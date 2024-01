Kul Duası Kabul et tanrım kul duası bu İçin için Yanan kul yarası bu Ömrümün Perişan olmasın sonu Kötü kullarından koru Allah'ım Zalim kullarından koru Allah'ım Allah'ım... Beni Aşka köle eden kullarından koru Tanrım Yüreğinde şeytan yatan Kullarından koru Tanrım Sevgi diye günah veren Ümit diye hüsran veren Ben ağlarken kendi gülen Kullarından koru Tanrım Her şey senle başlar biter Sen istersen derdim biter Senin aşkın bana yeter Kullarından koru tanrım Sevgi diye günah veren Ümit diye hüsran veren Ben ağlarken kendi gülen Kullarından koru Tanrım

Anadilim Aşk O bir yalnız o bir kendine has Önlenemez durdurulamaz O hepimizin efendisi elinden Kalbi olanlar kurtulamaz *** O bir özgür o bir kahraman Dün bugün yarın her zaman O bir kural yıkıcı yasak delici Onun adı aşk gerisi yalan *** Yan sevmediğine yan Yazık onca zaman isyan isyan *** Oyalama kendini sen bittin Teslim bayrağını çektin Ey kalbim aşkına sağlık Anadilimi bana sen öğrettin *** Çabalama boşuna hiç mümkünü yok Sen onu ıslah edemezsin O bir bohem o bir isyankar Onu ehlileştiremezsin *** Provası yok antresi ani Yazıp bozup temize çekemezsin O bir kaçık o bir utanmaz Asla kontrol edemezsin

Bekleyelim De Görelim Bekleyelim de görelim bakalım Önce kim kimi unutacak Dilersen anıları yakalım O zaman yerine ani yapılacak *** Ama bana kalırsa yazık olur Kaybetmek kolay, kazanmak zor Yine de sen bilirsin, buyur seç Teklif var, ısrar yok *** Haydi yine ari gibi çalış gönlüm Bitip başlamaya alış Onun daha çok yolu var Sen yine zamanla yarış *** Birileri yolda kalır Birileri yol alır, kanun bu Her insan kaderiyle gelir dünyaya, Malum bu

Büklüm Büklüm ne söylesen ne beklesen yaradandan ya da kaderinden ele geçmez istediğin uğruna savaş vermediysen *** sanki seni boğar gibi sanki yeniden doğar gibi sanki zaman zaman ölür gibi acısını, çilesini çekmediysen *** hani büklüm büklüm boynunda hani paramparça ruhunda hani soran gözlerle kapında bekleyen dargın anıların gibi *** sevilmeden de sevmeyi neyi özlediğini bilmeyi acı da olsa yine gerçeği görüp de söylemeyi bilmediysen *** sanki seni boğar gibi sanki yeniden doğar gibi sanki zaman zaman ölür gibi acısını, çilesini çekmediysen *** hani büklüm büklüm boynunda hani paramparça ruhunda hani soran gözlerle kapında bekleyen dargın anıların gibi

Çakkıdı Buralardan hemen gidesim var Yeniden başlamak hevesim var Ne varsa attığım içime Cart diye diyesim var *** Katlanıyoruz herkes gibi malum E açıklarımız kaçıklarımız var Ama hem kel hem fodul takımını Hart diye yiyesim Var *** Çat diye çatlamak üzereyim Neresinden tutup da düzeleyim? Ortağı olmuşum düzeneğin Kendimi boğasım Var *** Çat diye çatlamak üzereyim Neresinden tutup da düzeleyim Ortağı olmuşum düzeneğin Herkesi oyasım Var *** Aman be hadi kalk kaynaşalım kız Çakkıdı çakkıdı oynaşalım kız Azıcık alttan azıcık üstten Hoppidi hoppidi hoplatalım kız *** Bunlar benim fikrim mi? Kısa matraj filmim mi? İrfanım mı ilmim mi? Yuh diye sövesim Var *** Zihin oyunlarım mı? Resmi duyumlarım mı? Koyun oyunlarım mı? Kah kah gülesim Var *** Çat diye çatlamak üzereyim Neresinden tutup da düzeleyim? Ortağı olmuşum düzeneğin Kendimi boğasım Var *** Çat diye çatlamak üzereyim Neresinden tutup da düzeleyim? Ortağı olmuşum düzeneğin Herkesi öpesim Var *** Aman be hadi kalk kaynaşalım kız Çakkıdı çakkıdı oynaşalım kız Azıcık alttan azıcık üstten Hoppidi hoppidi hoplatalım kız *** Hiç umut yok mu? Herşey boş mu? Dünya Alem Dut gibi sarhoş mu? *** Aman be hadi kalk kaynaşalım kız Çakkıdı çakkıdı oynaşalım kız Azıcık alttan azıcık üstten Hoppidi hoppidi hoplatalım kız *** Çat diye çatlamak üzereyim Neresinden tutup da düzeleyim? Ortağı olmuşum düzeneğin Kendimi boğasım Var *** Çat diye çatlamak üzereyim Neresinden tutup da düzeleyim? Ortağı olmuşum düzeneğin Kendimi öpesim Var..

