsin
Beddua ettim sana
Geriye dönemezsin
Seni kalbimden kovdum
Bir daha giremezsin
Beddua ettim sana
Geriye dönemezsin
Beddua ettim sana
Kimseyi sevemezsin
Mutluluk hakkın değil
Sevilip gülemezsin
Pişman olsan boşuna
Geriye dönemezsin
(Mutluluk hakkın değil) değil
(Sevilip gülemezsin) gülemezsin
(Pişman olsan boşuna) boşuna
(Geriye dönemezsin) dönemezsin
Aşk vermiştim ne yaptın
Aldın yere fırlattın
İkimizi sen yaktın, ah
Maziyi silemezsin
Aşk vermiştim ne yaptın
Aldın yere fırlattın
İkimizi sen yaktın, ah
Maziyi silemezsin
İkimizi sen yaktın, ah
Maziyi silemezsin
Mutluluk hakkın değil
Sevilip gülemezsin
Pişman olsan boşuna
Geriye dönemezsin
(Mutluluk hakkın değil) değil
(Sevilip gülemezsin) gülemezsin
(Pişman olsan boşuna) boşuna
(Geriye dönemezsin) dönemezsin
Mutluluk hakkın değil
Sevilip gülemezsin
Pişman olsan boşuna
Geriye dönemezsin
-
Ümitle sen bekle sonra terk edil
En güzel çağında kadere yenil
Buna da yaşamak hayatmı denir
Bahtını gücenmiş kulş feryadı bu
Seven sevdiğinden ayrılık aldı
Mazinin acısı gönülde kaldı
Alnıma yazılmış yazıya daldı
Bahtına gücenmiş kul feryadı bu
Dünyanın azabı içinde kaldık
Sevenler unutmuş sevmiyor artık
Gönüller dolusu aşklara yazık
Bahtına gücenmiş kul feryadı bu
-
Gözlerimin nuru gibi
Bedenimin ruhu gibi
Seven var mı benim gibi?
Böyle bir aşk duydunuz mu?
**
Ah, gözlerimin nuru gibi
Bedenimin ruhu gibi
Seven var mı benim gibi?
Böyle bir aşk duydunuz mu?
**
Anlatmaya yetmez sözüm
Başkasını görmez gözüm
Sanki canım, sanki özüm
Böyle bir aşk duydunuz mu?
**
Anlatmaya yetmez sözüm
Başkasını görmez gözüm
Sanki canım, sanki özüm
Böyle bir aşk duydunuz mu?
**
Duydunuz mu? Duydunuz mu?
Böyle seven duydunuz mu?
(Duydunuz mu? Duydunuz mu?)
(Böyle seven duydunuz mu?)
**
Onun için yaşıyorum
Onu kendim sanıyorum
Deli miyim bilmiyorum
Böyle bir aşk duydunuz mu?
**
Ah, onun için yaşıyorum
Onu kendim sanıyorum
Deli miyim bilmiyorum
Böyle bir aşk duydunuz mu?
**
Anlatmaya yetmez sözüm
Başkasını görmez gözüm
Sanki canım, sanki özüm
Böyle bir aşk duydunuz mu?
**
Anlatmaya yetmez sözüm
Başkasını görmez gözüm
Sanki canım, sanki özüm
Böyle bir aşk duydunuz mu?
**
Duydunuz mu? Duydunuz mu?
Böyle seven duydunuz mu?
(Duydunuz mu? Duydunuz mu?)
(Böyle seven) duydunuz mu?
-
Böyle vefasızı sevmekten bıktım
Allah'ım al onun aşkını benden
Uğrunda dağ kadar hayaller yıktım
Allah'ım al onun aşkını benden
**
Böyle vefasızı sevmekten bıktım
Allah'ım al onun aşkını benden
Uğrunda dağ kadar hayaller yıktım
Allah'ım al onun aşkını benden
**
Her gece adını sayıklamaktan
Resmine baktıkça hep ağlamaktan
Usandım herkese onu sormaktan
Allah'ım al onun aşkını benden
**
Allah'ım al onun aşkını benden
Ona da severken yanmayı öğret
Bir yalan sevgiye kanmayı öğret
Hasretle yanarken onu da terk et
**
Allah'ım al onun aşkını benden
Ona da severken yanmayı öğret
Bir yalan sevgiye kanmayı öğret
Hasretle yanarken onu da terk et
**
Allah'ım al onun aşkını benden
Her gece adını sayıklamaktan
Resmine baktıkça hep ağlamaktan
Usandım herkese onu sormaktan
**
Allah'ım al onun aşkını benden
Allah'ım al onun aşkını benden