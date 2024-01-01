Gitmem Gitmem, gitmem Senden söz almadan vallahi gitmem Gitmem, gitmem Senden söz almadan vallahi gitmem ** Vallahi de söz anlamaz deliyim Seviyorum, inatçının biriyim Bana söz ver, sevdiğini bileyim Bana söz ver, sevdiğini bileyim Senden söz almadan vallahi gitmem ** Gitmem, gitmem Senden söz almadan vallahi gitmem Gitmem, gitmem Senden söz almadan vallahi gitmem ** Gitmem, gitmem Bir defa öpmeden vallahi gitmem Gitmem, gitmem Bir defa öpmeden vallahi gitmem ** Salındıkça yüreğimi yakarsın Çok güzelsin, dünyaları yıkarsın Söyle bana, canım nasıl dayansın? Söyle bana, canım nasıl dayansın? Bir defa öpmeden vallahi gitmem ** Gitmem, gitmem Bir defa öpmeden vallahi gitmem Gitmem, gitmem Bir defa öpmeden vallahi gitmem ** Gitmem, gitmem Bir defa öpmeden vallahi gitmem Gitmem, gitmem Bir defa öpmeden vallahi gitmem

Kurtar Yarap Kurtar ya Rab, kurtar ya Rab Yeter ya Rab, kurtar ya Rab Bu biçare, bu biçare kulunu kurtar Aşkı hiçe sayanlardan Hasret ile yakanlardan Aşkı hiçe sayanlardan Hasret ile yakanlardan Merhametsiz olanlardan Kurtar ya Rab, kurtar ya Rab Merhametsiz olanlardan Kurtar ya Rab, kurtar ya Rab Kurtar ya Rab, kurtar ya Rab Merhametsiz olanlardan Yeter ya Rab, kurtar ya Rab Düştüğüm bu tuzaklardan Çektiğim bu azaplardan Girdiğim bu çıkmazlardan Çektiğim bu azaplardan Girdiğim bu çıkmazlardan Düştüğüm bu tuzaklardan Kurtar ya Rab, kurtar ya Rab Düştüğüm bu tuzaklardan Kurtar ya Rab, kurtar ya Rab Kurtar ya Rab, kurtar ya Rab Merhametsiz olanlardan Yeter ya Rab, kurtar ya Rab Düştüğüm bu tuzaklardan Kurtar ya Rab, kurtar ya Rab Merhametsiz olanlardan Yeter ya Rab, kurtar ya Rab Düştüğüm bu tuzaklardan

Cenneti Dünyada Gördüm Gülerek Tanıştık Göz göze Geldik Kimsesiz Yollarda Elele Gezdik Arzumuz Aynıymış Birlikte Sevdik Cenneti Dünyada Seninle Gördüm ** Sevincin Gözyaşı Yüzümde Kaldı Özlemin Yerini Sevgimiz Aldı Mutluluk Gönlümde Kördüğüm Sardı Cenneti Dünyada Seninle Gördüm ** Dualar Ederken Sesini Duydum Aşkınla Yaşarken Kendimi Buldum Doğruyu Gösteren Meleğe Uydum Cenneti Dünyada Seninle Gördüm

Onu Da Yak Tanrım Ben böyle perişan, böyle dertliyken Onun gururuna gülüşüne bak Bu aşkın suçlusu yalnız ben miyim Onu da yak tanrım, ateşlerde yak Bu aşkın suçlusu yalnız ben miyim Onu da yak tanrım, ateşlerde yak Ben nasıl çektiysem, ona da çektir Ben gibi onu da canından bezdir Öğrensin sevmenin bedeli nedir Onu da yak tanrım, ateşlerde yak Öğrensin sevmenin bedeli nedir Onu da yak tanrım, ateşlerde yak Sanki ben sevdiysem, o sevmedi mi Yeminler ettiysem, o etmedi mi O hiçbir cezayı hak etmedi mi Onu da yak tanrım, ateşlerde yak O hiçbir cezayı hak etmedi mi Onu da yak tanrım, ateşlerde yak Ben nasıl çektiysem, ona da çektir Ben gibi onu da canından bezdir Öğrensin sevmenin bedeli nedir Onu da yak tanrım, ateşlerde yak Öğrensin sevmenin bedeli nedir Onu da yak tanrım, cehennemde yak Ben nasıl çektiysem, ona da çektir Ben gibi onu da canından bezdir Öğrensin sevmenin bedeli nedir Onu da yak tanrım, ateşlerde yak Onu da yak tanrım, cehennemde yak Cehennemde yak

Gücenme Sevgilim Gücenme, sevgilim, yaptıklarıma Gücenme, sevgilim, yaptıklarıma Yerimde kim olsa böyle yapardı Karşılık vermedin benim aşkıma ** Yerimde kim olsa böyle yapardı Karşılık vermedin benim aşkıma Yerimde kim olsa böyle yapardı ** Çıkamayacaksın eller içine Destan edeceğim seni âleme Çıkamayacaksın eller içine Destan edeceğim seni âleme ** Kötülüklerini aldım kaleme Yerimde kim olsa böyle yapardı Kötülüklerini aldım kaleme Yerimde kim olsa böyle yapardı ** Seni sevdim diye kölen değilim Seni sevdim diye kölen değilim Ben senin tapulu malın değilim ** Sen de mutlu olma, ben de değilim Yerimde kim olsa böyle yapardı Sen de mutlu olma, ben de değilim Yerimde kim olsa böyle yapardı ** Çıkamayacaksın eller içine Destan edeceğim seni âleme Çıkamayacaksın eller içine Destan edeceğim, Allah, seni âleme ** Kötülüklerini aldım kaleme Yerimde kim olsa böyle yapardı Kötülüklerini aldım kaleme Yerimde kim olsa böyle yapardı

