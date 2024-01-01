-
Gözyaşım sile sile giderim gurbet ele
Gözyaşım sile sile giderim gurbet ele
Seviyorum ben delice, aşığım bir şoföre
Baygınım bir şoföre
Vurgunum bir şoföre
Hastayım bir şoföre
Seviyorum ben delice, aşığım bir şoföre
Baygınım bir şoföre
Vurgunum bir şoföre
Hastayım bir şoföre
Ne anam var ne babam
Ne yurdum var ne yuvam
Ne anam var ne babam
Ne yurdum var ne yuvam
Olurum yoluna kurban, aşığım bir şoföre
Vurgunum bir şoföre
Baygınım bir şoföre
Hastayım bir şoföre
Olurum yoluna kurban, aşığım bir şoföre
Baygınım bir şoföre
Vurgunum bir şoföre
Hastayım bir şoföre
-
Yıllar yılı dert yolunda
Ne ilk nede sonuncuyum
Kahrediyor hayat beni
Acıların kadınıyım
**
Söylemiyor kimse derman
Öyle zorki mutlu olmak
Yüreğinde büyük ferman
Acıların kadınıyım
Ben acılar kadınıyım
**
Sevdalardan darbe yedim
Şu gönlüme sevmi dedim
Ömrü yare kul eyledim
Acıların kadınıyım
**
Çekip gitti sevilenler
Gariplerdi ezilenler
Dünya sizin sevmeyenler
Acıların kadınıyım
Ben acıların kadınıyım
-
Gözlerin nemli nemli
Başını hiç öne eğme
Ayrılık onur değil ki
Benim için üzülme
**
Bundan sonra adını
Kırk yılda bir anarım
Sende kaybettiğimi
Başkasında ararım
**
Bundan sonra adını
Kırk yılda bir anarım
Sende kaybettiğimi
Başkasında ararım
**
Benim için üzülme
Benim için üzülme
Benim için üzülme
Benim için üzülme
**
Sevgiyi yaşamaz hiç
Bağlamak bana düşer
Bir ömür harap oldu
Ağlamak bana düşer
**
Bundan sonra adını
Kırk yılda bir anarım
Sende kaybettiğimi
Başkasında ararım
**
Bundan sonra adını
Kırk yılda bir anarım
Sende kaybettiğimi
Başkasında ararım
**
Benim için üzülme
Benim için üzülme
Benim için üzülme
Benim için üzülme
-
Eller aldı eller aldı
Sevdiğimi eller aldı
Mutlu süren yaşantımı
Gözümdeki seller aldı
**
Yüzüm gülse kalbim
Ah çekip inliyor
Her zaman dünyamı
Başıma yıkıyor
**
Yüzüm gülse kalbim
Ah çekip ağlıyor
Her zaman dünyamı
Başıma yıkıyor
**
Bıktım artık bıktım artık
Bu hayattan yaşamaktan
Eller gibi mesut olup
Kurtulamam ağlamaktan
**
Yüzüm gülse kalbim
Ah çekip ağlıyor
Her zaman dünyamı
Başıma yıkıyor
**
Yüzüm gülse kalbim
Ah çekip inliyor
Her zaman dünyamı
Başıma yıkıyor
**
Eller aldı eller aldı
Sevdiğimi eller aldı
Mutlu süren yaşantımı
Gözümdeki seller aldı
**
Yüzüm gülse kalbim
Ah çekip inliyor
Her zaman dünyamı
Başıma yıkıyor
**
Yüzüm gülse kalbim
Ah çekip ağlıyor
Her zaman dünyamı
Başıma yıkıyor
-
Tanrı'm, kötü kullarını
Sen affetsen ben affetmem
Bütün zalim olanları
Sen affetsen ben affetmem
Bütün zalim olanları
Sen affetsen ben affetmem
Sen Tanrı'sın, affedersin
Bağışlarsın, kulum dersin
Sen Tanrı'sın, affedersin
Bağışlarsın, kulum dersin
Neler çektim, sen bilirsin
Sen affetsen ben affetmem
Sen affetsen ben affetmem
Bütün zalim olanları
Sen affetsen ben affetmem
Ağlatıp da gülenleri
Terk edip de gidenleri
Sevilip sevmeyenleri
Sen affetsen ben affetmem
Sevilip sevmeyenleri
Sen affetsen ben affetmem
Ümidimi kıranları
Bu dünyayı yakanları
Ümidimi kıranları
Bu dünyayı yakanları
Dar günde bırakanları
Sen affetsen ben affetmem
Sen affetsen ben affetmem
Boynu bükük koyanları
Sen affetsen ben affetmem
-
Sevgilim
Sevgilim
Yalvarırım sevgilim ol
Yalvarırım sevgilim ol
Aşkı yıllardır bulamadan
Ömrümce mutlu olamadan
Gel kurtar beni bu yalnızlıktan
Sevgilim, sevgilim, sevgilim ol
Aşkı yıllardır bulamadan
Ömrümce mutlu olamadan
Gel kurtar beni bu yalnızlıktan
Sevgilim, sevgilim, sevgilim ol
Derdime derman ol
Gel benim sevdalım ol
Ümidim, sevgilim
Hayat arkadaşım ol
Sevgilim
Sevgilim
Yalvarırım sevgilim ol
Yalvarırım sevgilim ol
Yok deme sakın, öldürürsün
Umutlarımı söndürürsün
Sensiz dünyanın zevki olmuyor
Sevgilim, sevgilim, sevgilim ol
Yok deme sakın, öldürürsün
Umutlarımı söndürürsün
Sensiz dünyanın zevki olmuyor
Sevgilim, sevgilim, sevgilim ol
Güzelim, sevdalım
Gel benim yanımda ol
Ümidim, bir tanem
Hayat arkadaşım ol
Derdime derman ol
Gel benim sevdalım ol
Ümidim, hasretim
Hayat arkadaşım ol
Derdime derman ol
Gel benim sevdalım ol
Ümidim, sevdalım...
