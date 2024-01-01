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Dertli miyim, Dertsiz miyim,
Garip miyim, Öksüz müyüm,
Bir Ölüden Farksız mıyım,
Gecelerden Sor Beni.
**
Hiç Kimseden Sorma Beni,
Şimdi Ben Divane Deli,
Senin İçin İçtiğimi,
Kadehlerden Sor Beni.
**
Her Gün Yalnız Olduğumu,
Saçlarımı Yolduğumu,
Seni Nasıl Sorduğumu,
Aşıklardan Sor Beni.
**
Hiç Kimseden Sorma Beni,
Şimdi Ben Divane Deli,
Senin İçin İçtiğimi,
Kadehlerden Sor Beni.
-
Kurtar ya Rab, kurtar ya Rab
Yeter ya Rab, kurtar ya Rab
Bu biçare, bu biçare kulunu kurtar
Aşkı hiçe sayanlardan
Hasret ile yakanlardan
Aşkı hiçe sayanlardan
Hasret ile yakanlardan
Merhametsiz olanlardan
Kurtar ya Rab, kurtar ya Rab
Merhametsiz olanlardan
Kurtar ya Rab, kurtar ya Rab
Kurtar ya Rab, kurtar ya Rab
Merhametsiz olanlardan
Yeter ya Rab, kurtar ya Rab
Düştüğüm bu tuzaklardan
Çektiğim bu azaplardan
Girdiğim bu çıkmazlardan
Çektiğim bu azaplardan
Girdiğim bu çıkmazlardan
Düştüğüm bu tuzaklardan
Kurtar ya Rab, kurtar ya Rab
Düştüğüm bu tuzaklardan
Kurtar ya Rab, kurtar ya Rab
Kurtar ya Rab, kurtar ya Rab
Merhametsiz olanlardan
Yeter ya Rab, kurtar ya Rab
Düştüğüm bu tuzaklardan
Kurtar ya Rab, kurtar ya Rab
Merhametsiz olanlardan
Yeter ya Rab, kurtar ya Rab
Düştüğüm bu tuzaklardan
-
Gülerek Tanıştık Göz göze Geldik
Kimsesiz Yollarda Elele Gezdik
Arzumuz Aynıymış Birlikte Sevdik
Cenneti Dünyada Seninle Gördüm
**
Sevincin Gözyaşı Yüzümde Kaldı
Özlemin Yerini Sevgimiz Aldı
Mutluluk Gönlümde Kördüğüm Sardı
Cenneti Dünyada Seninle Gördüm
**
Dualar Ederken Sesini Duydum
Aşkınla Yaşarken Kendimi Buldum
Doğruyu Gösteren Meleğe Uydum
Cenneti Dünyada Seninle Gördüm
-
Gitmem, gitmem
Senden söz almadan vallahi gitmem
Gitmem, gitmem
Senden söz almadan vallahi gitmem
**
Vallahi de söz anlamaz deliyim
Seviyorum, inatçının biriyim
Bana söz ver, sevdiğini bileyim
Bana söz ver, sevdiğini bileyim
Senden söz almadan vallahi gitmem
**
Gitmem, gitmem
Senden söz almadan vallahi gitmem
Gitmem, gitmem
Senden söz almadan vallahi gitmem
**
Gitmem, gitmem
Bir defa öpmeden vallahi gitmem
Gitmem, gitmem
Bir defa öpmeden vallahi gitmem
**
Salındıkça yüreğimi yakarsın
Çok güzelsin, dünyaları yıkarsın
Söyle bana, canım nasıl dayansın?
Söyle bana, canım nasıl dayansın?
