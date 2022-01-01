Bu aşk beni del' eyledi Bir kötüye kul eyledi Bu aşk beni del' eyledi Bir kötüye kul eyledi *** Şu dünyanın dertlerine Bu gönlümü yol eyledi Şu dünyanın dertlerine Şu gönlümü yol eyledi *** Dizlerimde derman bitti Sözlerimde ferman bitti Dizlerimde derman bitti Sözlerimde ferman bitti *** Gençlik elden uçtu gitti Beni geçmez pul eyledi Gençlik elden uçtu gitti Beni geçmez pul eyledi *** Gençlik elden uçtu gitti Beni geçmez pul eyledi Gençlik elden uçtu gitti Beni geçmez pul eyledi *** Bu aşk beni öldürecek Ocağımı söndürecek Bu aşk beni öldürecek Ocağımı söndürecek *** Biliyorum, en sonunda Dilden dile düşürecek Biliyorum, en sonunda Dilden dile düşürecek *** Dizlerimde derman bitti Sözlerimde ferman bitti Dizlerimde derman bitti Sözlerimde ferman bitti *** Gençlik elden uçtu gitti Beni geçmez pul eyledi Gençlik elden uçtu gitti Beni geçmez pul eyledi *** Gençlik elden uçtu gitti Beni geçmez pul eyledi Gençlik elden uçtu gitti Beni geçmez pul eyledi