Ölürüm Uğrunda Şarkı Sözleri
Bergen Ölürüm Uğrunda şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bergen Ölürüm Uğrunda şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ölürüm Uğrunda sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Aşkıma bir ümit verseydin eğer
Ölürdüm uğrunda, ölürdüm inan
Sen beni ben gibi sevseydin eğer
Ölürdüm uğrunda, ölürdüm inan
Dilimde bir dua olabilseydin
Gözümden yaş olup akabilseydin
Kalbimde aşkını bulabilseydim
Ölürdüm uğrunda, ölürdüm inan
Kalbimde aşkını bulabilseydim
Ölürdüm uğrunda, ölürdüm inan
Bir özlem olsaydın dudaklarımda
Bir ateş olsaydın avuçlarımda
Son arzum olsaydın bakışlarımda
Ölürdüm uğrunda, ölürdüm inan
Dilimde bir dua olabilseydin
Gözümden yaş olup akabilseydin
Kalbimde aşkını bulabilseydim
Ölürdüm uğrunda, ölürdüm inan
Kalbimde aşkını bulabilseydim
Ölürdüm uğrunda ah, ölürdüm inan