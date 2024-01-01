Aşkıma bir ümit verseydin eğer Ölürdüm uğrunda, ölürdüm inan Sen beni ben gibi sevseydin eğer Ölürdüm uğrunda, ölürdüm inan Dilimde bir dua olabilseydin Gözümden yaş olup akabilseydin Kalbimde aşkını bulabilseydim Ölürdüm uğrunda, ölürdüm inan Kalbimde aşkını bulabilseydim Ölürdüm uğrunda, ölürdüm inan Bir özlem olsaydın dudaklarımda Bir ateş olsaydın avuçlarımda Son arzum olsaydın bakışlarımda Ölürdüm uğrunda, ölürdüm inan Dilimde bir dua olabilseydin Gözümden yaş olup akabilseydin Kalbimde aşkını bulabilseydim Ölürdüm uğrunda, ölürdüm inan Kalbimde aşkını bulabilseydim Ölürdüm uğrunda ah, ölürdüm inan