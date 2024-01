Seni görmemiş gözlere Ömür boyu eyvah olsun Seni seven şu kalbime Helal olsun, helal olsun Seni görmemiş gözlere Ömür boyu eyvah olsun Seni seven şu kalbime Helal olsun, helal olsun O gülüşün, o gözlerin Baldan tatlı o sözlerin O gülüşün, o gözlerin Baldan tatlı o sözlerin Yakışıyor cilvelerin Bu da sana helal olsun Bu da sana helal, helal, helal, helal olsun Helal olsun, helal olsun Canım sana feda olsun Vur kalbimi at yerlere Bu can sana helal olsun Helal olsun, helal olsun Canım sana kurban olsun Vur kalbimi at yerlere Bu can sana helal olsun Helal, helal, helal, helal olsun (Helal, helal, helal, helal olsun) Bir bakışın ömre bedel Her kahrını gönlüm çeker Seviyorsan sen de eğer İşte ömrüm senin olsun Bir bakışın ömre bedel Her kahrını gönlüm çeker Seviyorsan sen de eğer İşte ömrüm senin olsun Sensiz geçen bir tek günüm Şu gönlüme zehir olsun Sensiz geçen bir tek günüm Şu gönlüme zehir olsun Mutluluklar senden bana Ba can sana helal olsun Ba can sana helal, helal, helal, helal olsun Helal olsun, helal olsun Canım sana feda olsun Vur kalbimi at yerlere Bu can sana helal olsun Helal olsun, helal olsun Canım sana kurban olsun Vur kalbimi at yerlere Bu can sana helal olsun Helal, helal, helal, helal olsun (Helal, helal, helal, helal olsun) Helal, helal, helal, helal olsun (Helal, helal, helal, helal olsun)