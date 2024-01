Şans sırtını dönecekse Hep kötüler gülecekse Seven her gün ölecekse Olmaz olsun böyle dünya Seven her gün ölecekse Olmaz olsun böyle dünya Olmaz olsun böyle dünya Olmaz olsun böyle dünya Kapıları kapatmışlar Ayrılığı yaratmışlar Kapıları kapatmışlar ayrılığı yaratmışlar Sevenleri ayırmışlar Olmaz olsun böyle dünya Sevenleri ayırmışlar Olmaz olsun böyle dünya Aşk dediler yalan çıktı Hatıralar beni yıktı Kötülükler yaman çıktı Olmaz olsun böyle dünya Kötülükler yaman çıktı Olmaz olsun böyle dünya Olmaz olsun böyle dünya Olmaz olsun böyle dünya Kapıları kapatmışlar Ayrılığı yaratmışlar Kapıları kapatmışlar Ayrılığı yaratmışlar Sevenleri ayırmışlar Olmaz olsun böyle dünya Sevenleri ayırmışlar Olmaz olsun böyle dünya Olmaz olsun böyle dünya Olmaz olsun böyle dünya Olmaz olsun böyle dünya

Eller aldı eller aldı Sevdiğimi eller aldı Mutlu süren yaşantımı Gözümdeki seller aldı ** Yüzüm gülse kalbim Ah çekip inliyor Her zaman dünyamı Başıma yıkıyor ** Yüzüm gülse kalbim Ah çekip ağlıyor Her zaman dünyamı Başıma yıkıyor ** Bıktım artık bıktım artık Bu hayattan yaşamaktan Eller gibi mesut olup Kurtulamam ağlamaktan ** Yüzüm gülse kalbim Ah çekip ağlıyor Her zaman dünyamı Başıma yıkıyor ** Yüzüm gülse kalbim Ah çekip inliyor Her zaman dünyamı Başıma yıkıyor ** Eller aldı eller aldı Sevdiğimi eller aldı Mutlu süren yaşantımı Gözümdeki seller aldı ** Yüzüm gülse kalbim Ah çekip inliyor Her zaman dünyamı Başıma yıkıyor ** Yüzüm gülse kalbim Ah çekip ağlıyor Her zaman dünyamı Başıma yıkıyor