Elveda Elveda sevgilim, sana da sana da elveda Elveda bütün suçlara, bütün cezalara Yolculuk zamanı yaklaştı, biliyorum Bir yandan içimde bir şey acımakta *** Ah ciğerim yanıyor Her gün biri gitmekte Ah yüreğim kanıyor Her an bir şey bitmekte *** Haklısın, ben de çok değiştim Ya sen başkalarıyla nasıl seviştin? Hayret hep aynı şey, hata nerede? Neden vedalarla dolu geçmişim?

İtırafcı Olma Hey, sakin ol! Kimseye söyleme Kime ne Herkesin hayatı kendine *** Biz de biliyoruz Aşk tanık ister (ille de) Ama ne kadar çok seyirci O kadar kaybeder *** Bana güven, dinle beni İtirafçı olma sakın Yalan da söyleme Sus yeter *** Hey, duydun mu? Çok fazla tehlike var Aşk hesapsızdır, savunmasızdır Kolay kanar

İzmir Yanıyor Dön dön bebeğim yanıyor içim Özledim çok özledim Martılar süzülürken süzülür yaşlar Dökülür gözlerim *** Gurubun rengi boyarken bile sahili turuncuya Hiç tadım yok Ne hilal ne çoban yıldızı teselli etmiyor Acım çok Ki düşün ne kadar severim meltemin yüzümü öperek esişini Ağlarım incecikten Ayrılık ölümden çok *** İzmir İzmir yanıyor kara sevda hasretinden İzmir İzmir yanıyor kara sevda hasretinden

Kaçak Bu şehirde buldum buğday ellerini Bu şehirde sevdim badem dillerini Senle unuttum bütün ezberlerimi Pişman değilim ama göçtüm kederden Düşman değilim ama çöktüm erkenden *** Bir daha bu yolları aynı hevesle yürür müyüm? Kim bilir ne bekliyor kalır mıyım ölür müyüm? Ne malum dünya gözüyle bir daha görür müyüm? *** Tuhaf buluyorlar bu kaçak halimi Seninle doldurdum yasak ihlalimi Seninle kapattım aşk defterlerimi Pişman değilim ama göçtüm kederden Düşman değilim ama çöktüm erkenden *** Bir daha bu yolları aynı hevesle yürür müyüm? Kim bilir ne bekliyor kalır mıyım ölür müyüm? Ne malum dünya gözüyle bir daha görür müyüm?

Kurşuni Renkler Bir sabah saçlarımı okşayıp da rüzgar, İzlerini sürüp de gidecek beyaz beyaz.. Ve güneş aynaya baktığımda çizgilerden, Yeni bir yüz gösterecek üzülerek biraz. *** Yok olmaz erken daha, Biraz geç kalın ne olur, Hiç hazır değilim henüz, Ne olur baharlarımı bırakın bir süre daha, Tanıdık değil bana güz.. *** Yok olamaz dur, Dur gidemezsin, Gözlerimin rengi dur, Bulutlara dönemezsin. Yok alamazsın, Beni deli zaman dur, Ömrüme o kurşuni renkleri süremezsin.. *** Yok olmaz erken daha, Biraz geç kalın ne olur, Hiç hazır değilim henüz, Ne olur baharlarımı bırakın bir süre daha, Tanıdık değil bana güz.. *** O gün başka renkte ağaracak biliyorum, Ve zorla değil ya o rengi hiç sevmiyorum. Ne olur sanki biraz daha zaman verseniz? Yıllar öfkenizi hiç mi hiç anlamıyorum... *** Yok olmaz erken daha, Biraz geç kalın ne olur, Hiç hazır değilim henüz, Ne olur baharlarımı bırakın bir süre daha, Tanıdık değil bana güz.. *** Yok olamaz dur, Dur gidemezsin, Gözlerimin rengi dur, Bulutlara dönemezsin. Yok alamazsın, Beni deli zaman dur, Ömrüme o kurşuni renkleri süremezsin.. *** Yok olmaz erken daha, Biraz geç kalın ne olur, Hiç hazır değilim henüz, Ne olur baharlarımı bırakın bir süre daha, Tanıdık değil bana güz..

