İçimde bir his var öleceğim diye Ecelin kahrını çekeceğim diye Tanrıya yalvardım daha yaşatsın diye İçimde bir his var öleceğim diye Tanrıya yalvardım daha yaşatsın diye İçimde bir his var öleceğim diye İçimde bir his var öleceğim diye Seni görmeden ölmek yazılmış kaderime Gelsen belki yaşarım senin yüce sevginle Yalvarırım tut elimi tut elimi bir kere İçimde bir his var ölecеğim diye İçimde bir his var ölecеğim diye Kimse ağlamıyor gülüyor halime Kulak verenim yok inleyen kalbime Son nefesimdeyken bir bak gözlerime İçimde bir his var öleceğim diye Son nefesimdeyken bir bak gözlerime İçimde bir his var öleceğim diye İçimde bir his var öleceğim diye Seni görmeden ölmek yazılmış kaderime Gelsen belki yaşarım senin yüce sevginle Yalvarırım tut elimi tut elimi bir kere İçimde bir his var öleceğim diye İçimde bir his var öleceğim diye

Hapishaneler kışın soğuk duvar Bahar zamanı da sanki alev gibi yanar Birer köşe kaptık düşünceye daldık Yaşamak sanki bize bulanık nehir dibe daldık ** Düşünme arkadaşım dalma derinlere Düşünce iyi değil efkar basar gönlümüze Düşünmeyin arkadaşlar dalmayın derinlere Düşünce iyi değil efkar basar gönlümüze ** Of of of of of of Of of of of of of ** Hapishanenin ranza yatakları Sanki anneciğim diken dolu dört bir yanımız Sağıma yatmakla soluma yatmakla Uykusuz geceleri sabah ettim saya saya ** Düşünme arkadaşım dalma derinlere Düşünce iyi değil efkar basar gönlümüze Düşünmeyin arkadaşlar dalmayın dеrinlere Düşünce iyi dеğil efkar basar gönlümüze ** Of of of of of of Of of of of of of