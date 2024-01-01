-
Mutlu bir günümde rastladım sana
Yemeden içmeden kestin sen beni
Mutlu bir günümde rastladım sana
Yemeden içmeden kestin sen beni
**
Bir baktın bir daha bakmadın bana
Gönül ağacına astın sen beni
Bir baktın bir daha bakmadın bana
Gönül ağacına astın sen beni
**
Dünyaya sığmazdım, neşem bitmezdi
Aşkın hücresine kitledin beni
Dünyaya sığmazdım neşem bitmezdi
Aşkın hücresine kitledin beni
**
Ararım şimdi ben geçen günleri
Yedin tüm ömrümü, bitirdin beni
Ararım şimdi ben geçen günleri
Yedin tüm ömrümü, bitirdin beni
**
Kuşlar gibi özgür, hayat doluydum
Yanan bir alevdim söndürdün beni
Kuşlar gibi özgür, hayat doluydum
Yanan bir alevdim söndürdün beni
**
Kusurum yanlızca seni sevmekti
Bir kaş çatışınla öldürdün beni
Kusurum yanlızca seni sevmekti
Bir kaş çatışınla öldürdün beni
**
Dünyaya sığmazdım, neşem bitmezdi
Aşkın hücresine kitledin beni
Dünyaya sığmazdım, neşem bitmezdi
Aşkın hücresine kitledin beni
**
Ararım şimdi ben geçen günleri
Yedin tüm ömrümü, bitirdin beni
Ararım şimdi ben geçen günleri
Yedin tüm ömrümü, bitirdin beni
**
Mutlu bir günümde rastladım sana
Yemeden içmeden kestin sen beni
Bir baktın bir daha bakmadın bana
Yedin tüm ömrümü, bitirdin beni, bitirdin beni
Bitirdin beni, bitirdin beni
-
Sabırla bekledim uzun yılları,
Gizledim içimde bütün sırları,
Kaderim kapattı artık yolları,
Ayrılık aşkımın çilesi oldu
**
Bırakıp da gidecek sanki ne vardı,
Aruzlarım içimde hep yarım kaldı,
Sevdiğimi elimden ayrılık aldı,
Ayrılık aşkımın çilesi oldu
**
Sevdiğimi elimden ayrılık aldı,
Ayrılık aşkımın çilesi oldu
**
Bırakıp da gidecek sanki ne vardı,
Aruzlarım içimde hep yarım kaldı,
**
Sevdiğimi elimden ayrılık aldı,
Ayrılık aşkımın çilesi oldu
**
Sevdiğimi elimden ayrılık aldı,
Ayrılık aşkımın çilesi oldu
**
Kalbime uzaktan esen yel misin?
Aşkına susadım geldim der misin?
Gözümden dökülen akan sen misin?
Ayrılık aşkımın çilesi oldu
**
Gözümden dökülen akan sen misin?
Ayrılık aşkımın çilesi oldu.
**
Bırakıp da gidecek sanki ne vardı,
Aruzlarım içimde hep yarım kaldı,
Sevdiğimi elimden ayrılık aldı,
Ayrılık aşkımın çilesi oldu.
-
İstediğin sevilmekse
Sen emret emret güzelim
İstediğin sevilmekse
Sen emret emret güzelim
Söyle canın ne dilerse
Yeter ki emret güzelim
Söyle canın ne dilerse
Yeter ki emret güzelim
**
Deli gibi sevmez miyim
Seni mutlu etmez miyim
Deli gibi sevmez miyim
Seni mutlu etmez miyim
Uğrunda can vermez miyim
Uğrunda can vermez miyim
Yeter ki emret güzelim
Yeter ki emret güzelim
**
Esiriyim gözlerinin
Hayranıyım sözlerinin
Esiriyim gözlerinin
Hayranıyım sözlerinin
Canı sensin bedenimin
Yeter ki emret güzelim
Canı sensin bedenimin
Yeter ki emret güzelim
**
Deli gibi sevmez miyim
Seni mutlu etmez miyim
Deli gibi sevmez miyim
Seni mutlu etmez miyim
Uğrunda can vermez miyim
Yolunda can vermez miyim
Yeter ki emret güzelim
Yeter ki emret guzelim
-
Ümitle sen bekle sonra terk edil
En güzel çağında kadere yenil
Buna da yaşamak hayatmı denir
Bahtını gücenmiş kulş feryadı bu
**
Seven sevdiğinden ayrılık aldı
Mazinin acısı gönülde kaldı
**
Alnıma yazılmış yazıya daldı
Bahtına gücenmiş kul feryadı bu
**
Dünyanın azabı içinde kaldık
Sevenler unutmuş sevmiyor artık
Gönüller dolusu aşklara yazık
Bahtına gücenmiş kul feryadı bu
-
Seni nasıl sevdiğimi
Gözlerimden anlasana
Benzemezsin hiç kimseye
Nasıl âşık olmam sana?
