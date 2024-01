Eller aldı eller aldı Sevdiğimi eller aldı Mutlu süren yaşantımı Gözümdeki seller aldı ** Yüzüm gülse kalbim Ah çekip inliyor Her zaman dünyamı Başıma yıkıyor ** Yüzüm gülse kalbim Ah çekip ağlıyor Her zaman dünyamı Başıma yıkıyor ** Bıktım artık bıktım artık Bu hayattan yaşamaktan Eller gibi mesut olup Kurtulamam ağlamaktan ** Yüzüm gülse kalbim Ah çekip ağlıyor Her zaman dünyamı Başıma yıkıyor ** Yüzüm gülse kalbim Ah çekip inliyor Her zaman dünyamı Başıma yıkıyor ** Eller aldı eller aldı Sevdiğimi eller aldı Mutlu süren yaşantımı Gözümdeki seller aldı ** Yüzüm gülse kalbim Ah çekip inliyor Her zaman dünyamı Başıma yıkıyor ** Yüzüm gülse kalbim Ah çekip ağlıyor Her zaman dünyamı Başıma yıkıyor