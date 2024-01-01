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7/24 Dinle Onu da Yak Tanrım

Onu da Yak Tanrım Şarkı Sözleri

Bergen Onu da Yak Tanrım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bergen Onu da Yak Tanrım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Onu da Yak Tanrım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bergen

Bergen

Onu da Yak Tanrım

  • Öpmek Geldi İçimden

  • Kurtar Yarap

  • Cenneti Dünyada Gördüm

  • Gitmem

  • Onu Da Yak Tanrım

  • Gücenme Sevgilim

  • Yarim Seni Unutamam

  • Helal Olsun

  • Seveceksen Gel

  • Gecelerden Sor Beni

  • Şöförüme Kavuştum

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