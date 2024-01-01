Bir Gün Sana Döneceğim Bu dargınlık bitsin diye Acılarım dinsin diye Seviyorum diye diye Bir gün sana döneceğim Yine seni seveceğim Kırıp gurur zincirini Unutup kavgayı kini Sardım aşkın ümidini Bir gün sana döneceğim Yine seni seveceğim ** Çekemez oldum ben artık Senden ayrı yaşamayı Göze alıp kovulmayı Bir gün sana geleceğim ** Çekemez oldum ben artık Senden ayrı yaşamayı Göze alıp kovulmayı Bir gün sana döneceğim Yine seni seveceğim ** Kırıp gurur zincirini Unutup kavgayı, kini Sardım aşkın ümidini Bir gün sana geleceğim Yine seni seveceğim

Bu Aşk Beni Del Eyledi Bu aşk beni del' eyledi Bir kötüye kul eyledi Bu aşk beni del' eyledi Bir kötüye kul eyledi *** Şu dünyanın dertlerine Bu gönlümü yol eyledi Şu dünyanın dertlerine Şu gönlümü yol eyledi *** Dizlerimde derman bitti Sözlerimde ferman bitti Dizlerimde derman bitti Sözlerimde ferman bitti *** Gençlik elden uçtu gitti Beni geçmez pul eyledi Gençlik elden uçtu gitti Beni geçmez pul eyledi *** Gençlik elden uçtu gitti Beni geçmez pul eyledi Gençlik elden uçtu gitti Beni geçmez pul eyledi *** Bu aşk beni öldürecek Ocağımı söndürecek Bu aşk beni öldürecek Ocağımı söndürecek *** Biliyorum, en sonunda Dilden dile düşürecek Biliyorum, en sonunda Dilden dile düşürecek *** Dizlerimde derman bitti Sözlerimde ferman bitti Dizlerimde derman bitti Sözlerimde ferman bitti *** Gençlik elden uçtu gitti Beni geçmez pul eyledi Gençlik elden uçtu gitti Beni geçmez pul eyledi *** Gençlik elden uçtu gitti Beni geçmez pul eyledi Gençlik elden uçtu gitti Beni geçmez pul eyledi

Bırak Yakamı Ağlayan kalbimin suçlusu sensin Akan gözyaşımın sebebi sensin Ağlayan kalbimin suçlusu sensin Akan gözyaşımın sebebi sensin ** Ömrümün yarısı geçti elinde Ne olursun artık bırak yakamı Ömrümün yarısı geçti elinde Ne olursun artık bırak yakamı ** Şu seven kalbimi sen ziyan ettin Ben boynumu büktüm, sen isyan ettin Sevip sevdiğime bin pişman ettin Ne olursun artık bırak yakamı Sevip sevdiğime bin pişman ettin Ne olursun artık bırak yakamı Ne olursun artık bırak yakamı ** Hem sana eziyet hem bana zulüm Yaşamak değil bu, sanki bir ölüm Hem sana eziyet hem bana zulüm Yaşamak değil bu, sanki bir ölüm ** Yüzünü görmeye yok tahammülüm Ne olursun artık bırak yakamı Yüzünü görmeye yok tahammülüm Ne olursun artık bırak yakamı ** Şu seven kalbimi sen ziyan ettin Ben boynumu büktüm, sen isyan ettin Sevip sevdiğime bin pişman ettin Ne olursun artık bırak yakamı Sevip sevdiğime bin pişman ettin Ne olursun artık bırak yakamı Ne olursun artık bırak yakamı ** Ne olursun artık Bırak, bırak yakamı

Gam Yemem Gittin gurbet ele bekle diyorsun Ne zaman dönersin bilsem gam yemem Gittin gurbet ele bekle diyorsun Ne zaman dönersin bilsem gam yemem ** Beni hasretinle tüketiyorsun Bir gün şu gönlümce gülsem gam yemem Beni hasretinle tüketiyorsun Bir gün şu gönlümce gülsem gam yemem ** Göz yaşımı görsen sanırsın nehir Sensiz geçen günler inan ki zehir Göz yaşımı görsen sanırsın nehir Sensiz geçen günler inan ki zehir ** Uzaktan uzağa ayda yılda bir Bir tek selamını alsam gam yemem Uzaktan uzağa ayda yılda bir Bir tek selamını alsam gam yemem ** Bunca yıldır böyle bekledim seni İnan ki sevgilim özledim seni Bunca yıldır böyle bekledim seni İnan ki sevgilim özledim seni ** Bari haber gönder aydınlat beni O zaman yolunda ölsem gam yemem Bari haber gönder aydınlat beni O zaman yolunda ölsem gam yemem ** Göz yaşımı görsen sanırsın nehir Sensiz geçen günler inan ki zehir Göz yaşımı görsen sanırsın nehir Sensiz geçen günler inan ki zehir ** Uzaktan uzağa ayda yılda bir Bir tek selamını alsam gam yemem Uzaktan uzağa ayda yılda bir Bir tek selamını alsam gam yemem

