Giden Gençliğim Şarkı Sözleri
Bergen Giden Gençliğim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bergen Giden Gençliğim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Giden Gençliğim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bu aşk beni deli eyledi
Bir kötüye kul eyledi
Bu aşk beni deli eyledi
Bir kötüye kul eyledi
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Şu dünyanın dertlerine
Bu gönlümü yol eyledi
Şu dünyanın dertlerine
Şu gönlümü yol eyledi
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Dizlerimde derman bitti
Sözlerimde ferman bitti
Dizlerimde derman bitti
Sözlerimde ferman bitti
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Gençlik elden uçtu gitti
Beni geçmez pul eyledi
Gençlik elden uçtu gitti
Beni geçmez pul eyledi
Gençlik elden uçtu gitti
Beni geçmez pul eyledi
Gençlik elden uçtu gitti
Beni geçmez pul eyledi
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Bu aşk beni öldürecek
Ocağımı söndürecek
Bu aşk beni öldürecek
Ocağımı söndürecek
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Biliyorum en sonunda
Dilden dile düşürecek
Biliyorum en sonunda
Dilden dile düşürecek
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Dizlerimde derman bitti
Sözlerimde ferman bitti
Dizlerimde derman bitti
Sözlerimde ferman bitti
**
Gençlik elden uçtu gitti
Beni geçmez pul eyledi
Gençlik elden uçtu gitti
Beni geçmez pul eyledi
Gençlik elden uçtu gitti
Beni geçmez pul eyledi
Gençlik elden uçtu gitti
Beni geçmez pul eyledi
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Sevgilim terketmiş haber vermeden
Şimdi yalnızlığın zamanı geldi
Ziyan oldu ömürüm bir gün gülmeden
Kadere çatmanın zamanı geldi
Ziyan oldu ömürüm bir gün gülmeden
Kadere çatmanın zamanı geldi
Ben böyle sensiz nasıl yaşarım?
Şimdi ağlamanın zamanı geldi
Bir çıkar yolum yok, ne yapayım ben?
Şimdi tam içmenin zamanı geldi
Bir çıkar yolum yok, ne yapayım ben?
Şimdi tam içmenin zamanı geldi
Yaşamak ızdırap sevilen zalim
Artık yaşamaya kalmadı halim
Neyim varsa benim hepsini alın
Benim için ölmenin zamanı geldi
Neyim varsa benim hepsini alın
Benim için ölmenin zamanı geldi
Ben böyle sensiz nasıl yaşarım?
Şimdi ağlamanın zamanı geldi
Bir çıkar yolum yok, ne yapayım ben?
Şimdi tam içmenin zamanı geldi
Bir çıkar yolum yok, ne yapayım ben?
Şimdi tam içmenin zamanı geldi
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Hiç mi sızlamadı zalim yüreğin
Ben de kırılacak bir kalp mi vardı
Zaten kurbanıyım zalim feleğin
Tekrar yıkılacak halim mi vardı
Tekrar yıkılacak halim mi vardı
Zaten kurbanıyım zalim feleğin
Tekrar yıkılacak halim mi vardı
Tekrar yıkılacak halim mi vardı
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Hüner mi dertliye dert kazandırmak
Yalanla avutup sevdaya sığmak
Hüner mi dertliye dert kazandırmak
Yalanla avutup sevdaya sığmak
**
Zevk mi verdi sana beni aglatmak
Tekrar yıkılacak halim mi vardı
Tekrar yıkılacak halim mi vardı
Zevk mi verdi sana beni ağlatmak
Tekrar yıkılacak halim mi vardı
Tekrar yıkılacak halim mi vardı
**
Ayakta tutarken beni ellerin
Nerde vaatlerin
Hani sözlerin
Anısı kalbimde mutlu günlerin
Seni unutacak halim mi vardı
Seni unutacak halim mi vardı
Anısı kalbimde mutlu günlerin
Seni unutacak halim mi vardı
Seni unutacak halim mi vardı
**
Hüner mi dertliye dert kazandırmak
Yalanla avutup sevdaya sığmak
Hüner mi dertliye dert kazandırmak
Yalanla avutup sevdaya salmak
**
Zevk mi verdi sana beni ağlatmak
Tekrar yıkılacak halim mi vardı
Tekrar yıkılacak halim mi vardı
Zevk mi verdi sana beni ağlatmak
Tekrar yıkılacak halim mi vardı
Tekrar yıkılacak halim mi vardı