Halim Mi Vardı Hiç mi sızlamadı zalim yüreğin Ben de kırılacak bir kalp mi vardı Zaten kurbanıyım zalim feleğin Tekrar yıkılacak halim mi vardı Tekrar yıkılacak halim mi vardı Zaten kurbanıyım zalim feleğin Tekrar yıkılacak halim mi vardı Tekrar yıkılacak halim mi vardı ** Hüner mi dertliye dert kazandırmak Yalanla avutup sevdaya sığmak Hüner mi dertliye dert kazandırmak Yalanla avutup sevdaya sığmak ** Zevk mi verdi sana beni aglatmak Tekrar yıkılacak halim mi vardı Tekrar yıkılacak halim mi vardı Zevk mi verdi sana beni ağlatmak Tekrar yıkılacak halim mi vardı Tekrar yıkılacak halim mi vardı ** Ayakta tutarken beni ellerin Nerde vaatlerin Hani sözlerin Anısı kalbimde mutlu günlerin Seni unutacak halim mi vardı Seni unutacak halim mi vardı Anısı kalbimde mutlu günlerin Seni unutacak halim mi vardı Seni unutacak halim mi vardı ** Hüner mi dertliye dert kazandırmak Yalanla avutup sevdaya sığmak Hüner mi dertliye dert kazandırmak Yalanla avutup sevdaya salmak ** Zevk mi verdi sana beni ağlatmak Tekrar yıkılacak halim mi vardı Tekrar yıkılacak halim mi vardı Zevk mi verdi sana beni ağlatmak Tekrar yıkılacak halim mi vardı Tekrar yıkılacak halim mi vardı

Zamanı Geldi Sevgilim terketmiş haber vermeden Şimdi yalnızlığın zamanı geldi Ziyan oldu ömürüm bir gün gülmeden Kadere çatmanın zamanı geldi Ziyan oldu ömürüm bir gün gülmeden Kadere çatmanın zamanı geldi Ben böyle sensiz nasıl yaşarım? Şimdi ağlamanın zamanı geldi Bir çıkar yolum yok, ne yapayım ben? Şimdi tam içmenin zamanı geldi Bir çıkar yolum yok, ne yapayım ben? Şimdi tam içmenin zamanı geldi Yaşamak ızdırap sevilen zalim Artık yaşamaya kalmadı halim Neyim varsa benim hepsini alın Benim için ölmenin zamanı geldi Neyim varsa benim hepsini alın Benim için ölmenin zamanı geldi Ben böyle sensiz nasıl yaşarım? Şimdi ağlamanın zamanı geldi Bir çıkar yolum yok, ne yapayım ben? Şimdi tam içmenin zamanı geldi Bir çıkar yolum yok, ne yapayım ben? Şimdi tam içmenin zamanı geldi