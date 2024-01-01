-
Yaşamayı senle anladım
Sende öğrendim ben sevmeyi
İnan aşk nedir bilmiyordum
Sende tanıdım bu duyguyu
**
Elimde duran fotoğrafın
Baktım inan tanıyamadım
Bu şarkımı ben sana yazdım
Sense hâlâ anlayamadın
**
Elimde duran fotoğrafın
Baktım inan tanıyamadım
Bu şarkımı ben sana yazdım
Sense hâlâ anlayamadın
**
Sevgi gibi kutsal kelime
Yalnız senle düştü dilime
Ölmek yetmez senin uğruna
Sense hâlâ anlayamadın
**
Sevgi gibi kutsal kelime
Yalnız senle düştü dilime
Ölmek yetmez senin uğruna
Sense hâlâ anlayamadın
**
Elimde duran fotoğrafın
Baktım inan tanıyamadım
Bu şarkıyı ben sana yazdım
Sense hâlâ anlayamadın
**
Hissetmeyi senle yaşadım
Sende tattım ben bu duyguyu
Söylemekten hep korkuyordum
Şimdi dinle bütün aşkımı
**
Şimdi beni anlıyor musun
Bu şarkımı dinliyor musun
İnan seni çok seviyorum
Sen de beni seviyor musun
**
Şimdi beni anlıyor musun
Bu şarkımı dinliyor musun
İnan seni çok seviyorum
Sen de beni seviyor musun
**
Sevgi gibi kutsal kelime
Yalnız senle düştü dilime
Ölmek yetmez senin uğruna
Sense hâlâ anlayamadın
**
Sevgi gibi kutsal kelime
Yalnız senle düştü dilime
Ölmek yetmez senin uğruna
Sense hâlâ anlayamadın
**
Şimdi beni anlıyor musun
Bu şarkımı dinliyor musun
İnan seni çok seviyorum
Sen de beni seviyor musun
**
Şimdi beni anlıyor musun
Bu şarkımı dinliyor musun
İnan bana seni çok seviyorum
Sen de beni seviyor musun
Seviyor musun seviyor musun
Seviyor musun seviyor musun
Seviyor musun seviyor musun
-
Alışmışsın gündelik sahte sevgililere
Alışmışsın gündelik sahte sevgililere
Gönlümde yer olamaz senin gibilerine
Kalbimde yer olamaz senin gibilerine
Gülüyorum haline aşk dediğin şeye bak
Gülüyorum haline aşk dediğin şeye bak
Senin yalnız bildiğin nerde trak orda bırak
Senin yalnız bildiğin nerde trak orda bırak
Nerde trak orda bırak
Seven nasıl seviyor şöyle etrafına bak
Seven nasıl seviyor şöyle etrafına bak
Yaşadığın bu hayat bil ki sonun olacak
Yaşadığın bu hayat bil ki sonun olacak
Gülüyorum haline aşk dediğin şeye bak
Gülüyorum haline aşk dediğin şeye bak
Senin yalnız bildiğin nerde trak orda bırak
Senin yalnız bildiğin nerde trak orda bırak
Nerde trak orda bırak
Nerde trak orda bırak
Nerde trak orda bırak
Nerde trak orda bırak
Nerde trak orda bırak
-
Sevmek için canlarını vermişler
Ayrılığa çaresizlik demişler
Sevmek için canlarını vermişler
Ayrılığa çaresizlik demişler
Acıları göz önüne sermişler
Talihsizler, talihsizler, talihsizler, talihsizler
Talihsizler, talihsizler, talihsizler, talihsizler
Candan sevmiş gönül vermiş boş yere
Boyun bükmüş aşk yüzünden dertlere
Bu yerlerden küsüp gitmiş kadere
Candan sevmiş gönül vermiş boş yere
Boyun bükmüş aşk yüzünden dertlere
Bu yerlerden küsüp gitmiş kadere
Talihsizler, talihsizler, talihsizler, talihsizler
Talihsizler, talihsizler, talihsizler, talihsizler
Aşk adını talihsizlik koymuşlar
Sevenleri yerden yere vurmuşlar
Aşk adını talihsizlik koymuşlar
Sevenleri yerden yere vurmuşlar
Gidenleri beklemişler durmuşlar
Talihsizler, talihsizler, talihsizler, talihsizler
