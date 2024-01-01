Benim İçin Üzülme Gözlerin nemli nemli Başını hiç öne eğme Ayrılık onur değil ki Benim için üzülme ** Bundan sonra adını Kırk yılda bir anarım Sende kaybettiğimi Başkasında ararım ** Bundan sonra adını Kırk yılda bir anarım Sende kaybettiğimi Başkasında ararım ** Benim için üzülme Benim için üzülme Benim için üzülme Benim için üzülme ** Sevgiyi yaşamaz hiç Bağlamak bana düşer Bir ömür harap oldu Ağlamak bana düşer ** Bundan sonra adını Kırk yılda bir anarım Sende kaybettiğimi Başkasında ararım ** Bundan sonra adını Kırk yılda bir anarım Sende kaybettiğimi Başkasında ararım ** Benim için üzülme Benim için üzülme Benim için üzülme Benim için üzülme

Acıların Kadını Yıllar yılı dert yolunda Ne ilk nede sonuncuyum Kahrediyor hayat beni Acıların kadınıyım ** Söylemiyor kimse derman Öyle zorki mutlu olmak Yüreğinde büyük ferman Acıların kadınıyım Ben acılar kadınıyım ** Sevdalardan darbe yedim Şu gönlüme sevmi dedim Ömrü yare kul eyledim Acıların kadınıyım ** Çekip gitti sevilenler Gariplerdi ezilenler Dünya sizin sevmeyenler Acıların kadınıyım Ben acıların kadınıyım

Eller Aldı Eller aldı eller aldı Sevdiğimi eller aldı Mutlu süren yaşantımı Gözümdeki seller aldı ** Yüzüm gülse kalbim Ah çekip inliyor Her zaman dünyamı Başıma yıkıyor ** Yüzüm gülse kalbim Ah çekip ağlıyor Her zaman dünyamı Başıma yıkıyor ** Bıktım artık bıktım artık Bu hayattan yaşamaktan Eller gibi mesut olup Kurtulamam ağlamaktan ** Yüzüm gülse kalbim Ah çekip ağlıyor Her zaman dünyamı Başıma yıkıyor ** Yüzüm gülse kalbim Ah çekip inliyor Her zaman dünyamı Başıma yıkıyor ** Eller aldı eller aldı Sevdiğimi eller aldı Mutlu süren yaşantımı Gözümdeki seller aldı ** Yüzüm gülse kalbim Ah çekip inliyor Her zaman dünyamı Başıma yıkıyor ** Yüzüm gülse kalbim Ah çekip ağlıyor Her zaman dünyamı Başıma yıkıyor

Sen Affetsen Tanrı'm, kötü kullarını Sen affetsen ben affetmem Bütün zalim olanları Sen affetsen ben affetmem Bütün zalim olanları Sen affetsen ben affetmem Sen Tanrı'sın, affedersin Bağışlarsın, kulum dersin Sen Tanrı'sın, affedersin Bağışlarsın, kulum dersin Neler çektim, sen bilirsin Sen affetsen ben affetmem Sen affetsen ben affetmem Bütün zalim olanları Sen affetsen ben affetmem Ağlatıp da gülenleri Terk edip de gidenleri Sevilip sevmeyenleri Sen affetsen ben affetmem Sevilip sevmeyenleri Sen affetsen ben affetmem Ümidimi kıranları Bu dünyayı yakanları Ümidimi kıranları Bu dünyayı yakanları Dar günde bırakanları Sen affetsen ben affetmem Sen affetsen ben affetmem Boynu bükük koyanları Sen affetsen ben affetmem

Sevgilim Ol Sevgilim Sevgilim Yalvarırım sevgilim ol Yalvarırım sevgilim ol Aşkı yıllardır bulamadan Ömrümce mutlu olamadan Gel kurtar beni bu yalnızlıktan Sevgilim, sevgilim, sevgilim ol Aşkı yıllardır bulamadan Ömrümce mutlu olamadan Gel kurtar beni bu yalnızlıktan Sevgilim, sevgilim, sevgilim ol Derdime derman ol Gel benim sevdalım ol Ümidim, sevgilim Hayat arkadaşım ol Sevgilim Sevgilim Yalvarırım sevgilim ol Yalvarırım sevgilim ol Yok deme sakın, öldürürsün Umutlarımı söndürürsün Sensiz dünyanın zevki olmuyor Sevgilim, sevgilim, sevgilim ol Yok deme sakın, öldürürsün Umutlarımı söndürürsün Sensiz dünyanın zevki olmuyor Sevgilim, sevgilim, sevgilim ol Güzelim, sevdalım Gel benim yanımda ol Ümidim, bir tanem Hayat arkadaşım ol Derdime derman ol Gel benim sevdalım ol Ümidim, hasretim Hayat arkadaşım ol Derdime derman ol Gel benim sevdalım ol Ümidim, sevdalım...