Kibir Harcadım, hırpaladım çok Çok zarar verdim, beni affet İnsan tuhaf, ne hoyrat Ne şaheser ve nasıl ilkel hayret *** Kibir bir canavar gibi bekliyor pusuda Tıpkı bir volkan gibi uykusu da Kalbini kurban veriyor *** Sen aşkın talibi, o galibi Olmaya tutkun Yok korkusu da Ki tek bir hayat var biliyor *** Yan yan yan yanmam lazım Daha yol almam lazım Kendimden caymam lazım, zor

Lal Bir bulut olsam, yüklenip yağsam Dökülsem damla damla toprağıma Bir deli nehir, bir asi rüzgar Olup kavuşsam üzüm bağlarıma *** Bir çiğ tanesi, bülbülün çilesi Annemin sesiyle güne uyansam Radyoda yanık içli bir keman Ağlasa nihavend, acem aşîrân *** Bir turna olsam, yollara vursam Uçabilsem kendi semalarıma Bir seher vakti sılaya varsam Selam versem ah sıra dağlarıma *** Komşunun kızı, çoban yıldızı Yaz bahçeleri yeşil, mor, kırmızı Ah şişede lâl, hem de ay hilâl Bir daha da görmedim öyle yazı

Lale Devri Çok geç kalmışız canım, vakit bu vakit değil. Eski radyolar gibi, çatıya saklanmış aşk. *** Öyle sanmışız canım, artık ölümsüz değil. Leyla ile Mecnun gibi, çoktan masal olmuş aşk. *** Lale devri çocuklarıyız biz, zamanımız geçmiş. Aşk şarabından kim bilir en son, hangi şanslı içmiş. *** Lale devri çocuklarıyız biz, zamanımız geçmiş. Aşk şarabından kim bilir en son, hangi şanslı içmiş. *** Ben derim utanma iftihar et, sevmeyenler utansın. Aşksızlığa mahkûm edildiyse, bu dünya yansın. *** Ben derim utanma iftihar et, sevmeyenler utansın. Aşksızlığa mahkûm edildiyse, bu dünya yansın. *** Çok geç kalmışız canım, vakit bu vakit değil. Eski radyolar gibi, çatıya saklanmış aşk. Öyle sanmışız canım, artık ölümsüz değil. Leyla ile Mecnun gibi, çoktan masal olmuş aşk. *** Lale devri çocuklarıyız biz, zamanımız geçmiş. Aşk şarabından kim bilir en son, hangi şanslı içmiş. *** Lale devri çocuklarıyız biz, zamanımız geçmiş. Aşk şarabından kim bilir en son, hangi şanslı içmiş. Ben derim utanma iftihar et, sevmeyenler utansın. Aşksızlığa mahkûm edildiyse, bu dünya yansın. *** Ben derim utanma iftihar et, sevmeyenler utansın. Aşksızlığa Mahkûm edildiyse, bu dünya yansın.

Muhabbet Kuşları Ay kapı çaldı Bir gelen mi var Beklemedeyiz ben ve hatıralar Yok öyle geldi Sessizlik bağırmıştır Çok zaman geçti Yok o eski komşular *** Muhabbet kuşları değil mi bu öten Kızılcıklar oldu bu kaçıncı tren *** Vay anam anam anam Unutulduk Defter aralarında kurutulduk

Pardon Pardon, bakar mısınız ? Tanış mıydık ? Sevmiş miydim ben sizi hiç ? Sevişmiş miydik? *** Pardon daha önce konuş muyduk ? Yürüyüp çıkmazlarda yorulmuş muyduk ? Yüzünüz ne kadar da aşina ! Avucumun içine alıp öpmüş olabilirim *** Gözünüz öyle uzak bakmasa Sizi tanıdığıma yemin ederim Peki bu şarkıyı hatırlar mısınız ? *** Pardon bakar mısınız ? Adınız neydi sizin ? Baş harfini göğsüme yazmış olabilirim *** Pardon daha önce nerdeydiniz ? Geçtiğiniz yollara düşmüş olabilirim Yüzünüz ne kadar da aşina ! Avucumun içine alıp öpmüş olabilirim *** Gözünüz öyle uzak bakmasa Sizi tanıdığıma yemin ederim Peki bu şarkıyı hatırlarsınız