Talihsizler, talihsizler, talihsizler, talihsizler
Candan sevmiş gönül vermiş boş yere
Boyun bükmüş aşk yüzünden dertlere
Bu yerlerden küsüp gitmiş kadere
Candan sevmiş gönül vermiş boş yere
Boyun bükmüş aşk yüzünden dertlere
Bu yerlerden küsüp gitmiş kadere
Talihsizler, talihsizler, talihsizler, talihsizler
Talihsizler, talihsizler, talihsizler, talihsizler
-
Ne istedin benden anlayamadım
Bunca zaman seni tanıyamadım
Sana ne yaptımsa yaranamadım
Sana ne yaptımsa yaranamadım
Sevgimin bedeli bu mudur söyle, ah söyle
Şimdi yaşıyoruz ayrı yerlerde
Sen başka eldesin ben başka elde
Şimdi yaşıyoruz ayrı yerlerde
Sen başka eldesin ben başka elde
Sanma ki dönerim günün birinde
Giden geri dönmez boşa bekleme
Geriye dönecek yol mu bıraktın
Yüz yüze bakacak göz mü bıraktın
Paramparça ettin benim dünyamı
Sana söylenecek söz mü bıraktın
Geriye dönecek yol mu bıraktın
Yüz yüze bakacak göz mü bıraktın
Paramparça ettin benim dünyamı
Sana söylenecek söz mü bıraktın
Ne zaman geldiysen açtım kapımı
Her zaman önüne serdim aşkımı
Ben severken seçtin bir başkasını
Ben severken seçtin bir başkasını
Sevgimin bedeli bu muydu söyle, ah söyle
Şimdi yaşıyoruz ayrı yerlerde
Sen başka eldesin ben başka elde
Şimdi yaşıyoruz ayrı yerlerde
Sen başka eldesin ben başka elde
Sanma ki dönerim günün birinde
Giden geri dönmez boşa bekleme
Geriye dönecek yol mu bıraktın
Yüz yüze bakacak göz mü bıraktın
Paramparça ettin benim dünyamı
Sana söylenecek söz mü bıraktın
Geriye dönecek yol mu bıraktın
Yüz yüze bakacak göz mü bıraktın
Paramparça ettin benim dünyamı
Sana söylenecek söz mü bıraktın
-
Bu sevdanın sonu gelmez sana elveda diyorum
Yeni bir sevgili buldum deli gibi seviyorum
Dindi gözlerimde yaşım, tuzsuz aşım, dertsiz başım
Dindi gözlerimde yaşım, tuzsuz aşım, dertsiz başım
Bundan böyle arkadaşım geceler, geceler, geceler
Sırdaşım oldu geceler
Geceler, geceler, geceler
Yoldaşım oldu geceler
**
Çilesi yok, cefası yok, beni her gün ağlatmıyor
Kaprisi yok, gururu yok, senin gibi aldatmıyor
Hiç tasam yok aşktan yana, yaşıyorum kana kana
Hiç tasam yok aşktan yana, yaşıyorum kana kana
Unutturdu seni bana geceler, geceler, geceler
Sırdaşım oldu geceler
Geceler, geceler, geceler
Yoldaşım oldu geceler
Sırdaşım oldu geceler
Yoldaşım oldu geceler
-
Zulüm oldu her hatıra
Şu gönlümü kıra kıra
Gezdim durdum peşin sıra
Aşılmadık yol kalmadı
**
Bölme şimdi düşlerimi
Silme gözüm yaşlarını
Artık dünya işlerini
Hayra yoran fal kalmadı
**
Yıkıp geçtin eserini
Kim dolduracak yerimi
Yıkıp geçtin eserini
Kim dolduracak yerimi
**
Seni nasıl sevdiğimi
Anlatacak dil kalmadı
Seni nasıl sevdiğimi
Anlatacak dil kalmadı
**
Benim oldu aşkın derdi
Ayrılığın keder verdi
Kırdığın dal yere değdi
Koklanacak gül kalmadı
**
Duymadın mı hiç pişmanlık
İşte geldi bak ayrılık
Gönül sabret deme artık
Sabredecek hal kalmadı
**
Yıkıp geçtin eserini
Kim dolduracak yerimi
Yıkıp geçtin eserini
Kim dolduracak yerimi
**
Seni nasıl sevdiğimi
Anlatacak dil kalmadı
Seni nasıl sevdiğimi
Anlatacak dil kalmadı
-
Dayanamıyorum artık
Bir karar ver, sevgilim
Dayanamıyorum artık
Bir karar ver, sevgilim
**
Ne sevilir ne seversin
Söyle, maksadın nedir?
