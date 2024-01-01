Garibin Çilesi Mezarda Biter Şarkı Sözleri
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Bergen
Garibin Çilesi Mezarda Biter
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Yorgun bir hasretle
Dönersen birgün
Beni burda değil
Kalbinde ara
Ne kadar yıkılmış
Olsamda o gün
Beni bende değil
Kendinde ara
Yıllar aldığını
Vermez ki geri
Kaybolan ümitler
Dönmez ki geri
Boşuna suçlama
Artık kaderi
Hatayı günahı
Kendinde ara
-
Garibin kabrinde bülbül çilemez
Yanar için için kimse bilemez
Garibin kabrinde bülbül çilemez
Yanar için için kimse bilemez
**
Feleğin kahrına aman dilemez
Akan gözyaşlarım sel olur gider
Garibin çilesi ölünce biter
**
Gönlümde güneşler batar bir anda
Ruhumu hicranlar sarar bir anda
**
Goncalar yapraklar solar bir anda
Bütün sevdiklerim el olur gider
Garibin çilesi mezarda biter
**
Goncalar yapraklar solar bir anda
Bütün sevdiklerim el olur gider
Garibin çilesi mezarda biter
**
Mezar taşlarında okunmaz adım
Söner yüreğimde nice muradım
Mezar taşlarında okunmaz adım
Söner yüreğimde nice muradım
**
Ölürken yanımda yari aradım
Emeller arzular yel olur gider
Garibin sevdası ölünce biter
**
Gönlümde güneşler batar bir anda
Ruhumu hicranlar sarar bir anda
**
Goncalar yapraklar solar bir anda
Bütün sevdiklerim el olur gider
Garibin çilesi ölünce biter
**
Goncalar yapraklar solar bir anda
Bütün sevdiklerim el olur gider
Garibin çilesi mezarda biter
-
Ne aşktan zevk aldım ne de hayattan
Ümitsiz gayesiz dolaştım durdum
Ne aşktan zevk aldım ne de hayattan
Ümitsiz gayesiz dolaştım durdum
Mutluluk umarken sevgi beklerken
Bir kara sevdanın esiri oldum
Mutluluk umarken sevgi beklerken
Bir kara sevdanın esiri oldum
Yazık, yazık oldu ömrüme
Yazık, yazık oldu gönlüme
Yazık, yazık oldu ömrüme
Yazık, ah yazık oldu gönlüme
Bağlandım çok sevdim gönlüm den oldum
Dal gibi kurudum gül gibi soldum
Bağlandım çok sevdim gönlüm den oldum
Dal gibi kurudum gül gibi soldum
Kul etti kaderim beni kullara
Bir kara sevdanın esiri oldum
Kul etti kaderim beni kullara
Bir kara sevdanın esiri oldum
Yazık, yazık oldu ömrüme
Yazık, yazık oldu gönlüme
Yazık, yazık oldu ömrüme
Yazık, ah yazık oldu gönlüme