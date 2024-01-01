-
İçimde bir his var öleceğim diye
Ecelin kahrını çekeceğim diye
Tanrıya yalvardım daha yaşatsın diye
İçimde bir his var öleceğim diye
Tanrıya yalvardım daha yaşatsın diye
İçimde bir his var öleceğim diye
İçimde bir his var öleceğim diye
Seni görmeden ölmek yazılmış kaderime
Gelsen belki yaşarım senin yüce sevginle
Yalvarırım tut elimi tut elimi bir kere
İçimde bir his var ölecеğim diye
İçimde bir his var ölecеğim diye
Kimse ağlamıyor gülüyor halime
Kulak verenim yok inleyen kalbime
Son nefesimdeyken bir bak gözlerime
İçimde bir his var öleceğim diye
Son nefesimdeyken bir bak gözlerime
İçimde bir his var öleceğim diye
İçimde bir his var öleceğim diye
Seni görmeden ölmek yazılmış kaderime
Gelsen belki yaşarım senin yüce sevginle
Yalvarırım tut elimi tut elimi bir kere
İçimde bir his var öleceğim diye
İçimde bir his var öleceğim diye
-
Kalbime değmedi aşkın elleri
N'eylesin sevgilim, böyle kaderi?
Mekan oldu bize gurbet elleri
Ağlamak için mi geldik dünyaya?
**
Ağlamak için mi geldik dünyaya?
Ayrılık kurşunu bağrımı deldi
Kader ikimizi yerlere serdi
**
Kader ikimizi yerlere serdi
Yine ağlamanın zamanı geldi
Ağlamak için mi geldik dünyaya?
Ağlamak için mi geldik dünyaya?
**
Hayalin yaşattı beni yıllardır
Diyorduk, her kışın sonu bahardır
Bizdeki ızdırap kimlerde vardır?
Ağlamak için mi geldik dünyaya?
**
Ağlamak için mi geldik dünyaya?
Ayrılık kurşunu bağrımı deldi
Kader ikimizi yerlere serdi
Kader ikimizi yerlere serdi
**
Yine ağlamanın zamanı geldi
Ağlamak için mi geldik dünyaya?
Ağlamak için mi geldik dünyaya?
-
Uzaktan görenler mesut sanıyor
Bilmezler gözlerim her gün ağlıyor
İçimde dinmeyen yaram kanıyor
Bir meçhule döndü benim hayatım
Bir meçhule döndü benim hayatım
**
Geceyi yaşarım doğmaz güneşim
Zamansız küllendi yanan ateşim
Geceyi yaşarım doğmaz güneşim
Zamansız küllendi yanan ateşim
Yarına çıkar mı bilmem gidişim
Mevsimsiz sarardı benim hayatım
Mevsimsiz sarardı benim hayatım
**
Işıklar altında sönmüş gibiyim
Dostların içinde yalnız biriyim
Bilinmez yollara girmiş gibiyim
Nerede bitecek benim hayatım
Nerede bitecek benim hayatım
**
Yorgunum dertliyim yürek dayanmaz
Mutsuzum desem de kimse inanmaz
Yorgunum dertliyim yürek dayanmaz
Mutsuzum desem de kimse inanmaz
Maziyi ararım böyle yaşanmaz
Çekilmez çiledir benim hayatım
Çekilmez çiledir benim hayatım
-
Gözlerime bakan gözlerin
Ruhumu okşayan sözlerin
Sımsıcak ısıtan nefesin
Ellerin mi oldu sevgilim?
Sımsıcak ısıtan nefesin
Ellerin mi oldu sevgilim?
**
Ne zaman mazimi sorsan
Ne zaman hayale dalsam
Ne zaman resmine baksam
İnliyor gönlüm ne zaman seni ansam
**
Aşkı hiçe sayan ben miyim?
Sevmiyorsun diye dertliyim
Söyle bana güzel sevgilim
Severken ayrılan ben miyim?
Söyle bana güzel sevgilim
Severken ayrılan ben miyim?