Ne sevilir ne seversin
Söyle, maksadın nedir?
**
Söyle, söyle, söyle, söyle
Bu aşk yürümez böyle
Söyle, söyle, söyle, söyle
Bu aşk yürümez böyle
**
Dayanamıyorum artık
Bir karar ver, sevgilim
Dayanamıyorum artık
Bir karar ver, sevgilim
**
Dayanamıyorum artık
Hasretine, sevgilim
Dayanamıyorum artık
Hasretine, sevgilim
**
Beni candan sevdiğini
Söyle, nerden bileyim?
Beni candan sevdiğini
Söyle, nerden bileyim?
**
Söyle, söyle, söyle, söyle
Bu aşk yürümez böyle
Söyle, söyle, söyle, söyle
Bu aşk yürümez böyle
**
Dayanamıyorum artık
Bir karar ver, sevgilim
Dayanamıyorum artık
Bir karar ver, sevgilim
**
Dayanamıyorum artık
Bana dönsen diyorum
Dayanamıyorum artık
Bana dönsen diyorum
**
Sen orada, ben burada
İnan yapamıyorum
Sen orada, ben burada
Huzur bulamıyorum
**
Söyle, söyle, söyle, söyle
Bu aşk yürümez böyle
Söyle, söyle, söyle, söyle
Bu aşk yürümez böyle
**
Dayanamıyorum artık
Bir karar ver, sevgilim
Dayanamıyorum artık
Bir karar ver, sevgilim
-
Canım dediklerim canımı aldı
Gönül sarayımı yıkıp gittiler
Bu mutsuz yaşantım onlardan kaldı
Beni sevdiğime pişman ettiler
Beni doğduğuma pişman ettiler
**
Bu mutsuz yaşantım onlardan kaldı
Beni sevdiğime pişman ettiler
Beni sevdiğime pişman ettiler
**
Haykırsam dünyaya ettiklerini
Yine anlatamam çektiklerimi
Haykırsam dünyaya ettiklerini
Yine anlatamam çektiklerimi
**
Tanrım zalim yapmış sevdiklerimi
Beni sevdiğime pişman ettiler
Beni sevdiğime pişman ettiler
**
Tanrım zalim yapmış sevdiklerimi
Beni sevdiğime pişman ettiler
Beni sevdiğime pişman ettiler
**
Ben böyle değildim yaşarken oldum
Bu kötü kaderi sonradan buldum
Ben böyle değildim yaşarken oldum
Bu kötü kaderi sonradan buldum
**
Aldana aldana gençlikten oldum
Beni bugünlerden dünden ettiler
Beni bugünlerden dünden ettiler
**
Aldana aldana gençlikten oldum
Beni bugünlerden dünden ettiler
Beni bugünlerden dünden ettiler
**
Haykırsam dünyaya ettiklerini
Yine anlatamam çektiklerimi
Haykırsam dünyaya ettiklerini
Yine anlatamam çektiklerimi
**
Tanrım zalim yapmış sevdiklerimi
Beni ölenlerden beter ettiler
Beni ölenlerden beter ettiler
**
Tanrım zalim yapmış sevdiklerimi
Beni ölenlerden beter ettiler
Beni doğduğuma pişman ettiler
-
Bırak dedim, bırak felek
Sevenlerin yakasını
Duymadın mı bunca yıldır
Aşkımızın duasını
Sen mi dedin sevgiliye
Böyle zalim olmasını
Nasıl taktın boynumuza
Bu felaket halkasını
Her gönlün bir köşesinde
Yaralanmış bir yer vardır
Benim gibi çilekeşin
Yaşaması ızdıraptır
Nice ümitlerle bakarken yarına
Şimdi ben de düştüm kader tuzağına
Bana mutluluğu vadeden ümitler
Şimdi terk ettiler beni birer birer
Ağla ömrüm, ağla gözüm
Ne kadere, ne sana geçmedi sözüm
Ben çekemem bunca kahrı gönlüm
Ben sabahsız gecelerin
Kucağında bir çilekeş
Sen ümitler ülkesinin
Karanlığında bir güneş
Artık güneş doğsa, doğmasa ne olur
Artık kader gülse, gülmese ne olur
Ben şimdi bir aşkın ümit kurbanıyım
Gönül parça parça yaşamak zor olur
Ağla ömrüm, ağla gözüm
Ne kadere, ne sana geçmedi sözüm
