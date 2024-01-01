Senin Olsun Senin olsun senin olsun Neyim varsa senin olsun Senin olsun senin olsun Neyim varsa senin olsun Yalnız kalbim aşkım değil Neyim varsa senin olsun Yalnız kalbim aşkım değil Neyim varsa senin olsun Acı tatlı anılarım Kırık dökük umutlarım Bugünlerim yarınlarım Neyim varsa senin olsun Acı tatlı anılarım Kırık dökük umutlarım Bugünlerim yarınlarım Neyim varsa senin olsun Senin olsun senin olsun Neyim varsa senin olsun (Senin olsun senin olsun) (Neyim varsa senin olsun) Senin olsun senin olsun Her şeyim senin olsun (Senin olsun senin olsun) (Neyim varsa senin olsun) Gündüzlerim gecelerim Hayallerim dileklerim Gündüzlerim gecelerim Hayallerim dileklerim Mutluluk sevinçlerim Neyim varsa senin olsun Mutluluk sevinçlerim Neyim varsa senin olsun Acı tatlı anılarım Kırık dökük umutlarım Bugünlerim yarınlarım Neyim varsa senin olsun Acı tatlı anılarım Kırık dökük umutlarım Bugünlerim yarınlarım Neyim varsa senin olsun Senin olsun senin olsun Her şeyim senin olsun (Senin olsun senin olsun) (Neyim varsa senin olsun) Senin olsun senin olsun Her şeyim senin olsun (Senin olsun senin olsun) (Neyim varsa senin olsun)

Ayrılık Aşkımın Çilesi Sabırla bekledim uzun yılları, Gizledim içimde bütün sırları, Kaderim kapattı artık yolları, Ayrılık aşkımın çilesi oldu ** Bırakıp da gidecek sanki ne vardı, Aruzlarım içimde hep yarım kaldı, Sevdiğimi elimden ayrılık aldı, Ayrılık aşkımın çilesi oldu ** Sevdiğimi elimden ayrılık aldı, Ayrılık aşkımın çilesi oldu ** Bırakıp da gidecek sanki ne vardı, Aruzlarım içimde hep yarım kaldı, ** Sevdiğimi elimden ayrılık aldı, Ayrılık aşkımın çilesi oldu ** Sevdiğimi elimden ayrılık aldı, Ayrılık aşkımın çilesi oldu ** Kalbime uzaktan esen yel misin? Aşkına susadım geldim der misin? Gözümden dökülen akan sen misin? Ayrılık aşkımın çilesi oldu ** Gözümden dökülen akan sen misin? Ayrılık aşkımın çilesi oldu. ** Bırakıp da gidecek sanki ne vardı, Aruzlarım içimde hep yarım kaldı, Sevdiğimi elimden ayrılık aldı, Ayrılık aşkımın çilesi oldu.

Bitirdin Beni Mutlu bir günümde rastladım sana Yemeden içmeden kestin sen beni Mutlu bir günümde rastladım sana Yemeden içmeden kestin sen beni ** Bir baktın bir daha bakmadın bana Gönül ağacına astın sen beni Bir baktın bir daha bakmadın bana Gönül ağacına astın sen beni ** Dünyaya sığmazdım, neşem bitmezdi Aşkın hücresine kitledin beni Dünyaya sığmazdım neşem bitmezdi Aşkın hücresine kitledin beni ** Ararım şimdi ben geçen günleri Yedin tüm ömrümü, bitirdin beni Ararım şimdi ben geçen günleri Yedin tüm ömrümü, bitirdin beni ** Kuşlar gibi özgür, hayat doluydum Yanan bir alevdim söndürdün beni Kuşlar gibi özgür, hayat doluydum Yanan bir alevdim söndürdün beni ** Kusurum yanlızca seni sevmekti Bir kaş çatışınla öldürdün beni Kusurum yanlızca seni sevmekti Bir kaş çatışınla öldürdün beni ** Dünyaya sığmazdım, neşem bitmezdi Aşkın hücresine kitledin beni Dünyaya sığmazdım, neşem bitmezdi Aşkın hücresine kitledin beni ** Ararım şimdi ben geçen günleri Yedin tüm ömrümü, bitirdin beni Ararım şimdi ben geçen günleri Yedin tüm ömrümü, bitirdin beni ** Mutlu bir günümde rastladım sana Yemeden içmeden kestin sen beni Bir baktın bir daha bakmadın bana Yedin tüm ömrümü, bitirdin beni, bitirdin beni Bitirdin beni, bitirdin beni

