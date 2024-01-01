Bırak Yakamı Şarkı Sözleri
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Ağlayan kalbimin suçlusu sensin
Akan gözyaşımın sebebi sensin
Ağlayan kalbimin suçlusu sensin
Akan gözyaşımın sebebi sensin
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Ömrümün yarısı geçti elinde
Ne olursun artık bırak yakamı
Ömrümün yarısı geçti elinde
Ne olursun artık bırak yakamı
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Şu seven kalbimi sen ziyan ettin
Ben boynumu büktüm, sen isyan ettin
Sevip sevdiğime bin pişman ettin
Ne olursun artık bırak yakamı
Sevip sevdiğime bin pişman ettin
Ne olursun artık bırak yakamı
Ne olursun artık bırak yakamı
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Hem sana eziyet hem bana zulüm
Yaşamak değil bu, sanki bir ölüm
Hem sana eziyet hem bana zulüm
Yaşamak değil bu, sanki bir ölüm
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Yüzünü görmeye yok tahammülüm
Ne olursun artık bırak yakamı
Yüzünü görmeye yok tahammülüm
Ne olursun artık bırak yakamı
**
Şu seven kalbimi sen ziyan ettin
Ben boynumu büktüm, sen isyan ettin
Sevip sevdiğime bin pişman ettin
Ne olursun artık bırak yakamı
Sevip sevdiğime bin pişman ettin
Ne olursun artık bırak yakamı
Ne olursun artık bırak yakamı
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Ne olursun artık
Bırak, bırak yakamı