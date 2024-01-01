Bana Neler Vadettin Perişan ettin beni yaktın bu genç yaşımda Perişan ettin beni yaktın bu genç yaşımda Mahşerde olsa bile iki elim yakanda Mahşerde olsa bile iki elim yakanda ** Bana neler vadettin her şeyimi kaybettim Bana neler vadettin her şeyimi kaybettim Adım kötüye çıktı utan ettiklerinden Adım kötüye çıktı utan ettiklerinden ** Nerden çıktın karşıma nasıl inandım sana Nerden çıktın karşıma nasıl inandım sana Mahşerde olsa bile iki elim yakanda Mahşerde olsa bile iki elim yakanda ** Bana neler vadettin her şeyimi kaybettim Bana neler vadettin her şeyimi kaybettim Adım kötüye çıktı utan ettiklerinden, ah Adım kötüye çıktı utan ettiklerinden Adım kötüye çıktı utan ettiklerinden

Alma Mazlumun Ahını Senin yüzünden yine Devasız dertlere düştüm Senin yüzünden yine Devasız dertlere düştüm ** Alma mazlumun ahını Çıkar aheste, sevgilim Alma mazlumun ahını Çıkar aheste, sevgilim ** Sensiz kaldım bu yerlerde Gözüm yaşlı, gönlüm kırık Sensiz kaldım bu yerlerde Gözüm yaşlı, gönlüm kırık ** Alma mazlumun ahını Çıkar aheste, sevgilim Alma mazlumun ahını Çıkar aheste, sevgilim ** Alma mazlumun ahını Çıkar aheste, sevgilim

Aşk Kitabı Ne Olur Söyleyin Sevenler Bana Ayrılmak Kanun Mu Aşk Kitabında Ele Ele Tutuşup Gülmeden Daha Terk etmek Kanun Mu Aşk Kitabında ** Ümitlerim Kırıldı Gitti Hayallerim Yıkıldı Bitti Kader Beni Benden Etti Sevdim Sevdim Bak Ne Hale Geldim Sevdim Sevdim Bak Ne Hale Geldim ** Her Seven Sonunda Düşüyor Derde Bu Aşk Kitabının Yazarı Nerde Bir Aşık Inandı Çok Sevdi Diye Terk etmek Kanun Mu Aşk Kitabında ** Ümitlerim Kırıldı Gitti Hayallerim Yıkıldı Bitti Kader Beni Benden Etti Sevdim Sevdim Bak Ne Hale Geldim Sevdim Sevdim Bak Ne Hale Geldim

Aşkımız Bir Roman Kalbimde arama eski yerini Sen gözümden akan sele karıştın Kalbimde arama eski yerini Sen gözümden akan sele karıştın İstesem de artık sevemem seni Hasret rüzgarına yele karıştın İstesem de artık sevemem seni Hasret rüzgarına yele karıştın ** Seninle aşkımız eski bir roman Yandı sayfaları külüdür kalan Sevgilim her şeyim sendin bir zaman Ne yazık sonunda ele karıştın ** Seninle aşkımız eski bir roman Yandı sayfaları külüdür kalan Sevgilim her şeyim sendin bir zaman Ne yazık sonunda ele karıştın Sevdiğim her şeyim sendin bir zaman Ne yazık sonunda ele karıştın ** Kırılan kalbim var dinmez bir kinim Ömrümce sürecek aşka yeminim Kırılan kalbim var dinmez bir kinim Ömrümce sürecek aşka yeminim Kavuşmak imkansız artık sevgilim Dönüşü olmayan yola karıştın Kavuşmak imkansız artık sevgilim Dönüşü olmayan yola karıştın ** Seninle aşkımız eski bir roman Yandı sayfaları külüdür kalan Sevgilim her şeyim sendin bir zaman Ne yazık sonunda ele karıştın ** Seninle aşkımız eski bir roman Yandı sayfaları külüdür kalan Sevdiğim her şeyim sendin bir zaman Ne yazık sonunda ele karıştın Sevdiğim her şeyim sendin bir zaman Ne yazık sonunda ele karıştın Sevdiğim her şeyim sendin bir zaman Ne yazık sonunda ele karıştın

Bulamazsın Ellere Kanıp Da Gitme Sevgilim Hayat Bu Gün Gelir Yakarlar Seni Bir De Saçlarına Karlar Yağınca Eskimiş Şal Gibi Atarlar Seni ** Eğer Gideceksen Mani Olamam Düşersen Sonunda Yine Bul Beni Vefasız Kullardan Vefa Bekleme Kıymetsiz Bir Pula Satarlar Seni ** Bulamazsın Bulamazsın Benim Gibi Seveni Bulamazsın Bulamazsın Senin İçin Öleni ** Sevgilim Dünyanın Kanunu Böyle Sevip Mutlu Olan Var Mıdır Söyle Seni Benim Kadar Kimse Sevemez Mutlu Olamazsın Başka Biriyle ** Eğer Gideceksen Mani Olamam Düşersen Sonunda Yine Bul Beni Vefasız Kullardan Vefa Bekleme Kıymetsiz Bir Pula Satarlar Seni ** Bulamazsın Bulamazsın Benim Gibi Seveni Bulamazsın Bulamazsın Senin İçin Öleni

