Hapishane Hapishaneler kışın soğuk duvar Bahar zamanı da sanki alev gibi yanar Birer köşe kaptık düşünceye daldık Yaşamak sanki bize bulanık nehir dibe daldık ** Düşünme arkadaşım dalma derinlere Düşünce iyi değil efkar basar gönlümüze Düşünmeyin arkadaşlar dalmayın derinlere Düşünce iyi değil efkar basar gönlümüze ** Of of of of of of Of of of of of of ** Hapishanenin ranza yatakları Sanki anneciğim diken dolu dört bir yanımız Sağıma yatmakla soluma yatmakla Uykusuz geceleri sabah ettim saya saya ** Düşünme arkadaşım dalma derinlere Düşünce iyi değil efkar basar gönlümüze Düşünmeyin arkadaşlar dalmayın dеrinlere Düşünce iyi dеğil efkar basar gönlümüze ** Of of of of of of Of of of of of of

Ağlamak İçin mi Geldik Kalbime değmedi aşkın elleri N'eylesin sevgilim, böyle kaderi? Mekan oldu bize gurbet elleri Ağlamak için mi geldik dünyaya? ** Ağlamak için mi geldik dünyaya? Ayrılık kurşunu bağrımı deldi Kader ikimizi yerlere serdi ** Kader ikimizi yerlere serdi Yine ağlamanın zamanı geldi Ağlamak için mi geldik dünyaya? Ağlamak için mi geldik dünyaya? ** Hayalin yaşattı beni yıllardır Diyorduk, her kışın sonu bahardır Bizdeki ızdırap kimlerde vardır? Ağlamak için mi geldik dünyaya? ** Ağlamak için mi geldik dünyaya? Ayrılık kurşunu bağrımı deldi Kader ikimizi yerlere serdi Kader ikimizi yerlere serdi ** Yine ağlamanın zamanı geldi Ağlamak için mi geldik dünyaya? Ağlamak için mi geldik dünyaya?

Benim Hayatım Uzaktan görenler mesut sanıyor Bilmezler gözlerim her gün ağlıyor İçimde dinmeyen yaram kanıyor Bir meçhule döndü benim hayatım Bir meçhule döndü benim hayatım ** Geceyi yaşarım doğmaz güneşim Zamansız küllendi yanan ateşim Geceyi yaşarım doğmaz güneşim Zamansız küllendi yanan ateşim Yarına çıkar mı bilmem gidişim Mevsimsiz sarardı benim hayatım Mevsimsiz sarardı benim hayatım ** Işıklar altında sönmüş gibiyim Dostların içinde yalnız biriyim Bilinmez yollara girmiş gibiyim Nerede bitecek benim hayatım Nerede bitecek benim hayatım ** Yorgunum dertliyim yürek dayanmaz Mutsuzum desem de kimse inanmaz Yorgunum dertliyim yürek dayanmaz Mutsuzum desem de kimse inanmaz Maziyi ararım böyle yaşanmaz Çekilmez çiledir benim hayatım Çekilmez çiledir benim hayatım

Ellerin Mi Oldun Gözlerime bakan gözlerin Ruhumu okşayan sözlerin Sımsıcak ısıtan nefesin Ellerin mi oldu sevgilim? Sımsıcak ısıtan nefesin Ellerin mi oldu sevgilim? ** Ne zaman mazimi sorsan Ne zaman hayale dalsam Ne zaman resmine baksam İnliyor gönlüm ne zaman seni ansam ** Aşkı hiçe sayan ben miyim? Sevmiyorsun diye dertliyim Söyle bana güzel sevgilim Severken ayrılan ben miyim? Söyle bana güzel sevgilim Severken ayrılan ben miyim? ** Sen aşkı hiç bilemezsin Gözyaşımı silemezsin Mutluluğu göremezsin Ne kadar sevsen Sen beni sevemezsin Sen beni sevemezsin

Kardeşiz Kader Bitmeyen dertleri Yükledin, kader Bu derdi çekmeye Ömür mü yeter? Yükle sen dertleri Dert kervanına Bu kadar çok derdi Çekemez kader Yükle sen dertleri Dert kervanına Bu kadar çok derdi Çekemez kader Bir günahım varsa Ben de bileyim Yüce Yaradan'dan Affım' dileyim Bir günahım varsa Ben de bileyim Yüce Yaradan'dan Affım' dileyim Canım' istiyorsan Söyle, vereyim Ne olur yakamı Bırak sen, kader Anamdan doğarken Sen de mi doğdun? Öyle çok dert verdin Sen de mi buldun? Keder ismim oldu Dertler soyadım Anladım, seninle Kardeşiz, kader Keder ismim oldu Dertler soyadım Anladım, seninle Kardeşiz, kader Bir günahım varsa Ben de bileyim Yüce Allah'ımdan Affım' dileyim Bir günahım varsa Ben de bileyim Yüce Allah'ımdan Affım' dileyim Canım' istiyorsan Söyle, vereyim Ne olur yakamı Bırak sen, kader Bitmeyen dertleri Yükledin, kader Bu derdi çekmeye Ömür mü yeter? Anladım, seninle Kardeşiz, kader Kardeşiz, kader Kardeşiz, kader

