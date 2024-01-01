Ağlayan kalbimin suçlusu sensin Akan gözyaşımın sebebi sensin Ağlayan kalbimin suçlusu sensin Akan gözyaşımın sebebi sensin ** Ömrümün yarısı geçti elinde Ne olursun artık bırak yakamı Ömrümün yarısı geçti elinde Ne olursun artık bırak yakamı ** Şu seven kalbimi sen ziyan ettin Ben boynumu büktüm, sen isyan ettin Sevip sevdiğime bin pişman ettin Ne olursun artık bırak yakamı Sevip sevdiğime bin pişman ettin Ne olursun artık bırak yakamı Ne olursun artık bırak yakamı ** Hem sana eziyet hem bana zulüm Yaşamak değil bu, sanki bir ölüm Hem sana eziyet hem bana zulüm Yaşamak değil bu, sanki bir ölüm ** Yüzünü görmeye yok tahammülüm Ne olursun artık bırak yakamı Yüzünü görmeye yok tahammülüm Ne olursun artık bırak yakamı ** Şu seven kalbimi sen ziyan ettin Ben boynumu büktüm, sen isyan ettin Sevip sevdiğime bin pişman ettin Ne olursun artık bırak yakamı Sevip sevdiğime bin pişman ettin Ne olursun artık bırak yakamı Ne olursun artık bırak yakamı ** Ne olursun artık Bırak, bırak yakamı