Kader Utansın Gönlüme yâr bulmuştum Neden ayırdın kader? Gönlüme yâr bulmuştum Neden ayırdın kader? Beni sen mi yarattın Ömrümü ettin heder Beni sen mi yarattın Ömrümü ettin heder Tesellinin yolundan unutulmuş haldeyim Bakmayın güldüğüme ezelden divaneyim Avutmuşum kendimi Bu konuda yanlış çıktın Mutluluk benden uzak Şimdi gönlüm uyandı Vazgeçelim bu aşktan Her şey sabırda kalsın Bize yaptıklarından bırak Kader Utansın Vazgeçelim bu aşktan Her şey sabırda kalsın Bize yaptıklarından bırak kader utansın Ne alemde tat buldum Ne gönlümce gün gördüm Ne alemde tat buldum Ne gönlümce gün gördüm Ben şu yalan dünyada Yaşarken her gün öldüm Ben şu yalan dünyada Yaşarken her gün öldüm Tesellinin yolundan unutulmuş haldeyim Bakmayın güldüğüme ezelden divaneyim Avutmuşum kendimi Bu konuda yanlış çıktın Mutluluk benden uzak Şimdi gönlüm uyandı Vazgeçelim bu aşktan Her şey sabırda kalsın Bize yaptıklarından bırak Kader Utansın Vazgeçelim bu aşktan Her şey sabırda kalsın Bize yaptıklarından bırak Kader Utansın

Maşallah Yaşanmaz oldu dünya, gitti yazı baharı, yaşanmaz oldu dünya, gitti yazı baharı, değişti insanoğlu kalmadı tutar yanı, yenemedi bir türlü içindeki şeytanı. Kimi her gün gülüyor, duymuyor ağlayanı, kimi her gün gülüyor, görmüyor ağlayanı, kiminin para olmuş sanki dini imanı, bilmiyor toprak aldı Kanuni Süleyman'ı. Maşallah, Maşallah, bu dünyaya Maşallah, Maşallah, Maşallah, bu dünyaya Maşallah. Bu gidişle sonumuz iyi olur İnşallah, bu gidişle sonumuz iyi olur İnşallah. Herkes bir yol tutturmuş, hayatını yaşıyor, herkes bir yol tutturmuş, hayatını yaşıyor, kimi yerinde sayıp kimi dağlar aşıyor, öyle bir dünya ki bu, aklım buna şaşıyor. Kimisi mutluluğu kadehlerde arıyor, kimisi mutluluğu gecelerde arıyor, kimi of çekiyorken, kimi göbek atıyor, mutlu mutsuz hangisi, aklım buna şaşıyor. Maşallah, Maşallah, bu dünyaya Maşallah, Maşallah, Maşallah, bu dünyaya Maşallah. Bu gidişle sonumuz iyi olur İnşallah, bu gidişle sonumuz iyi olur İnşallah.

Ona Sor Ona sor buna sor eşe sor dosta sor. Gözlerime, kalbime inanmazsan bana sor Seni sevdim diye mi böyle naz ediyorsun? inan herşeyim sensin neden inanmıyorsun? Önce Allah sonra sen seviyorum seni ben. Ona sor sor buna sor eşe sor, dosta sor.

Son Ağlayışım Aşka inancımı tükettin benim Bir daha kimseyi sevemez kalbim Bıraktığım ne varsa, döksün gözlerim Bu benim aşk için son ağlayışım Ben gönül yakmayı bilmiyor muydum? Bu benim ilk değil, son aldanışım Elimde resmini bak yırtıyorum Dilimde ismini bu son anışım Ben senin dünyada ilk göz ağrındım Bir ömür sürecek gerçek aşkındım Sen öyle söyledin, bende inandım Benim o sözlere son inanışım