Ben çekemem bunca kahrı gönlüm
-
Gel gel gel bekletme
Gel gel gel özletme
Gel gel gel bekletme
Gel gel gel özletme
**
Bir sabah müjdelerle rengarenk çiçeklere
Bir sabah müjdelerle rengarenk çiçeklere
En güzel dileklerle en güzel dileklerle
**
Gel gel gel bekletme
Gel gel gel özletme
Gel gel gel bekletme
Gel gel gel özletme
**
Gençlik elden gitmeden sana sevgim bitmeden
Gençlik elden gitmeden sana sevgim bitmeden
Sabrımı tüketmeden sabrımı tüketmeden
**
Gel gel gel söyletme
Gel gel gel özletme
Gel gel gel söyletme
Gel gel gel özletme
**
Aşk gülümüz solmadan gözüme yaş dolmadan
Aşk gülümüz solmadan gözüme yaş dolmadan
Başka bir yar bulmadan yeni bir aşk bulmadan
**
Gel gel gel söyletme
Gel gel gel özletme
Gel gel gel bekletme
Gel gel gel özletme
-
Gücendim kaderime
Şansıma talihime
Terkeden sevgiiliye
Küskünüm küskünüm
O kader ki güldürmüyor
O sevgili ki dönmüyor
Feleğe meydan okurum
Gelip beni öldürmüyor
Geceme gündüzüme
Dünyaya geldiğime
Herkese ve kendime
Küskünüm küskünüm
-
Sen güzelsin arkadaşım derdimi dinliyorsun
Sen güzelsin arkadaşım derdimi dinliyorsun
Halimi anlıyorsun, içtiğim her kadehte benimle ağlıyorsun,
benimle ağlıyorsun
Yıllar yılı kendime güzel insan aradım
Yıllar yılı kendime güzel insan aradım
Bu ne güzel tesadüf şimdi sana rastladım
Bu ne güzel tesadüf şimdi sana rastladım
Sen güzelsin arkadaşım seven insan güzeldir
Sen güzelsin arkadaşım seven insan güzeldir
İyi insan güzeldir içen insan güzeldir
Sen güzelsin arkadaşım seven güzeldir
Yıllar yılı kendime güzel insan aradım
Yıllar yılı kendime güzel insan aradım
Bu ne güzel tesadüf şimdi sana rastladım
Bu ne güzel tesadüf şimdi sana rastladım
-
Bu dünyada sevgime
Layık kul bulamadım
Darbe üstüne darbe
Yemekten kurtulmadım
Şu çıkmaz sokaklarda
Çileyle geçti ömrüm
Sıcacık bir sevgiyi
Hep yıllarca aradım
Nesin gönlüm nesin
Dostum mu düşmanım mı
Hem kendini hem beni
Yakmaktan bıkmadın mı
Kime gönül verdiysem
Sevgimi çalıp gitti
Kader kötü kuluna
Beni oyuncak etti
Şu çıkmaz sokaklarda
Çileyle geçti ömrüm
Sıcacık bir sevgiyi
Hep yıllarca aradım
Nesin gönlüm nesin
Dostum mu düşmanım mı
Hem kendini hem beni
Yakmaktan bıkmadın mı
-
Aşka koşamıyordum
Sevip coşamıyordum
Aşka koşamıyordum
Sevip coşamıyordum
Seni sevmeden önce
Sanki yaşamıyordum
Seni görmeden önce
İnan yaşamıyordum
Ya şimdi sevgilim?
Ya şimdi güzelim?
Ya şimdi sevgilim?
Ya şimdi güzelim?
Gözüm sensiz görmez ki
Yüzüm sensiz gülmez ki
Sen her derde devasın
Seni seven ölmez ki
Gözüm sensiz görmez ki
Yüzüm sensiz gülmez ki
Sen her derde devasın
Seni seven ölmez ki
Aşkı tanımıyordum
Sevmeyi bilmiyordum
Aşkı tanımıyordum
Sevmeyi bilmiyordum
Ben ömrümde kimseyi
Sevemem ki diyordum
Ben hayatta kimseyi
Sevemem ki diyordum
Ya şimdi sevgilim?
Ya şimdi güzelim?
Ya şimdi sevgilim?
Ya şimdi güzelim?
Gözüm sensiz görmez ki
Yüzüm sensiz gülmez ki
Sen her derde devasın
Seni seven ölmez ki
Gözüm sensiz görmez ki
Yüzüm sensiz gülmez ki
Sen her derde devasın
Seni seven ölmez ki