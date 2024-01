Hapishaneler kışın soğuk duvar Bahar zamanı da sanki alev gibi yanar Birer köşe kaptık düşünceye daldık Yaşamak sanki bize bulanık nehir dibe daldık ** Düşünme arkadaşım dalma derinlere Düşünce iyi değil efkar basar gönlümüze Düşünmeyin arkadaşlar dalmayın derinlere Düşünce iyi değil efkar basar gönlümüze ** Of of of of of of Of of of of of of ** Hapishanenin ranza yatakları Sanki anneciğim diken dolu dört bir yanımız Sağıma yatmakla soluma yatmakla Uykusuz geceleri sabah ettim saya saya ** Düşünme arkadaşım dalma derinlere Düşünce iyi değil efkar basar gönlümüze Düşünmeyin arkadaşlar dalmayın dеrinlere Düşünce iyi dеğil efkar basar gönlümüze ** Of of of of of of Of of of of of of