Bir defa öpmeden vallahi gitmem
**
Gitmem, gitmem
Bir defa öpmeden vallahi gitmem
Gitmem, gitmem
Bir defa öpmeden vallahi gitmem
**
Gitmem, gitmem
Bir defa öpmeden vallahi gitmem
Gitmem, gitmem
Bir defa öpmeden vallahi gitmem
-
Ben böyle perişan, böyle dertliyken
Onun gururuna gülüşüne bak
Bu aşkın suçlusu yalnız ben miyim
Onu da yak tanrım, ateşlerde yak
Bu aşkın suçlusu yalnız ben miyim
Onu da yak tanrım, ateşlerde yak
Ben nasıl çektiysem, ona da çektir
Ben gibi onu da canından bezdir
Öğrensin sevmenin bedeli nedir
Onu da yak tanrım, ateşlerde yak
Öğrensin sevmenin bedeli nedir
Onu da yak tanrım, ateşlerde yak
Sanki ben sevdiysem, o sevmedi mi
Yeminler ettiysem, o etmedi mi
O hiçbir cezayı hak etmedi mi
Onu da yak tanrım, ateşlerde yak
O hiçbir cezayı hak etmedi mi
Onu da yak tanrım, ateşlerde yak
Ben nasıl çektiysem, ona da çektir
Ben gibi onu da canından bezdir
Öğrensin sevmenin bedeli nedir
Onu da yak tanrım, ateşlerde yak
Öğrensin sevmenin bedeli nedir
Onu da yak tanrım, cehennemde yak
Ben nasıl çektiysem, ona da çektir
Ben gibi onu da canından bezdir
Öğrensin sevmenin bedeli nedir
Onu da yak tanrım, ateşlerde yak
Onu da yak tanrım, cehennemde yak
Cehennemde yak
-
Gücenme, sevgilim, yaptıklarıma
Gücenme, sevgilim, yaptıklarıma
Yerimde kim olsa böyle yapardı
Karşılık vermedin benim aşkıma
**
Yerimde kim olsa böyle yapardı
Karşılık vermedin benim aşkıma
Yerimde kim olsa böyle yapardı
**
Çıkamayacaksın eller içine
Destan edeceğim seni âleme
Çıkamayacaksın eller içine
Destan edeceğim seni âleme
**
Kötülüklerini aldım kaleme
Yerimde kim olsa böyle yapardı
Kötülüklerini aldım kaleme
Yerimde kim olsa böyle yapardı
**
Seni sevdim diye kölen değilim
Seni sevdim diye kölen değilim
Ben senin tapulu malın değilim
**
Sen de mutlu olma, ben de değilim
Yerimde kim olsa böyle yapardı
Sen de mutlu olma, ben de değilim
Yerimde kim olsa böyle yapardı
**
Çıkamayacaksın eller içine
Destan edeceğim seni âleme
Çıkamayacaksın eller içine
Destan edeceğim, Allah, seni âleme
**
Kötülüklerini aldım kaleme
Yerimde kim olsa böyle yapardı
Kötülüklerini aldım kaleme
Yerimde kim olsa böyle yapardı
-
Yeminimiz var seninle
Ömür boyu sevecektik
Kara topraklara bile
İkimiz bir girecektik
Yarim seni unutamam
Şu gönlümü avutamam
Dünyalar benim olacak
Sen benim olduğun zaman
Uzun siyah saçlarını
Kalem gibi kaşlarını
Öyle pek çok özledim ki
O ceylan bakışlarını
Yarim seni unutamam
Şu gönlümü avutamam
Dünyalar benim olacak
Sen benim olduğun zaman
-
Seni görmemiş gözlere
Ömür boyu eyvah olsun
Seni seven şu kalbime
Helal olsun, helal olsun
Seni görmemiş gözlere
Ömür boyu eyvah olsun
Seni seven şu kalbime
Helal olsun, helal olsun
O gülüşün, o gözlerin
Baldan tatlı o sözlerin
O gülüşün, o gözlerin
Baldan tatlı o sözlerin
Yakışıyor cilvelerin
Bu da sana helal olsun
Bu da sana helal, helal, helal, helal olsun
Helal olsun, helal olsun
Canım sana feda olsun
Vur kalbimi at yerlere
Bu can sana helal olsun
Helal olsun, helal olsun
Canım sana kurban olsun
Vur kalbimi at yerlere
