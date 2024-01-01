Garibin Çilesi Mezarda Biter Garibin kabrinde bülbül çilemez Yanar için için kimse bilemez Garibin kabrinde bülbül çilemez Yanar için için kimse bilemez ** Feleğin kahrına aman dilemez Akan gözyaşlarım sel olur gider Garibin çilesi ölünce biter ** Gönlümde güneşler batar bir anda Ruhumu hicranlar sarar bir anda ** Goncalar yapraklar solar bir anda Bütün sevdiklerim el olur gider Garibin çilesi mezarda biter ** Goncalar yapraklar solar bir anda Bütün sevdiklerim el olur gider Garibin çilesi mezarda biter ** Mezar taşlarında okunmaz adım Söner yüreğimde nice muradım Mezar taşlarında okunmaz adım Söner yüreğimde nice muradım ** Ölürken yanımda yari aradım Emeller arzular yel olur gider Garibin sevdası ölünce biter ** Gönlümde güneşler batar bir anda Ruhumu hicranlar sarar bir anda ** Goncalar yapraklar solar bir anda Bütün sevdiklerim el olur gider Garibin çilesi ölünce biter ** Goncalar yapraklar solar bir anda Bütün sevdiklerim el olur gider Garibin çilesi mezarda biter

Yazık Oldu Ömrüme Ne aşktan zevk aldım ne de hayattan Ümitsiz gayesiz dolaştım durdum Ne aşktan zevk aldım ne de hayattan Ümitsiz gayesiz dolaştım durdum Mutluluk umarken sevgi beklerken Bir kara sevdanın esiri oldum Mutluluk umarken sevgi beklerken Bir kara sevdanın esiri oldum Yazık, yazık oldu ömrüme Yazık, yazık oldu gönlüme Yazık, yazık oldu ömrüme Yazık, ah yazık oldu gönlüme Bağlandım çok sevdim gönlüm den oldum Dal gibi kurudum gül gibi soldum Bağlandım çok sevdim gönlüm den oldum Dal gibi kurudum gül gibi soldum Kul etti kaderim beni kullara Bir kara sevdanın esiri oldum Kul etti kaderim beni kullara Bir kara sevdanın esiri oldum Yazık, yazık oldu ömrüme Yazık, yazık oldu gönlüme Yazık, yazık oldu ömrüme Yazık, ah yazık oldu gönlüme