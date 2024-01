Sen güzelsin arkadaşım derdimi dinliyorsun Sen güzelsin arkadaşım derdimi dinliyorsun Halimi anlıyorsun, içtiğim her kadehte benimle ağlıyorsun, benimle ağlıyorsun Yıllar yılı kendime güzel insan aradım Yıllar yılı kendime güzel insan aradım Bu ne güzel tesadüf şimdi sana rastladım Bu ne güzel tesadüf şimdi sana rastladım Sen güzelsin arkadaşım seven insan güzeldir Sen güzelsin arkadaşım seven insan güzeldir İyi insan güzeldir içen insan güzeldir Sen güzelsin arkadaşım seven güzeldir Yıllar yılı kendime güzel insan aradım Yıllar yılı kendime güzel insan aradım Bu ne güzel tesadüf şimdi sana rastladım Bu ne güzel tesadüf şimdi sana rastladım

Aşka koşamıyordum Sevip coşamıyordum Aşka koşamıyordum Sevip coşamıyordum Seni sevmeden önce Sanki yaşamıyordum Seni görmeden önce İnan yaşamıyordum Ya şimdi sevgilim? Ya şimdi güzelim? Ya şimdi sevgilim? Ya şimdi güzelim? Gözüm sensiz görmez ki Yüzüm sensiz gülmez ki Sen her derde devasın Seni seven ölmez ki Gözüm sensiz görmez ki Yüzüm sensiz gülmez ki Sen her derde devasın Seni seven ölmez ki Aşkı tanımıyordum Sevmeyi bilmiyordum Aşkı tanımıyordum Sevmeyi bilmiyordum Ben ömrümde kimseyi Sevemem ki diyordum Ben hayatta kimseyi Sevemem ki diyordum Ya şimdi sevgilim? Ya şimdi güzelim? Ya şimdi sevgilim? Ya şimdi güzelim? Gözüm sensiz görmez ki Yüzüm sensiz gülmez ki Sen her derde devasın Seni seven ölmez ki Gözüm sensiz görmez ki Yüzüm sensiz gülmez ki Sen her derde devasın Seni seven ölmez ki