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Bergen

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01

Sen Affetsen

02

Seni Kalbimden Kovdum

03

Küskünüm

04

Elimde Fotoğrafın

05

Benim İçin Üzülme

... KAPAT
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Albümler

Kardeşiz Kader Bergen

İstemiyorum Bergen

Onu da Yak Tanrım Bergen

Son Ağlayışım Bergen

Sevgimin Bedeli Bergen

Yıllar Affetmez Bergen

Acıların Kadını Bergen

Garibin Çilesi Mezarda Biter Bergen

Giden Gençliğim Bergen

İnsan Severse Bergen

Çalma Listeleri

Melankoli | Arabesk Müzik

Melankoli | Arabesk Müzik

İnişler Çıkışlar | Arabesk Müzik

İnişler Çıkışlar | Arabesk Müzik

Kendinle Kal | Arabesk Müzik

Kendinle Kal | Arabesk Müzik

Kalp Kırıkları | Arabesk Müzik

Kalp Kırıkları | Arabesk Müzik

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