Bu can sana helal olsun
Helal, helal, helal, helal olsun
(Helal, helal, helal, helal olsun)
Bir bakışın ömre bedel
Her kahrını gönlüm çeker
Seviyorsan sen de eğer
İşte ömrüm senin olsun
Bir bakışın ömre bedel
Her kahrını gönlüm çeker
Seviyorsan sen de eğer
İşte ömrüm senin olsun
Sensiz geçen bir tek günüm
Şu gönlüme zehir olsun
Sensiz geçen bir tek günüm
Şu gönlüme zehir olsun
Mutluluklar senden bana
Ba can sana helal olsun
Ba can sana helal, helal, helal, helal olsun
Helal olsun, helal olsun
Canım sana feda olsun
Vur kalbimi at yerlere
Bu can sana helal olsun
Helal olsun, helal olsun
Canım sana kurban olsun
Vur kalbimi at yerlere
Bu can sana helal olsun
Helal, helal, helal, helal olsun
(Helal, helal, helal, helal olsun)
Helal, helal, helal, helal olsun
(Helal, helal, helal, helal olsun)
-
Ya arkadaşım ol ya da sevgilim
Kararını ver de bana öyle gel
Ya arkadaşım ol ya da sevgilim
Kararını ver de bana öyle gel
Bir günlük aşkına razı değilim
Yanımda bir ömür kalacaksan gel
Bir günlük aşkına razı değilim
Yanımda bir ömür kalacaksan gel
İstemem bir anlık bakışlarını
İstemem bir günlük arzularını
İstemem bir anlık bakışlarını
İstemem bir günlük arzularını
İstemem ben yarım kalan aşkını
Her sabah yanımda olacaksan gel
Gel gel gel seveceksen gel
Gelme hiç boşuna terk edeceksen
Ümidimi alıp götüreceksen
Gelme hiç boşuna terk edeceksen
Ümidimi alıp götüreceksen
Ömrünü benimle bitireceksen
Yalnız ve günahsız seveceksen gel
Ömrünü benimle bitireceksen, ah
Yalnız ve günahsız seveceksen gel
İstemem bir anlık bakışlarını
İstemem bir günlük arzularını
İstemem bir anlık bakışlarını
İstemem bir günlük arzularını
İstemem ben yarım kalan aşkını
Her sabah yanımda kalacaksan gel
Gel gel gel kalacaksan gel
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Siz de benim gibi sevin
Onun yolunu gözleyin
Siz de benim gibi sevin
Onun yolunu gözleyin
Duyduk duymadık demeyin
Duyduk duymadık demeyin
Şoförüme kavuştum
Şoförüme kavuştum
Canım kadar sevdiğim
Şoförüme kavuştum
Şoförüme kavuştum
Şoförüme kavuştum
Deli gibi sevdiğim
Her şeyime kavuştum
Gözüm yok köşkte sarayda
Ne şöhrette ne parada
Gözüm yok köşkte sarayda
Ne şöhrette ne parada
Mutluyum bu arabada
Mutluyum bu arabada
Şoförüme kavuştum
Şoförüme kavuştum
Canım kadar sevdiğim
Her şeyime kavuştum
Şoförüme kavuştum
Şoförüme kavuştum
Canım kadar sevdiğim
Her şeyime kavuştum
-
O güzel gözlerine bakmak geldi içimden
Sarılıp da boynuna öpmek geldi içimden
O güzel gözlerine bakmak geldi içimden
Sarılıp da boynuna öpmek geldi içimden
Tatlı, şirin dilini, saçlarının telini
O incecik belini sarmak geldi içimden
Sarmak geldi içimden
O incecik belini sarmak geldi içimden
Sarmak geldi içimden
Resmini duvarlara çizmek geldi içimden
İsmini şarkılara yazmak geldi içimden
Resmini duvarlara çizmek geldi içimden
İsmini şarkılara yazmak geldi içimden
İpek gibi tenini, yanaktaki benini
O ceylan gözlerini öpmek geldi içimden
Öpmek geldi içimden
Güzelim, her halini sevmek geldi içimden
Sevmek geldi içimden