Kördüğüm Bağlıyım, bağlanmışım kaderin kördüğümüne Öyle bir kilit vurmuş anahtarı yok bende Hepimiz bir misafiriz, günü gelir ölürüz Doğmak bir adet olmuş ölümü biz hak biliriz Kaderim benim sana ne kötülüğüm oldu Vurmuşsun silleni dünyam çileyle doldu Kaderim benim sana ne kötülüğüm oldu Vurmuşsun silleni dünyam çileyle doldu Öyle bir aşk vermişsin benim için sır oldu Çözemedim ben, çözemedim ben Çözemedim bu aşkı, bana sır oldu Çözemedim ben, çözemedim ben Çözemedim aşkını kördüğüm oldu Ölüyor öleceğim Allah'ım kederimden Dünya dert hanesiymiş var mı doğmadan bilen Hepimiz bir misafiriz günü gelir göçeriz Doğmak bir adet olmuş ölümü biz hak biliriz Kaderim benim sana ne kötülüğüm oldu Vurmuşsun silleni dünyam çileyle doldu Kaderim benim sana ne kötülüğüm oldu Vurmuşsun silleni dünyam çileyle doldu Öyle bir aşk vermişsin benim için sır oldu Çözemedim ben, çözemedim ben Çözemedim bu aşkı, bana sır oldu Çözemedim ben, çözemedim ben Çözemedim aşkını kördüğüm oldu

Sana Doyamıyorum Sevgilim, sevgilim, sana doyamıyorum Bir su gibi muhtacım senin sevgine Yokluğunda ağlarım, hasretinle yanarım Bir kez gülsen yüzüme sanki baştan doğarım Sensiz yapamıyorum karanlık gecelerde Bekliyorum mutluluğu seninle gelir diye Sensiz yapamıyorum karanlık gecelerde Bekliyorum mutluluğu seninle gelir diye Hasretim, hasretim sana deliler gibi Bir kez olsun gör hâlimi, gir şu kalbime Yokluğunda ağlarım, hasretinle yanarım Bir kez gülsen yüzüme sanki baştan doğarım İnan yapamıyorum karanlık gecelerde Bekliyorum mutluluğu seninle gelir diye İnan yapamıyorum karanlık gecelerde Bekliyorum mutluluğu seninle gelir diye

Sevdalandım Boz bulanık seller gibi Dağ başında güller gibi Erişilmez düşler gibi Sevdalandım, sevdalandım Gündüz müydü? Gece miydi? İçimdeki çiçek miydi? Aşka doğan güneş miydi? Sevdalandım, sevdalandım Aşka doğan güneş miydi? Sevdalandım, sevdalandım Gözler başka kirpik başka Gülüşleri bir bambaşka Gözler başka kirpik başka Gülüşleri bir bambaşka Nasıl düşmez gönül aşka Sevdalandım, sevdalandım Nasıl düşmez gönül aşka Sevdalandım, sevdalandım Serin bahar yeli gibi Sanki ilk yaz günü gibi Bir güzele deli gibi Sevdalandım, sevdalandım Dünya dursun kalbim dursun Sevincimi herkes duysun Canım benim canın olsun Sevdalandım, sevdalandım Canım benim canın olsun Sevdalandım, sevdalandım Gözler başka kirpik başka Gülüşleri bir bambaşka Gözler başka kirpik başka Gülüşleri bir bambaşka Nasıl düşmez gönül aşka Sevdalandım, sevdalandım Sevdalandım, sevdalandım Nasıl düşmez gönül aşka

Yalan Dünya Yalan dünyada çaresiz kaldım Her şey bomboş dertlere daldım Çok sevdim sevdiğimi ben alamadım Yarabbim bu nasıl dert dermansız kaldım Bir ömür harcadım onun uğrunda Bir gönül kahrettim aşkın yolunda Yapa yalnız kaldım dertlerle başbaşa Onsuz yasayamam yalan dünyada Yalan dünya yalan dünya Her şey rüya, yalan dünya Yalan dünya yalan dünya Her şey rüya, yalan dünya Sevmek acıymış meğer aldandım Sevilmedim ona bağlandım Ağladım gecelerce haykıramadım Yarabbim bu nasıl dert dermansız kaldım Bir ömür harcadım onun uğrunda Bir gönül kahrettim aşkın yolunda Yapayalnız kaldım dertlerle başbaşa Onsuz yasayamam yalan dünyada Yalan dünya yalan dünya Her şeyi rüya, yalan dünya Yalan dünya yalan dünya

Yalancı Seni Seninle dün sabah buluşacaktık Akşamlara kadar konuşacaktık Seninle dün sabah buluşacaktık Akşamlara kadar konuşacaktık Konak'tan Kordon'a yol alacaktık Belki de Fuar'da dolaşacaktık Beklettin beni yalancı seni Bunu böyle bil ki affetmem seni Beklettin beni yalancı seni Bunu böyle bil ki affetmem seni İskele önünde bekledim durdum Saatler geçtikçe hayaller kurdum İskele önünde bekledim durdum Saatler geçtikçe hayaller kurdum Karşıdan her gelеni sen sanıyordum Ama ne yazık ki aldanıyordum Beklеttin beni yalancı seni Bunu böyle bil ki affetmem seni Beklettin beni yalancı seni Bunu böyle bil ki affetmem seni O güzel gözlere nasıl da kandım Yalancı sözlerine nasıl inandım O güzel gözlere nasıl da kandım Yalancı sözlerine nasıl inandım Elinde karanfil gelirsin sandım Fakat ne yazık ki yine aldandım Beklettin beni yalancı seni Bunu böyle bil ki affetmem seni Beklettin beni yalancı seni Bunu böyle bil ki affetmem seni