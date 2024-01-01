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7/24 Dinle Kardeşiz Kader

Kardeşiz Kader Şarkı Sözleri

Bergen Kardeşiz Kader şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bergen Kardeşiz Kader şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kardeşiz Kader sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bergen

Bergen

Kardeşiz Kader

  • Benim Hayatım

  • Ağlamak İçin mi Geldik

  • Ellerin Mi Oldun

  • Hapishane

  • Kardeşiz Kader

  • Kördüğüm

  • Sana Doyamıyorum

  • Sevdalandım

  • Yalan Dünya

  • Yalancı Seni

  • İçimdeki His

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