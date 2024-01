İstediğin sevilmekse Sen emret emret güzelim İstediğin sevilmekse Sen emret emret güzelim Söyle canın ne dilerse Yeter ki emret güzelim Söyle canın ne dilerse Yeter ki emret güzelim ** Deli gibi sevmez miyim Seni mutlu etmez miyim Deli gibi sevmez miyim Seni mutlu etmez miyim Uğrunda can vermez miyim Uğrunda can vermez miyim Yeter ki emret güzelim Yeter ki emret güzelim ** Esiriyim gözlerinin Hayranıyım sözlerinin Esiriyim gözlerinin Hayranıyım sözlerinin Canı sensin bedenimin Yeter ki emret güzelim Canı sensin bedenimin Yeter ki emret güzelim ** Deli gibi sevmez miyim Seni mutlu etmez miyim Deli gibi sevmez miyim Seni mutlu etmez miyim Uğrunda can vermez miyim Yolunda can vermez miyim Yeter ki emret güzelim Yeter ki emret guzelim