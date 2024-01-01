Kendinde Ara Yorgun bir hasretle Dönersen birgün Beni burda değil Kalbinde ara Ne kadar yıkılmış Olsamda o gün Beni bende değil Kendinde ara Yıllar aldığını Vermez ki geri Kaybolan ümitler Dönmez ki geri Boşuna suçlama Artık kaderi Hatayı günahı Kendinde ara

Garibin Çilesi Mezarda Biter Garibin kabrinde bülbül çilemez Yanar için için kimse bilemez Garibin kabrinde bülbül çilemez Yanar için için kimse bilemez ** Feleğin kahrına aman dilemez Akan gözyaşlarım sel olur gider Garibin çilesi ölünce biter ** Gönlümde güneşler batar bir anda Ruhumu hicranlar sarar bir anda ** Goncalar yapraklar solar bir anda Bütün sevdiklerim el olur gider Garibin çilesi mezarda biter ** Goncalar yapraklar solar bir anda Bütün sevdiklerim el olur gider Garibin çilesi mezarda biter ** Mezar taşlarında okunmaz adım Söner yüreğimde nice muradım Mezar taşlarında okunmaz adım Söner yüreğimde nice muradım ** Ölürken yanımda yari aradım Emeller arzular yel olur gider Garibin sevdası ölünce biter ** Gönlümde güneşler batar bir anda Ruhumu hicranlar sarar bir anda ** Goncalar yapraklar solar bir anda Bütün sevdiklerim el olur gider Garibin çilesi ölünce biter ** Goncalar yapraklar solar bir anda Bütün sevdiklerim el olur gider Garibin çilesi mezarda biter