Kul Duası Kabul et tanrım kul duası bu İçin için Yanan kul yarası bu Ömrümün Perişan olmasın sonu Kötü kullarından koru Allah'ım Zalim kullarından koru Allah'ım Allah'ım... Beni Aşka köle eden kullarından koru Tanrım Yüreğinde şeytan yatan Kullarından koru Tanrım Sevgi diye günah veren Ümit diye hüsran veren Ben ağlarken kendi gülen Kullarından koru Tanrım Her şey senle başlar biter Sen istersen derdim biter Senin aşkın bana yeter Kullarından koru tanrım Sevgi diye günah veren Ümit diye hüsran veren Ben ağlarken kendi gülen Kullarından koru Tanrım

Şoför Gözyaşım sile sile giderim gurbet ele Gözyaşım sile sile giderim gurbet ele Seviyorum ben delice, aşığım bir şoföre Baygınım bir şoföre Vurgunum bir şoföre Hastayım bir şoföre Seviyorum ben delice, aşığım bir şoföre Baygınım bir şoföre Vurgunum bir şoföre Hastayım bir şoföre Ne anam var ne babam Ne yurdum var ne yuvam Ne anam var ne babam Ne yurdum var ne yuvam Olurum yoluna kurban, aşığım bir şoföre Vurgunum bir şoföre Baygınım bir şoföre Hastayım bir şoföre Olurum yoluna kurban, aşığım bir şoföre Baygınım bir şoföre Vurgunum bir şoföre Hastayım bir şoföre

Gülümse Biraz Haydi durmayın öyle sevinçlerle coşalım Mutluluklara doğru hep beraber koşalım Haydi durmayın öyle sevinçlerle coşalım Mutluluklara doğru hep beraber koşalım ** Bir şeyler yapmalıyız bizler yaratmalıyız Huzuru bulmak için sevip yaşamalıyız Bir şeyler yapmalıyız bizler yaratmalıyız Huzuru bulmak için sevip yaşamalıyız ** Gülümse biraz gülsün gözlerin Gülümse biraz bitsin kederin Unut dertleri kötü günleri Gülümse biraz gülümse biraz ** Bir isyan hepimizi alıvermiş yürümüş Daha bu genç yaşlarda hep boynumuz bükülmüş Bir isyan hepimizi alıvermiş yürümüş Daha bu genç yaşlarda hep boynumuz bükülmüş ** Bir şeyler yapmalıyız bizler yaratmalıyız Huzuru bulmak için sevip yaşamalıyız Bir şeyler yapmalıyız bizler yaratmalıyız Huzuru bulmak için sevip yaşamalıyız ** Gülümse biraz gülsün gözlerin Gülümse biraz bitsin kederin Unut dertleri kötü günleri Gülümse biraz gülümse biraz

Dertli Dertli Görüyorsun tanrım beni Değiştir bu kaderimi Açtım sana ellerimi Yalvarırım dertli dertli ** Bu canımın sahibisin Sığınacak gücüm sensin Derman bana senden gelsin Bekliyorum dertli dertli ** Ezdiler hep taş misali Gözlerimde çile seli Yaşadığım nerden belli Gecem dertli günüm dertli ** Dertlerimle yalnız kaldım Bir çıkar yol bulamadım Çilelere adım adım Yürüyorum dertli dertli ** Özlediğim güneş doğsun Yarabbim tek umudumsun Dualarım kabul olsun Yaşanmıyor dertli dertli ** Ezdiler hep taş misali Gözlerimde çile seli Yaşadığım nerden belli Gecem dertli günüm dertli

