Perişan ettin beni yaktın bu genç yaşımda Perişan ettin beni yaktın bu genç yaşımda Mahşerde olsa bile iki elim yakanda Mahşerde olsa bile iki elim yakanda ** Bana neler vadettin her şeyimi kaybettim Bana neler vadettin her şeyimi kaybettim Adım kötüye çıktı utan ettiklerinden Adım kötüye çıktı utan ettiklerinden ** Nerden çıktın karşıma nasıl inandım sana Nerden çıktın karşıma nasıl inandım sana Mahşerde olsa bile iki elim yakanda Mahşerde olsa bile iki elim yakanda ** Bana neler vadettin her şeyimi kaybettim Bana neler vadettin her şeyimi kaybettim Adım kötüye çıktı utan ettiklerinden, ah Adım kötüye çıktı utan ettiklerinden Adım kötüye çıktı utan ettiklerinden

Kalbimde arama eski yerini Sen gözümden akan sele karıştın Kalbimde arama eski yerini Sen gözümden akan sele karıştın İstesem de artık sevemem seni Hasret rüzgarına yele karıştın İstesem de artık sevemem seni Hasret rüzgarına yele karıştın ** Seninle aşkımız eski bir roman Yandı sayfaları külüdür kalan Sevgilim her şeyim sendin bir zaman Ne yazık sonunda ele karıştın ** Seninle aşkımız eski bir roman Yandı sayfaları külüdür kalan Sevgilim her şeyim sendin bir zaman Ne yazık sonunda ele karıştın Sevdiğim her şeyim sendin bir zaman Ne yazık sonunda ele karıştın ** Kırılan kalbim var dinmez bir kinim Ömrümce sürecek aşka yeminim Kırılan kalbim var dinmez bir kinim Ömrümce sürecek aşka yeminim Kavuşmak imkansız artık sevgilim Dönüşü olmayan yola karıştın Kavuşmak imkansız artık sevgilim Dönüşü olmayan yola karıştın ** Seninle aşkımız eski bir roman Yandı sayfaları külüdür kalan Sevgilim her şeyim sendin bir zaman Ne yazık sonunda ele karıştın ** Seninle aşkımız eski bir roman Yandı sayfaları külüdür kalan Sevdiğim her şeyim sendin bir zaman Ne yazık sonunda ele karıştın Sevdiğim her şeyim sendin bir zaman Ne yazık sonunda ele karıştın Sevdiğim her şeyim sendin bir zaman Ne yazık sonunda ele karıştın