Sorma Gün ağarınca boynum bükülür Dalarım uzaklara gönlüm sıkılır *** Sorma ne haldeyim Sorma kederdeyim Sorma yangınlardayım zaman zaman *** Sorma utanırım Sorma söyleyemem Sorma nöbetlerdeyim başım duman *** Ah bu yangın beni öldürüyor yavaş yavaş Kor kor ateşler yanıyor içimde Aşkı beni kül ediyor

Söz Bitti Yarından haber yok dün bitti Saatler son günü çalıp gitti Yeminler yaşlandı dudaklarda Düğümlendi derken söz bitti *** Vagonlar bir dolup bir boşaldı Kuruyan gözlerim yine yaşardı Sarardı sırayla fotoğraflar Ne hayatlar içinde kaldı *** Unutursun için yana yana Unutursun ölüm sana bana Zaman basıp kanayan yarana Unutursun, unutursun

Takvim Yıllar mı hızlandı yoksa? Ne çabuk geçiyor upuzun günler, geceler Daha dün gibi derler ya hani Meğer herkes kurarmış böyle cümleler *** Vakit geçmek bilmezdi oysa Hangi ara koptu yaprak yaprak takvimler Akarken biriktir derler ya Kasam boş, kalbim kırık Elde yine hüzünler *** Pişman çok pişmanım esasen Ama çok korkuyorum ya reddedersen Gururdan mı, nedendir artık? E sen gel kendini alt edersen *** Evimi ocağımı, yuvamın sıcağını Yarimin kucağını bıraktım Her günahın tadına, dünyanın batağına Batacağım kadar battım *** Meğer herkes tanışıyormuş Bir gün mutlaka gerçeğin ta kendisiyle İnsan buna da alışıyormuş İnsan dayanıyormuş bütün gücüyle

Tören Bazıları gece bulur Bazıları gündüz İşte o an yaratmak gelir içinden *** Hiçbir şey yapmana gerek yoktur Bırak aksın nereye isterse En güzel aşk şarkıları böyle olur *** Bazen bir kelebek gibi Uçmak bu kısacık hayatta Olay bırakmak kendini boşluğa *** Gerçek hazır seni beklemekte Kucaklamak için Bu nasıl bir tören böyle Bu nasıl tören böyle

Tutunamadım Senden sonra Ne tam mavi Ne tam sarı Olmadı *** Haşf bir söz gibi belki Ama öyle Yerin dolmadı *** Ben şansımı zorladım Ayakta kalmak için *** Tutunamadım Tutunamadım Şiirlere şarkılara İzimi sürer sesin Ben nereye, sen oraya *** Tutunamadım Tutunamadım Doğduğum şehirlere Önüme düşer gölgen Sen nereye, ben oraya *** Senden sonra Gönül gözüm Bir daha görmedi *** Hep söyledim Ben yaşadım Aşk vardır Aşk ölmedi

Uçurtma Bayramları Bir rüya bir ümide yaslanıp yaralandık Tutunduk sevgilere düşe kalka Hep yol aldık Yenilme gel yenilme *** Gel uçurtma bayramları var Haydi sevin de gel Ölümsüz özgür çocukluğuna Yeniden yol ver Haydi koş haydi gel Bir avuç sevinç al annenden *** Bana da biraz ver Öylesine öylesine yalnızız ki Şu koskocaman şehir ve biz bak ne olur Bari sen gel *** Belki de aldatıldık Belki dünya hiç dönmüyor İmkansız yanıldılar Ölüm yok ölünmüyor İmkansız ah imkansız

Unutamam Unutmadım unutamam Kara sevdam merak etme Yaşamaksa yaşadım lakin Canımın çoğu kaldı sende *** Pişman mıyım? Asla Güzelleştim yasla Sevmedim mi? Sevdim, evet Senden sonra ihtirasla *** Ama benim ciğerim yanar Ten oyalanır can kanar İki gözüm iki çeşme haberin yok İçerime içerime akar

Uslanmadım Usanmadım, uslanmadım, Utanmadım karşılıksız sevmelerden, Açık yara misali yüreğimin hali, Aşktan başka bir şeye inanmadım. *** Öğrenmedi gönül yaşlanmayı, Dünya zamanıyla gün saymayı, Saldım semaya özgür en kara sevdayı, Senden başka bir şeye inanmadım. *** Bunalmadım, bulanmadım, Yoksa orman misali yanar mıydım. Aşktan ölmeseydim, aşka doğmasaydım, Kendimi masallara adar mıydım.