Dert Yağmuru Dinmiyor gönlümde bu dert yağmuru Gözümden yaşları silemez oldum Çaldım kaç kapıyı dilenci gibi Bir parça sevgimi bulamaz oldum Çaldım kaç kapıyı dilenci gibi Bir parça sevgimi bulamaz oldum ** Dünyada insanlık bitti mi bilmem Kıyamet gününe geldik mi bilmem Sevenler kayboldu öldü mü bilmem Yanımda kimseyi göremez oldum Sevenler kayboldu öldü mü bilmem Yanımda kimseyi göremez oldum ** Bir farkı kalmadı dostun düşmandan Korkar oldum artık ben de zamandan Acıdan kederden dertten yalandan Unuttum her şeyi gülemez oldum Acıdan kederden dertten yalandan Unuttum neşeyi gülemez oldum ** Dünyada insanlık bitti mi bilmem Kıyamet gününe geldik mi bilmem Sevenler kayboldu öldü mü bilmem Yanımda kimseyi göremez oldum Sevenler kayboldu öldü mü bilmem Yanımda kimseyi göremez olduml

Falcı O dalgın gözlerle bakacağına Söyle bitecek mi kederim falcı Düştüm ben bir defa aşk tuzağına Bilmiş ol Leyla'dan beterim falcı ** Söyle sen bilirsin bu senin işin Söyle sen bilirsin bu senin işin Sonu felaket mi yoksa bu aşkın Onsuz yaşayamam bilesin peşin Onsuz yaşayamam bilesin peşin ** Şimdi soruyorum kendi kendime Mutlu olanların benden farkı ne Zavallı garibim sevda neyime Ne olur doğruyu söyle be falcı ** Söyle sen bilirsin bu senin işin Söyle sen bilirsin bu senin işin Sonu felaket mi yoksa bu aşkın Onsuz yaşayamam bilesin peşin Ne olur doğruyu söyle be falcı

Maziyi Unutma Ne zaman duysam bülbülün sesini Hatırlarım hemen aşk bestesini Maziyi unutma eski günleri Maziyi unutma eski günleri Maziyi unutma eski günleri Maziyi unutma eski günleri Yadederim artık geçen günleri Yadederim artık geçen günleri Maziyi unutma eski günleri Maziyi unutma eski günleri Maziyi unutma eski günleri Maziyi unutma eski günleri https://lyricstranslate.com/tr/bergen-maziyi-unutma-lyrics.html

Yalancı Dostlar Dostum dedim tek ümidim Bir günde yok günde dar günde bırakıp gitti Bırakıp gitti Dostum dedim tek ümidim Bir günde dar günde yok günde bırakıp gitti Bırakıp gitti Koskoca gençliğim gitti Yalancı, yalancı dostlar yüzünden Yalancı, ah yalancı dostlar yüzünden Neler çektim yıllar yılı Ağlatan, aldatan, yalvartan dostlar yüzünden Dostlar yüzünden Neler çektim yıllar yılı Ağlatan, aldatan, yalvartan dostlar yüzünden Dostlar yüzünden Kapandı mutluluk yolu Yalancı, yalancı dostlar yüzünden Yalancı, ah yalancı dostlar yüzünden Ömür yetmez dost bulmaya Hepsi yalan, hepsi viran bana kalan gözyaşım şimdi Gözyaşım şimdi Ömür yetmez dost bulmaya Hepsi yalan, hepsi viran bana kalan gözyaşım şimdi Gözyaşım şimdi Cehenneme döndü dünyam Yalancı, yalancı dostlar yüzünden Yalancı, ah yalancı dostlar yüzünden Acı keder hepsi bende Düşmüşüm, yaralı kalmışım kendi halimde Kendi halimde Acı keder hepsi bende Düşmüşüm, yaralı kalmışım kendi halimde Kendi halimde Bir ümit kalmadı bende Yalancı, yalancı dostlar yüzünden Kapandı kapılar dostlar yüzünden Kapandı kapılar dostlar yüzünden Yalancı, ah yalancı dostlar yüzünden

Zaman Kötü Sen gidersen bu ellerde yalnız kalamam Ellerin diline düşüp kötü olamam Kapı kapı dolaşıp seni soramam El dilinden bal aksa yine acıdır Zaman kötü korkuyorum gitme sevgilim Beni ellerin yanına koma sevgilim Zaman kötü korkuyorum gitme sevgilim Beni ellere atıp da gitme sevgilim Beni ellerin yanına koma sevgilim Söyle ayrılıktan daha zalim dert var mı Beni böyle bırakmanın alemi var mı Sonra eller bana iyi gözle bakar mı El dilinden bal aksa yine acıdır Zaman kötü korkuyorum gitme sevgilim Beni ellerin yanına koma sevgilim Zaman kötü korkuyorum gitme sevgilim Beni ellerin yanına koma sevgilim Beni ellerin yanına koma sevgilim