Benzemezsin hiç kimseye
Nasıl âşık olmam sana?
Dertlerimi unutturdun
Neşelendirdin, coşturdun
Bir de öpücük kondurdun
Nasıl âşık olmam sana?
Bir de öpücük kondurdun
Nasıl hasta olmam sana?
Gündüzümde gecemdesin
Hem rüyamda düşümdesin
Akıl almaz biçimdesin
Nasıl âşık olmam sana?
Akıl almaz biçimdesin
Nasıl âşık olmam sana?
Dertlerimi unutturdun
Neşelendirdin, coşturdun
Bir de öpücük kondurdun
Nasıl âşık olmam sana?
Bir de öpücük kondurdun
Nasıl hasta olmam sana?
-
İşte yine ayrı düştük
Sen yanarsın ben yanarım
Yine hasreti bölüştük
Sen ağlarsın ben ağlarım
Dillerdeki şarkımıza
Güldürmeyen şansımıza
Biten büyük aşkımıza
Sen ağlarsın ben ağlarım
Sen ağlarsın ben ağlarım
Yazık ettik o sevdaya
Kahredip küstük dünyaya
Gönlümüzdeki yaraya
Sen ağlarsın ben ağlarım
Gönlümüzdeki yaraya
Sen ağlarsın ben ağlarım
Sen ağlarsın ben ağlarım
Sen ağlarsın ben ağlarım
Gönlümüzdeki yaraya
Sen ağlarsın ben ağlarım
Sen ağlarsın ben ağlarım
Kopan sevgi bağımıza
Biten gençlik çağımıza
Ayrılan yollarımıza
Sen ağlarsın ben ağlarım
Acı dolu yüzümüze
Sönen sevda közümüze
Vura vura göğsümüze
Sen ağlarsın ben ağlarım
Sen ağlarsın ben ağlarım
Yazık ettik o sevdaya
Kahredip küstük dünyaya
Gönlümüzdeki yaraya
Sen ağlarsın ben ağlarım
Gönlümüzdeki yaraya
Sen ağlarsın ben ağlarım
Yazık ettik o sevdaya
Kahredip küstük dünyaya
Gönlümüzdeki yaraya
Sen yanarsın ben yanarım
Sen ağlarsın ben ağlarım
-
Kurduğum hayallerin
Yemyeşil ümitlerin
Bütün renkli düşlerin
Başlangıcı sensin, sen
Kurduğum hayallerin
Yemyeşil ümitlerin
Bütün renkli düşlerin
Başlangıcı sensin, sen
Kışlarımı yaz yapan
Bana aşkı tanıtan
Kışlarımı yaz yapan
Bana aşkı tanıtan
Mutluluktan ağlatan
Tek sevgilim sensin, sen
Mutluluktan ağlatan
Tek sevgilim sensin, sen
Görmezsem üzüldüğüm
Görünce sevindiğim
Severek övündüğüm
Tek sevgilim sensin, sen
Görmezsem üzüldüğüm
Görünce sevindiğim
Severek övündüğüm
Tek sevgilim sensin, sen
Kışlarımı yaz yapan
Bana aşkı tanıtan
Kışlarımı yaz yapan
Bana aşkı tanıtan
Mutluluktan ağlatan
Tek sevgilim sensin, sen
Mutluluktan ağlatan
Tek sevgilim sensin, sen
-
Zehirledin beni
Zehirledin beni
Sevemiyorum senden başkasını
Sevemiyorum
Büyük aşkını kalbimden
Hayalini gözlerimden
Büyük aşkını kalbimden
Hayalini gözlerimden
Silemiyorum, silemiyorum, silemiyorum
İşlediğin günahı affetsin Allah
İşlediğin günahı affetsin Allah
Seni sevsem bile ben, affedemiyorum
Seni sevsem bile ben, affedemiyorum
Zehirledin beni
Zehirledin beni
Sevemiyorum senden başkasını