**
Sen aşkı hiç bilemezsin
Gözyaşımı silemezsin
Mutluluğu göremezsin
Ne kadar sevsen
Sen beni sevemezsin
Sen beni sevemezsin
-
Hapishaneler kışın soğuk duvar
Bahar zamanı da sanki alev gibi yanar
Birer köşe kaptık düşünceye daldık
Yaşamak sanki bize bulanık nehir dibe daldık
**
Düşünme arkadaşım dalma derinlere
Düşünce iyi değil efkar basar gönlümüze
Düşünmeyin arkadaşlar dalmayın derinlere
Düşünce iyi değil efkar basar gönlümüze
**
Of of of of of of
Of of of of of of
**
Hapishanenin ranza yatakları
Sanki anneciğim diken dolu dört bir yanımız
Sağıma yatmakla soluma yatmakla
Uykusuz geceleri sabah ettim saya saya
**
Düşünme arkadaşım dalma derinlere
Düşünce iyi değil efkar basar gönlümüze
Düşünmeyin arkadaşlar dalmayın dеrinlere
Düşünce iyi dеğil efkar basar gönlümüze
**
Of of of of of of
Of of of of of of
-
Bitmeyen dertleri
Yükledin, kader
Bu derdi çekmeye
Ömür mü yeter?
Yükle sen dertleri
Dert kervanına
Bu kadar çok derdi
Çekemez kader
Yükle sen dertleri
Dert kervanına
Bu kadar çok derdi
Çekemez kader
Bir günahım varsa
Ben de bileyim
Yüce Yaradan'dan
Affım' dileyim
Bir günahım varsa
Ben de bileyim
Yüce Yaradan'dan
Affım' dileyim
Canım' istiyorsan
Söyle, vereyim
Ne olur yakamı
Bırak sen, kader
Anamdan doğarken
Sen de mi doğdun?
Öyle çok dert verdin
Sen de mi buldun?
Keder ismim oldu
Dertler soyadım
Anladım, seninle
Kardeşiz, kader
Keder ismim oldu
Dertler soyadım
Anladım, seninle
Kardeşiz, kader
Bir günahım varsa
Ben de bileyim
Yüce Allah'ımdan
Affım' dileyim
Bir günahım varsa
Ben de bileyim
Yüce Allah'ımdan
Affım' dileyim
Canım' istiyorsan
Söyle, vereyim
Ne olur yakamı
Bırak sen, kader
Bitmeyen dertleri
Yükledin, kader
Bu derdi çekmeye
Ömür mü yeter?
Anladım, seninle
Kardeşiz, kader
Kardeşiz, kader
Kardeşiz, kader
-
Bağlıyım, bağlanmışım kaderin kördüğümüne
Öyle bir kilit vurmuş anahtarı yok bende
Hepimiz bir misafiriz, günü gelir ölürüz
Doğmak bir adet olmuş ölümü biz hak biliriz
Kaderim benim sana ne kötülüğüm oldu
Vurmuşsun silleni dünyam çileyle doldu
Kaderim benim sana ne kötülüğüm oldu
Vurmuşsun silleni dünyam çileyle doldu
Öyle bir aşk vermişsin benim için sır oldu
Çözemedim ben, çözemedim ben
Çözemedim bu aşkı, bana sır oldu
Çözemedim ben, çözemedim ben
Çözemedim aşkını kördüğüm oldu
Ölüyor öleceğim Allah'ım kederimden
Dünya dert hanesiymiş var mı doğmadan bilen
Hepimiz bir misafiriz günü gelir göçeriz
Doğmak bir adet olmuş ölümü biz hak biliriz
Kaderim benim sana ne kötülüğüm oldu
Vurmuşsun silleni dünyam çileyle doldu
Kaderim benim sana ne kötülüğüm oldu
Vurmuşsun silleni dünyam çileyle doldu
Öyle bir aşk vermişsin benim için sır oldu
Çözemedim ben, çözemedim ben
Çözemedim bu aşkı, bana sır oldu
Çözemedim ben, çözemedim ben
Çözemedim aşkını kördüğüm oldu
-
Sevgilim, sevgilim, sana doyamıyorum
Bir su gibi muhtacım senin sevgine
Yokluğunda ağlarım, hasretinle yanarım
Bir kez gülsen yüzüme sanki baştan doğarım
Sensiz yapamıyorum karanlık gecelerde
Bekliyorum mutluluğu seninle gelir diye
Sensiz yapamıyorum karanlık gecelerde
Bekliyorum mutluluğu seninle gelir diye
Hasretim, hasretim sana deliler gibi
Bir kez olsun gör hâlimi, gir şu kalbime
Yokluğunda ağlarım, hasretinle yanarım
Bir kez gülsen yüzüme sanki baştan doğarım
İnan yapamıyorum karanlık gecelerde
Bekliyorum mutluluğu seninle gelir diye
İnan yapamıyorum karanlık gecelerde
Bekliyorum mutluluğu seninle gelir diye
-
Boz bulanık seller gibi
Dağ başında güller gibi
Erişilmez düşler gibi
Sevdalandım, sevdalandım
Gündüz müydü?
