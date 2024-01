Yaşanmaz oldu dünya, gitti yazı baharı, yaşanmaz oldu dünya, gitti yazı baharı, değişti insanoğlu kalmadı tutar yanı, yenemedi bir türlü içindeki şeytanı. Kimi her gün gülüyor, duymuyor ağlayanı, kimi her gün gülüyor, görmüyor ağlayanı, kiminin para olmuş sanki dini imanı, bilmiyor toprak aldı Kanuni Süleyman'ı. Maşallah, Maşallah, bu dünyaya Maşallah, Maşallah, Maşallah, bu dünyaya Maşallah. Bu gidişle sonumuz iyi olur İnşallah, bu gidişle sonumuz iyi olur İnşallah. Herkes bir yol tutturmuş, hayatını yaşıyor, herkes bir yol tutturmuş, hayatını yaşıyor, kimi yerinde sayıp kimi dağlar aşıyor, öyle bir dünya ki bu, aklım buna şaşıyor. Kimisi mutluluğu kadehlerde arıyor, kimisi mutluluğu gecelerde arıyor, kimi of çekiyorken, kimi göbek atıyor, mutlu mutsuz hangisi, aklım buna şaşıyor. Maşallah, Maşallah, bu dünyaya Maşallah, Maşallah, Maşallah, bu dünyaya Maşallah. Bu gidişle sonumuz iyi olur İnşallah, bu gidişle sonumuz iyi olur İnşallah.

Ağlayan kalbimin suçlusu sensin Akan gözyaşımın sebebi sensin Ağlayan kalbimin suçlusu sensin Akan gözyaşımın sebebi sensin ** Ömrümün yarısı geçti elinde Ne olursun artık bırak yakamı Ömrümün yarısı geçti elinde Ne olursun artık bırak yakamı ** Şu seven kalbimi sen ziyan ettin Ben boynumu büktüm, sen isyan ettin Sevip sevdiğime bin pişman ettin Ne olursun artık bırak yakamı Sevip sevdiğime bin pişman ettin Ne olursun artık bırak yakamı Ne olursun artık bırak yakamı ** Hem sana eziyet hem bana zulüm Yaşamak değil bu, sanki bir ölüm Hem sana eziyet hem bana zulüm Yaşamak değil bu, sanki bir ölüm ** Yüzünü görmeye yok tahammülüm Ne olursun artık bırak yakamı Yüzünü görmeye yok tahammülüm Ne olursun artık bırak yakamı ** Şu seven kalbimi sen ziyan ettin Ben boynumu büktüm, sen isyan ettin Sevip sevdiğime bin pişman ettin Ne olursun artık bırak yakamı Sevip sevdiğime bin pişman ettin Ne olursun artık bırak yakamı Ne olursun artık bırak yakamı ** Ne olursun artık Bırak, bırak yakamı

Gönlüme yâr bulmuştum Neden ayırdın kader? Gönlüme yâr bulmuştum Neden ayırdın kader? Beni sen mi yarattın Ömrümü ettin heder Beni sen mi yarattın Ömrümü ettin heder Tesellinin yolundan unutulmuş haldeyim Bakmayın güldüğüme ezelden divaneyim Avutmuşum kendimi Bu konuda yanlış çıktın Mutluluk benden uzak Şimdi gönlüm uyandı Vazgeçelim bu aşktan Her şey sabırda kalsın Bize yaptıklarından bırak Kader Utansın Vazgeçelim bu aşktan Her şey sabırda kalsın Bize yaptıklarından bırak kader utansın Ne alemde tat buldum Ne gönlümce gün gördüm Ne alemde tat buldum Ne gönlümce gün gördüm Ben şu yalan dünyada Yaşarken her gün öldüm Ben şu yalan dünyada Yaşarken her gün öldüm Tesellinin yolundan unutulmuş haldeyim Bakmayın güldüğüme ezelden divaneyim Avutmuşum kendimi Bu konuda yanlış çıktın Mutluluk benden uzak Şimdi gönlüm uyandı Vazgeçelim bu aşktan Her şey sabırda kalsın Bize yaptıklarından bırak Kader Utansın Vazgeçelim bu aşktan Her şey sabırda kalsın Bize yaptıklarından bırak Kader Utansın