Emret Güzelim İstediğin sevilmekse Sen emret emret güzelim İstediğin sevilmekse Sen emret emret güzelim Söyle canın ne dilerse Yeter ki emret güzelim Söyle canın ne dilerse Yeter ki emret güzelim ** Deli gibi sevmez miyim Seni mutlu etmez miyim Deli gibi sevmez miyim Seni mutlu etmez miyim Uğrunda can vermez miyim Uğrunda can vermez miyim Yeter ki emret güzelim Yeter ki emret güzelim ** Esiriyim gözlerinin Hayranıyım sözlerinin Esiriyim gözlerinin Hayranıyım sözlerinin Canı sensin bedenimin Yeter ki emret güzelim Canı sensin bedenimin Yeter ki emret güzelim ** Deli gibi sevmez miyim Seni mutlu etmez miyim Deli gibi sevmez miyim Seni mutlu etmez miyim Uğrunda can vermez miyim Yolunda can vermez miyim Yeter ki emret güzelim Yeter ki emret guzelim

Kul Feryadı Ümitle sen bekle sonra terk edil En güzel çağında kadere yenil Buna da yaşamak hayatmı denir Bahtını gücenmiş kulş feryadı bu ** Seven sevdiğinden ayrılık aldı Mazinin acısı gönülde kaldı ** Alnıma yazılmış yazıya daldı Bahtına gücenmiş kul feryadı bu ** Dünyanın azabı içinde kaldık Sevenler unutmuş sevmiyor artık Gönüller dolusu aşklara yazık Bahtına gücenmiş kul feryadı bu

Nasıl Aşık Olmam Sana Seni nasıl sevdiğimi Gözlerimden anlasana Benzemezsin hiç kimseye Nasıl âşık olmam sana? Benzemezsin hiç kimseye Nasıl âşık olmam sana? Dertlerimi unutturdun Neşelendirdin, coşturdun Bir de öpücük kondurdun Nasıl âşık olmam sana? Bir de öpücük kondurdun Nasıl hasta olmam sana? Gündüzümde gecemdesin Hem rüyamda düşümdesin Akıl almaz biçimdesin Nasıl âşık olmam sana? Akıl almaz biçimdesin Nasıl âşık olmam sana? Dertlerimi unutturdun Neşelendirdin, coşturdun Bir de öpücük kondurdun Nasıl âşık olmam sana? Bir de öpücük kondurdun Nasıl hasta olmam sana?

Sen Yanarsın Ben Yanarım İşte yine ayrı düştük Sen yanarsın ben yanarım Yine hasreti bölüştük Sen ağlarsın ben ağlarım Dillerdeki şarkımıza Güldürmeyen şansımıza Biten büyük aşkımıza Sen ağlarsın ben ağlarım Sen ağlarsın ben ağlarım Yazık ettik o sevdaya Kahredip küstük dünyaya Gönlümüzdeki yaraya Sen ağlarsın ben ağlarım Gönlümüzdeki yaraya Sen ağlarsın ben ağlarım Sen ağlarsın ben ağlarım Sen ağlarsın ben ağlarım Gönlümüzdeki yaraya Sen ağlarsın ben ağlarım Sen ağlarsın ben ağlarım Kopan sevgi bağımıza Biten gençlik çağımıza Ayrılan yollarımıza Sen ağlarsın ben ağlarım Acı dolu yüzümüze Sönen sevda közümüze Vura vura göğsümüze Sen ağlarsın ben ağlarım Sen ağlarsın ben ağlarım Yazık ettik o sevdaya Kahredip küstük dünyaya Gönlümüzdeki yaraya Sen ağlarsın ben ağlarım Gönlümüzdeki yaraya Sen ağlarsın ben ağlarım Yazık ettik o sevdaya Kahredip küstük dünyaya Gönlümüzdeki yaraya Sen yanarsın ben yanarım Sen ağlarsın ben ağlarım

Sensin Sen Kurduğum hayallerin Yemyeşil ümitlerin Bütün renkli düşlerin Başlangıcı sensin, sen Kurduğum hayallerin Yemyeşil ümitlerin Bütün renkli düşlerin Başlangıcı sensin, sen Kışlarımı yaz yapan Bana aşkı tanıtan Kışlarımı yaz yapan Bana aşkı tanıtan Mutluluktan ağlatan Tek sevgilim sensin, sen Mutluluktan ağlatan Tek sevgilim sensin, sen Görmezsem üzüldüğüm Görünce sevindiğim Severek övündüğüm Tek sevgilim sensin, sen Görmezsem üzüldüğüm Görünce sevindiğim Severek övündüğüm Tek sevgilim sensin, sen Kışlarımı yaz yapan Bana aşkı tanıtan Kışlarımı yaz yapan Bana aşkı tanıtan Mutluluktan ağlatan Tek sevgilim sensin, sen Mutluluktan ağlatan Tek sevgilim sensin, sen

Zehirledin Beni Zehirledin beni Zehirledin beni Sevemiyorum senden başkasını Sevemiyorum Büyük aşkını kalbimden Hayalini gözlerimden Büyük aşkını kalbimden Hayalini gözlerimden Silemiyorum, silemiyorum, silemiyorum İşlediğin günahı affetsin Allah İşlediğin günahı affetsin Allah Seni sevsem bile ben, affedemiyorum Seni sevsem bile ben, affedemiyorum Zehirledin beni Zehirledin beni Sevemiyorum senden başkasını Sevemiyorum, sevemiyorum, sevemiyorum