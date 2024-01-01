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Ellere Kanıp Da Gitme Sevgilim
Hayat Bu Gün Gelir Yakarlar Seni
Bir De Saçlarına Karlar Yağınca
Eskimiş Şal Gibi Atarlar Seni
**
Eğer Gideceksen Mani Olamam
Düşersen Sonunda Yine Bul Beni
Vefasız Kullardan Vefa Bekleme
Kıymetsiz Bir Pula Satarlar Seni
**
Bulamazsın Bulamazsın Benim Gibi Seveni
Bulamazsın Bulamazsın Senin İçin Öleni
**
Sevgilim Dünyanın Kanunu Böyle
Sevip Mutlu Olan Var Mıdır Söyle
Seni Benim Kadar Kimse Sevemez
Mutlu Olamazsın Başka Biriyle
**
Eğer Gideceksen Mani Olamam
Düşersen Sonunda Yine Bul Beni
Vefasız Kullardan Vefa Bekleme
Kıymetsiz Bir Pula Satarlar Seni
**
Bulamazsın Bulamazsın Benim Gibi Seveni
Bulamazsın Bulamazsın Senin İçin Öleni
-
Senin yüzünden yine
Devasız dertlere düştüm
Senin yüzünden yine
Devasız dertlere düştüm
**
Alma mazlumun ahını
Çıkar aheste, sevgilim
Alma mazlumun ahını
Çıkar aheste, sevgilim
**
Sensiz kaldım bu yerlerde
Gözüm yaşlı, gönlüm kırık
Sensiz kaldım bu yerlerde
Gözüm yaşlı, gönlüm kırık
**
Alma mazlumun ahını
Çıkar aheste, sevgilim
Alma mazlumun ahını
Çıkar aheste, sevgilim
**
Alma mazlumun ahını
Çıkar aheste, sevgilim
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Ne Olur Söyleyin Sevenler Bana
Ayrılmak Kanun Mu Aşk Kitabında
Ele Ele Tutuşup Gülmeden Daha
Terk etmek Kanun Mu Aşk Kitabında
**
Ümitlerim Kırıldı Gitti
Hayallerim Yıkıldı Bitti
Kader Beni Benden Etti
Sevdim Sevdim Bak Ne Hale Geldim
Sevdim Sevdim Bak Ne Hale Geldim
**
Her Seven Sonunda Düşüyor Derde
Bu Aşk Kitabının Yazarı Nerde
Bir Aşık Inandı Çok Sevdi Diye
Terk etmek Kanun Mu Aşk Kitabında
**
Ümitlerim Kırıldı Gitti
Hayallerim Yıkıldı Bitti
Kader Beni Benden Etti
Sevdim Sevdim Bak Ne Hale Geldim
Sevdim Sevdim Bak Ne Hale Geldim
-
Kalbimde arama eski yerini
Sen gözümden akan sele karıştın
Kalbimde arama eski yerini
Sen gözümden akan sele karıştın
İstesem de artık sevemem seni
Hasret rüzgarına yele karıştın
İstesem de artık sevemem seni
Hasret rüzgarına yele karıştın
**
Seninle aşkımız eski bir roman
Yandı sayfaları külüdür kalan
Sevgilim her şeyim sendin bir zaman
Ne yazık sonunda ele karıştın
**
Seninle aşkımız eski bir roman
Yandı sayfaları külüdür kalan
Sevgilim her şeyim sendin bir zaman
Ne yazık sonunda ele karıştın
Sevdiğim her şeyim sendin bir zaman
Ne yazık sonunda ele karıştın
**
Kırılan kalbim var dinmez bir kinim
Ömrümce sürecek aşka yeminim
Kırılan kalbim var dinmez bir kinim
Ömrümce sürecek aşka yeminim
Kavuşmak imkansız artık sevgilim
Dönüşü olmayan yola karıştın
Kavuşmak imkansız artık sevgilim
Dönüşü olmayan yola karıştın
**
Seninle aşkımız eski bir roman
Yandı sayfaları külüdür kalan
Sevgilim her şeyim sendin bir zaman