Kararsız Sevgili Ya sev ya sevme beni İkisinden bir yol seç Ya gel bana ya çek git Ya bu sevdadan vazgeç Ya sev ya sevme beni İkisinden bir yol seç Ya gel bana ya çek git Ya bu sevdadan vazgeç Önce ümit verirsin Sonra da terk edersin Seni bulamıyorum Kim bilir sen ner'desin Önce ümit verirsin Sonra da terk edersin Seni bulamıyorum Belli değil ner'desin "Kalbime gir" mi dedim Senden aşk mı bekledim? Senin gibi kararsız Ben ömrümde görmedim "Kalbime gir" mi dedim Senden aşk mı dilendim? Senin gibi kararsız Ben ömrümde görmedim Ya sev ya sevme beni İkisinden bir yol seç Ya gel bana ya çek git Ya bu sevdadan vazgeç Ya sev ya sevme beni İkisinden bir yol seç Ya gel bana ya çek git Ya bu sevdadan vazgeç Çok denedik, olmadı Çaresi bulunmadı Bu bizim aşkımızın Artık tadı kalmadı Çok denedik, olmadı Çaresi bulunmadı Bu bizim aşkımızın Artık tadı kalmadı Önce ümit verirsin Sonra da terk edersin Seni bulamıyorum Kim bilir sen ner'desin Önce ümit verirsin Sonra da terk edersin Seni bulamıyorum Belli değil ner'desin "Kalbime gir" mi dedim Senden aşk mı bekledim? Senin gibi kararsız Ben ömrümde görmedim "Kalbime gir" mi dedim Senden aşk mı dilendim? Senin gibi kararsız Ben ömrümde görmedim Ya sev ya sevme beni İkisinden bir yol seç Ya gel bana ya çek git Ya bu sevdadan vazgeç Ya sev ya sevme beni İkisinden bir yol seç Ya gel bana ya çek git Ya bu sevdadan vazgeç

Olmaz Olsun Şans sırtını dönecekse Hep kötüler gülecekse Seven her gün ölecekse Olmaz olsun böyle dünya Seven her gün ölecekse Olmaz olsun böyle dünya Olmaz olsun böyle dünya Olmaz olsun böyle dünya Kapıları kapatmışlar Ayrılığı yaratmışlar Kapıları kapatmışlar ayrılığı yaratmışlar Sevenleri ayırmışlar Olmaz olsun böyle dünya Sevenleri ayırmışlar Olmaz olsun böyle dünya Aşk dediler yalan çıktı Hatıralar beni yıktı Kötülükler yaman çıktı Olmaz olsun böyle dünya Kötülükler yaman çıktı Olmaz olsun böyle dünya Olmaz olsun böyle dünya Olmaz olsun böyle dünya Kapıları kapatmışlar Ayrılığı yaratmışlar Kapıları kapatmışlar Ayrılığı yaratmışlar Sevenleri ayırmışlar Olmaz olsun böyle dünya Sevenleri ayırmışlar Olmaz olsun böyle dünya Olmaz olsun böyle dünya Olmaz olsun böyle dünya Olmaz olsun böyle dünya

Zor Geliyor Sevene bu nefret bu ne zulümdür Kim girse gönlümü kana buluyor Usandım hep aşkta aldatılmaktan Vefasız kim varsa beni buluyor Usandım hep aşkta aldatılmaktan Vefasız kim varsa beni buluyor Günahın bedeli Tanrım vursa da Kulların vurması çok zor geliyor Mahşerde yanmaya sözüm yok ama Kulların yakması çok zor geliyor Mahşerde yanmaya sözüm yok ama ah Kulların yakması çok zor geliyor Gözümde gözyaşı sözde sitem var İnanıp aldanmak çok zor geliyor Kaderim çaresiz gönlüm divane İçimden hıçkırık eksik olmuyor Kaderim çaresiz gönlüm divane İçimden hıçkırık eksik olmuyor Günahın bedeli Tanrım vursa da Kulların vurması çok zor geliyor Mahşerde yanmaya sözüm yok ama Kulların yakması çok zor geliyor Mahşerde yanmaya sözüm yok ama aah Kulların yakması çok zor geliyor

Biçare Ümitler beyazdı hayaller pembe İnsanlar mutluydu hani bu yerde Bize bu yalanı söyleyen nerede Allah'ım biçare kulun ne yapsın Allah'ım biçare kulun ne yapsın ** Severken içimde bir ümit var Gelecek günlere hayallerim var Bir zalim çıkarsa bağlandığın yar Gönlüme sığmayan sabrım ne yapsın Gönlüme sığmayan sabrım ne yapsın ** Gördüğüm duyduğum olsa bir rüya Zor gelmezdi tanrım yaşamak bana Öylesine kötü olmuş ki dünya Dağlara sığmayan sabrım ne yapsın Dağlara sığmayan sabrım ne yapsın ** Severken içimde bir ümit var Gelecek günlere hayallerim var Bir zalim çıkarsa bağlandığın yar Gönlüme sığmayan sabrım ne yapsın Gönlüme sığmayan sabrım ne yapsın