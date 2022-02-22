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Bergen
Bergen
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01
Sen Affetsen
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02
Seni Kalbimden Kovdum
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03
Küskünüm
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04
Elimde Fotoğrafın
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05
Benim İçin Üzülme
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Albümler
Kardeşiz Kader
Bergen
İstemiyorum
Bergen
Onu da Yak Tanrım
Bergen
Son Ağlayışım
Bergen
Sevgimin Bedeli
Bergen
Yıllar Affetmez
Bergen
Acıların Kadını
Bergen
Garibin Çilesi Mezarda Biter
Bergen
Giden Gençliğim
Bergen
İnsan Severse
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