Ne yazık sonunda ele karıştın
**
Seninle aşkımız eski bir roman
Yandı sayfaları külüdür kalan
Sevdiğim her şeyim sendin bir zaman
Ne yazık sonunda ele karıştın
Sevdiğim her şeyim sendin bir zaman
Ne yazık sonunda ele karıştın
Sevdiğim her şeyim sendin bir zaman
Ne yazık sonunda ele karıştın
-
Perişan ettin beni yaktın bu genç yaşımda
Perişan ettin beni yaktın bu genç yaşımda
Mahşerde olsa bile iki elim yakanda
Mahşerde olsa bile iki elim yakanda
**
Bana neler vadettin her şeyimi kaybettim
Bana neler vadettin her şeyimi kaybettim
Adım kötüye çıktı utan ettiklerinden
Adım kötüye çıktı utan ettiklerinden
**
Nerden çıktın karşıma nasıl inandım sana
Nerden çıktın karşıma nasıl inandım sana
Mahşerde olsa bile iki elim yakanda
Mahşerde olsa bile iki elim yakanda
**
Bana neler vadettin her şeyimi kaybettim
Bana neler vadettin her şeyimi kaybettim
Adım kötüye çıktı utan ettiklerinden, ah
Adım kötüye çıktı utan ettiklerinden
Adım kötüye çıktı utan ettiklerinden
-
Dinmiyor gönlümde bu dert yağmuru
Gözümden yaşları silemez oldum
Çaldım kaç kapıyı dilenci gibi
Bir parça sevgimi bulamaz oldum
Çaldım kaç kapıyı dilenci gibi
Bir parça sevgimi bulamaz oldum
**
Dünyada insanlık bitti mi bilmem
Kıyamet gününe geldik mi bilmem
Sevenler kayboldu öldü mü bilmem
Yanımda kimseyi göremez oldum
Sevenler kayboldu öldü mü bilmem
Yanımda kimseyi göremez oldum
**
Bir farkı kalmadı dostun düşmandan
Korkar oldum artık ben de zamandan
Acıdan kederden dertten yalandan
Unuttum her şeyi gülemez oldum
Acıdan kederden dertten yalandan
Unuttum neşeyi gülemez oldum
**
Dünyada insanlık bitti mi bilmem
Kıyamet gününe geldik mi bilmem
Sevenler kayboldu öldü mü bilmem
Yanımda kimseyi göremez oldum
Sevenler kayboldu öldü mü bilmem
Yanımda kimseyi göremez olduml
-
O dalgın gözlerle bakacağına
Söyle bitecek mi kederim falcı
Düştüm ben bir defa aşk tuzağına
Bilmiş ol Leyla'dan beterim falcı
**
Söyle sen bilirsin bu senin işin
Söyle sen bilirsin bu senin işin
Sonu felaket mi yoksa bu aşkın
Onsuz yaşayamam bilesin peşin
Onsuz yaşayamam bilesin peşin
**
Şimdi soruyorum kendi kendime
Mutlu olanların benden farkı ne
Zavallı garibim sevda neyime
Ne olur doğruyu söyle be falcı
**
Söyle sen bilirsin bu senin işin
Söyle sen bilirsin bu senin işin
Sonu felaket mi yoksa bu aşkın
Onsuz yaşayamam bilesin peşin
Ne olur doğruyu söyle be falcı
-
Ne zaman duysam bülbülün sesini
Hatırlarım hemen aşk bestesini
Maziyi unutma eski günleri
Maziyi unutma eski günleri
Maziyi unutma eski günleri
Maziyi unutma eski günleri
Yadederim artık geçen günleri
Yadederim artık geçen günleri
Maziyi unutma eski günleri
Maziyi unutma eski günleri
Maziyi unutma eski günleri
Maziyi unutma eski günleri
https://lyricstranslate.com/tr/bergen-maziyi-unutma-lyrics.html
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Dostum dedim tek ümidim