Sevemiyorum, sevemiyorum, sevemiyorum
-
Yaşamak sadece nefes almaksa
Aciz bir bedende can taşımaksa
Eninde sonunda toprak olmaksa
Ben böyle yaşamak istemiyorum
Eninde sonunda toprak olmaksa
Ben böyle yaşamak istemiyorum
Ben böyle yaşamak istemiyorum
İstemiyorum istemiyorum
Ben böyle yaşamak istemiyorum
Verdiğin gibi al tanrım bu canı
Açtım ellerimi yalvarıyorum
Eğer buysa sevmek buysa yaşamak
Ben böyle yaşamak istemiyorum
Ben böyle kahrolmak istemiyorum
İstemiyorum istemiyorum
Ben böyle yaşamak istemiyorum
İstemiyorum istemiyorum
Ben böyle yaşamak istemiyorum
Çok sevmek kahrolmak acı çekmekse
İnanmak aldanmak hata demekse
Yaşamak kadere boyun eğmekse
Ben böyle yaşamak istemiyorum
Yaşamak kadere boyun eğmekse
Ben böyle yaşamak istemiyorum
Ben böyle yaşamak istemiyorum
İstemiyorum istemiyorum
Ben böyle yaşamak istemiyorum
Verdiğin gibi al tanrım bu canı
Açtım ellerimi yalvarıyorum
Eğer buysa sevmek buysa yaşamak
Ben böyle yaşamak istemiyorum
Ben böyle kahrolmak istemiyorum
İstemiyorum istemiyorum
Ben böyle yaşamak istemiyorum
İstemiyorum istemiyorum
Ben böyle yaşamak istemiyorum
Verdiğin gibi al tanrım bu canı
Açtım ellerimi yalvarıyorum
Eğer buysa sevmek buysa yaşamak
Ben böyle yaşamak istemiyorum
Ben böyle kahrolmak istemiyorum
Böyle yaşamak istemiyorum
Yaşamak istemiyorum
İstemiyorum
-
Senin olsun senin olsun
Neyim varsa senin olsun
Senin olsun senin olsun
Neyim varsa senin olsun
Yalnız kalbim aşkım değil
Neyim varsa senin olsun
Yalnız kalbim aşkım değil
Neyim varsa senin olsun
Acı tatlı anılarım
Kırık dökük umutlarım
Bugünlerim yarınlarım
Neyim varsa senin olsun
Acı tatlı anılarım
Kırık dökük umutlarım
Bugünlerim yarınlarım
Neyim varsa senin olsun
Senin olsun senin olsun
Neyim varsa senin olsun
(Senin olsun senin olsun)
(Neyim varsa senin olsun)
Senin olsun senin olsun
Her şeyim senin olsun
(Senin olsun senin olsun)
(Neyim varsa senin olsun)
Gündüzlerim gecelerim
Hayallerim dileklerim
Gündüzlerim gecelerim
Hayallerim dileklerim
Mutluluk sevinçlerim
Neyim varsa senin olsun
Mutluluk sevinçlerim
Neyim varsa senin olsun
Acı tatlı anılarım
Kırık dökük umutlarım
Bugünlerim yarınlarım
Neyim varsa senin olsun
Acı tatlı anılarım
Kırık dökük umutlarım
Bugünlerim yarınlarım
Neyim varsa senin olsun
Senin olsun senin olsun
Her şeyim senin olsun
(Senin olsun senin olsun)
(Neyim varsa senin olsun)
Senin olsun senin olsun
Her şeyim senin olsun
(Senin olsun senin olsun)
(Neyim varsa senin olsun)