Yarim Seni Unutamam Yeminimiz var seninle Ömür boyu sevecektik Kara topraklara bile İkimiz bir girecektik Yarim seni unutamam Şu gönlümü avutamam Dünyalar benim olacak Sen benim olduğun zaman Uzun siyah saçlarını Kalem gibi kaşlarını Öyle pek çok özledim ki O ceylan bakışlarını Yarim seni unutamam Şu gönlümü avutamam Dünyalar benim olacak Sen benim olduğun zaman

Helal Olsun Seni görmemiş gözlere Ömür boyu eyvah olsun Seni seven şu kalbime Helal olsun, helal olsun Seni görmemiş gözlere Ömür boyu eyvah olsun Seni seven şu kalbime Helal olsun, helal olsun O gülüşün, o gözlerin Baldan tatlı o sözlerin O gülüşün, o gözlerin Baldan tatlı o sözlerin Yakışıyor cilvelerin Bu da sana helal olsun Bu da sana helal, helal, helal, helal olsun Helal olsun, helal olsun Canım sana feda olsun Vur kalbimi at yerlere Bu can sana helal olsun Helal olsun, helal olsun Canım sana kurban olsun Vur kalbimi at yerlere Bu can sana helal olsun Helal, helal, helal, helal olsun (Helal, helal, helal, helal olsun) Bir bakışın ömre bedel Her kahrını gönlüm çeker Seviyorsan sen de eğer İşte ömrüm senin olsun Bir bakışın ömre bedel Her kahrını gönlüm çeker Seviyorsan sen de eğer İşte ömrüm senin olsun Sensiz geçen bir tek günüm Şu gönlüme zehir olsun Sensiz geçen bir tek günüm Şu gönlüme zehir olsun Mutluluklar senden bana Ba can sana helal olsun Ba can sana helal, helal, helal, helal olsun Helal olsun, helal olsun Canım sana feda olsun Vur kalbimi at yerlere Bu can sana helal olsun Helal olsun, helal olsun Canım sana kurban olsun Vur kalbimi at yerlere Bu can sana helal olsun Helal, helal, helal, helal olsun (Helal, helal, helal, helal olsun) Helal, helal, helal, helal olsun (Helal, helal, helal, helal olsun)

Seveceksen Gel Ya arkadaşım ol ya da sevgilim Kararını ver de bana öyle gel Ya arkadaşım ol ya da sevgilim Kararını ver de bana öyle gel Bir günlük aşkına razı değilim Yanımda bir ömür kalacaksan gel Bir günlük aşkına razı değilim Yanımda bir ömür kalacaksan gel İstemem bir anlık bakışlarını İstemem bir günlük arzularını İstemem bir anlık bakışlarını İstemem bir günlük arzularını İstemem ben yarım kalan aşkını Her sabah yanımda olacaksan gel Gel gel gel seveceksen gel Gelme hiç boşuna terk edeceksen Ümidimi alıp götüreceksen Gelme hiç boşuna terk edeceksen Ümidimi alıp götüreceksen Ömrünü benimle bitireceksen Yalnız ve günahsız seveceksen gel Ömrünü benimle bitireceksen, ah Yalnız ve günahsız seveceksen gel İstemem bir anlık bakışlarını İstemem bir günlük arzularını İstemem bir anlık bakışlarını İstemem bir günlük arzularını İstemem ben yarım kalan aşkını Her sabah yanımda kalacaksan gel Gel gel gel kalacaksan gel

Gecelerden Sor Beni Dertli miyim, Dertsiz miyim, Garip miyim, Öksüz müyüm, Bir Ölüden Farksız mıyım, Gecelerden Sor Beni. ** Hiç Kimseden Sorma Beni, Şimdi Ben Divane Deli, Senin İçin İçtiğimi, Kadehlerden Sor Beni. ** Her Gün Yalnız Olduğumu, Saçlarımı Yolduğumu, Seni Nasıl Sorduğumu, Aşıklardan Sor Beni. ** Hiç Kimseden Sorma Beni, Şimdi Ben Divane Deli, Senin İçin İçtiğimi, Kadehlerden Sor Beni.

Şöförüme Kavuştum Siz de benim gibi sevin Onun yolunu gözleyin Siz de benim gibi sevin Onun yolunu gözleyin Duyduk duymadık demeyin Duyduk duymadık demeyin Şoförüme kavuştum Şoförüme kavuştum Canım kadar sevdiğim Şoförüme kavuştum Şoförüme kavuştum Şoförüme kavuştum Deli gibi sevdiğim Her şeyime kavuştum Gözüm yok köşkte sarayda Ne şöhrette ne parada Gözüm yok köşkte sarayda Ne şöhrette ne parada Mutluyum bu arabada Mutluyum bu arabada Şoförüme kavuştum Şoförüme kavuştum Canım kadar sevdiğim Her şeyime kavuştum Şoförüme kavuştum Şoförüme kavuştum Canım kadar sevdiğim Her şeyime kavuştum