Bir günde yok günde dar günde bırakıp gitti
Bırakıp gitti
Dostum dedim tek ümidim
Bir günde dar günde yok günde bırakıp gitti
Bırakıp gitti
Koskoca gençliğim gitti
Yalancı, yalancı dostlar yüzünden
Yalancı, ah yalancı dostlar yüzünden
Neler çektim yıllar yılı
Ağlatan, aldatan, yalvartan dostlar yüzünden
Dostlar yüzünden
Neler çektim yıllar yılı
Ağlatan, aldatan, yalvartan dostlar yüzünden
Dostlar yüzünden
Kapandı mutluluk yolu
Yalancı, yalancı dostlar yüzünden
Yalancı, ah yalancı dostlar yüzünden
Ömür yetmez dost bulmaya
Hepsi yalan, hepsi viran bana kalan gözyaşım şimdi
Gözyaşım şimdi
Ömür yetmez dost bulmaya
Hepsi yalan, hepsi viran bana kalan gözyaşım şimdi
Gözyaşım şimdi
Cehenneme döndü dünyam
Yalancı, yalancı dostlar yüzünden
Yalancı, ah yalancı dostlar yüzünden
Acı keder hepsi bende
Düşmüşüm, yaralı kalmışım kendi halimde
Kendi halimde
Acı keder hepsi bende
Düşmüşüm, yaralı kalmışım kendi halimde
Kendi halimde
Bir ümit kalmadı bende
Yalancı, yalancı dostlar yüzünden
Kapandı kapılar dostlar yüzünden
Kapandı kapılar dostlar yüzünden
Yalancı, ah yalancı dostlar yüzünden
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Sen gidersen bu ellerde yalnız kalamam
Ellerin diline düşüp kötü olamam
Kapı kapı dolaşıp seni soramam
El dilinden bal aksa yine acıdır
Zaman kötü korkuyorum gitme sevgilim
Beni ellerin yanına koma sevgilim
Zaman kötü korkuyorum gitme sevgilim
Beni ellere atıp da gitme sevgilim
Beni ellerin yanına koma sevgilim
Söyle ayrılıktan daha zalim dert var mı
Beni böyle bırakmanın alemi var mı
Sonra eller bana iyi gözle bakar mı
El dilinden bal aksa yine acıdır
Zaman kötü korkuyorum gitme sevgilim
Beni ellerin yanına koma sevgilim
Zaman kötü korkuyorum gitme sevgilim
Beni ellerin yanına koma sevgilim
Beni ellerin yanına koma sevgilim
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Şikayetim var kaderden yana
Bir avuç kül oldum ben yana yana
Şikayetim var kaderden yana
Bir avuç kül oldum ben yana yana
Allahım ya onu kavuştur bana
Ya da bir an önce al kollarına
Tanrım gönlümdeki muradı versin
Sen yanımda ol da dert üst üste gelsin
Tanrım gönlümdeki muradı versin
Sen yanımda ol da dert üst üste gelsin
Yemin etme boş yere, vefasız değilsin
Ne kadar sevdiğimi iyi bilirsin
Ya sen gel ya da bana ecelim gelsin
Ya sen gel ya da bana ecelim gelsin
Bardaktan boşalan bir yağmur gibi
İçimde aşkının fırtınası var
Bardaktan boşalan bir yağmur gibi
İçimde aşkının fırtınası var
Sesini duymadan, senin olmadan
Yaşamanın sanki ne anlamı var
Tanrım gönlümdeki muradı versin
Sen yanımda ol da dert üst üste gelsin
Tanrım gönlümdeki muradı versin
Sen yanımda ol da dert üst üste gelsin
Yemin etme boş yere, vefasız değilsin
Ne kadar sevdiğimi iyi bilirsin
Ya sen gel ya da bana ecelim gelsin
Ya sen gel ya da bana ecelim gelsin