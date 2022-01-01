Son Ağlayışım Şarkı Sözleri
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Bu aşk beni del' eyledi
Bir kötüye kul eyledi
Bu aşk beni del' eyledi
Bir kötüye kul eyledi
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Şu dünyanın dertlerine
Bu gönlümü yol eyledi
Şu dünyanın dertlerine
Şu gönlümü yol eyledi
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Dizlerimde derman bitti
Sözlerimde ferman bitti
Dizlerimde derman bitti
Sözlerimde ferman bitti
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Gençlik elden uçtu gitti
Beni geçmez pul eyledi
Gençlik elden uçtu gitti
Beni geçmez pul eyledi
***
Gençlik elden uçtu gitti
Beni geçmez pul eyledi
Gençlik elden uçtu gitti
Beni geçmez pul eyledi
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Bu aşk beni öldürecek
Ocağımı söndürecek
Bu aşk beni öldürecek
Ocağımı söndürecek
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Biliyorum, en sonunda
Dilden dile düşürecek
Biliyorum, en sonunda
Dilden dile düşürecek
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Dizlerimde derman bitti
Sözlerimde ferman bitti
Dizlerimde derman bitti
Sözlerimde ferman bitti
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Gençlik elden uçtu gitti
Beni geçmez pul eyledi
Gençlik elden uçtu gitti
Beni geçmez pul eyledi
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Gençlik elden uçtu gitti
Beni geçmez pul eyledi
Gençlik elden uçtu gitti
Beni geçmez pul eyledi
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