Gece miydi?
İçimdeki çiçek miydi?
Aşka doğan güneş miydi?
Sevdalandım, sevdalandım
Aşka doğan güneş miydi?
Sevdalandım, sevdalandım
Gözler başka kirpik başka
Gülüşleri bir bambaşka
Gözler başka kirpik başka
Gülüşleri bir bambaşka
Nasıl düşmez gönül aşka
Sevdalandım, sevdalandım
Nasıl düşmez gönül aşka
Sevdalandım, sevdalandım
Serin bahar yeli gibi
Sanki ilk yaz günü gibi
Bir güzele deli gibi
Sevdalandım, sevdalandım
Dünya dursun kalbim dursun
Sevincimi herkes duysun
Canım benim canın olsun
Sevdalandım, sevdalandım
Canım benim canın olsun
Sevdalandım, sevdalandım
Gözler başka kirpik başka
Gülüşleri bir bambaşka
Gözler başka kirpik başka
Gülüşleri bir bambaşka
Nasıl düşmez gönül aşka
Sevdalandım, sevdalandım
Sevdalandım, sevdalandım
Nasıl düşmez gönül aşka
-
Yalan dünyada çaresiz kaldım
Her şey bomboş dertlere daldım
Çok sevdim sevdiğimi ben alamadım
Yarabbim bu nasıl dert dermansız kaldım
Bir ömür harcadım onun uğrunda
Bir gönül kahrettim aşkın yolunda
Yapa yalnız kaldım dertlerle başbaşa
Onsuz yasayamam yalan dünyada
Yalan dünya yalan dünya
Her şey rüya, yalan dünya
Yalan dünya yalan dünya
Her şey rüya, yalan dünya
Sevmek acıymış meğer aldandım
Sevilmedim ona bağlandım
Ağladım gecelerce haykıramadım
Yarabbim bu nasıl dert dermansız kaldım
Bir ömür harcadım onun uğrunda
Bir gönül kahrettim aşkın yolunda
Yapayalnız kaldım dertlerle başbaşa
Onsuz yasayamam yalan dünyada
Yalan dünya yalan dünya
Her şeyi rüya, yalan dünya
Yalan dünya yalan dünya
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Seninle dün sabah buluşacaktık
Akşamlara kadar konuşacaktık
Seninle dün sabah buluşacaktık
Akşamlara kadar konuşacaktık
Konak'tan Kordon'a yol alacaktık
Belki de Fuar'da dolaşacaktık
Beklettin beni yalancı seni
Bunu böyle bil ki affetmem seni
Beklettin beni yalancı seni
Bunu böyle bil ki affetmem seni
İskele önünde bekledim durdum
Saatler geçtikçe hayaller kurdum
İskele önünde bekledim durdum
Saatler geçtikçe hayaller kurdum
Karşıdan her gelеni sen sanıyordum
Ama ne yazık ki aldanıyordum
Beklеttin beni yalancı seni
Bunu böyle bil ki affetmem seni
Beklettin beni yalancı seni
Bunu böyle bil ki affetmem seni
O güzel gözlere nasıl da kandım
Yalancı sözlerine nasıl inandım
O güzel gözlere nasıl da kandım
Yalancı sözlerine nasıl inandım
Elinde karanfil gelirsin sandım
Fakat ne yazık ki yine aldandım
Beklettin beni yalancı seni
Bunu böyle bil ki affetmem seni
Beklettin beni yalancı seni
Bunu böyle bil ki affetmem seni