-
Kabul et tanrım kul duası bu
İçin için Yanan kul yarası bu
Ömrümün Perişan olmasın sonu
Kötü kullarından koru Allah'ım
Zalim kullarından koru Allah'ım Allah'ım...
Beni Aşka köle eden
kullarından koru Tanrım
Yüreğinde şeytan yatan
Kullarından koru Tanrım
Sevgi diye günah veren
Ümit diye hüsran veren
Ben ağlarken kendi gülen
Kullarından koru Tanrım
Her şey senle başlar biter
Sen istersen derdim biter
Senin aşkın bana yeter
Kullarından koru tanrım
Sevgi diye günah veren
Ümit diye hüsran veren
Ben ağlarken kendi gülen
Kullarından koru Tanrım
-
Haydi durmayın öyle sevinçlerle coşalım
Mutluluklara doğru hep beraber koşalım
Haydi durmayın öyle sevinçlerle coşalım
Mutluluklara doğru hep beraber koşalım
**
Bir şeyler yapmalıyız bizler yaratmalıyız
Huzuru bulmak için sevip yaşamalıyız
Bir şeyler yapmalıyız bizler yaratmalıyız
Huzuru bulmak için sevip yaşamalıyız
**
Gülümse biraz gülsün gözlerin
Gülümse biraz bitsin kederin
Unut dertleri kötü günleri
Gülümse biraz gülümse biraz
**
Bir isyan hepimizi alıvermiş yürümüş
Daha bu genç yaşlarda hep boynumuz bükülmüş
Bir isyan hepimizi alıvermiş yürümüş
Daha bu genç yaşlarda hep boynumuz bükülmüş
**
Bir şeyler yapmalıyız bizler yaratmalıyız
Huzuru bulmak için sevip yaşamalıyız
Bir şeyler yapmalıyız bizler yaratmalıyız
Huzuru bulmak için sevip yaşamalıyız
**
Gülümse biraz gülsün gözlerin
Gülümse biraz bitsin kederin
Unut dertleri kötü günleri
Gülümse biraz gülümse biraz
-
Görüyorsun tanrım beni
Değiştir bu kaderimi
Açtım sana ellerimi
Yalvarırım dertli dertli
**
Bu canımın sahibisin
Sığınacak gücüm sensin
Derman bana senden gelsin
Bekliyorum dertli dertli
**
Ezdiler hep taş misali
Gözlerimde çile seli
Yaşadığım nerden belli
Gecem dertli günüm dertli
**
Dertlerimle yalnız kaldım
Bir çıkar yol bulamadım
Çilelere adım adım
Yürüyorum dertli dertli
**
Özlediğim güneş doğsun
Yarabbim tek umudumsun
Dualarım kabul olsun
Yaşanmıyor dertli dertli
**
Ezdiler hep taş misali
Gözlerimde çile seli
Yaşadığım nerden belli
Gecem dertli günüm dertli
-
Ya sev ya sevme beni
İkisinden bir yol seç
Ya gel bana ya çek git
Ya bu sevdadan vazgeç
Ya sev ya sevme beni
İkisinden bir yol seç
Ya gel bana ya çek git
Ya bu sevdadan vazgeç
Önce ümit verirsin
Sonra da terk edersin
Seni bulamıyorum
Kim bilir sen ner'desin
Önce ümit verirsin
Sonra da terk edersin
Seni bulamıyorum
Belli değil ner'desin
"Kalbime gir" mi dedim
Senden aşk mı bekledim?
Senin gibi kararsız
Ben ömrümde görmedim
"Kalbime gir" mi dedim
Senden aşk mı dilendim?
Senin gibi kararsız
Ben ömrümde görmedim
Ya sev ya sevme beni
İkisinden bir yol seç
Ya gel bana ya çek git
Ya bu sevdadan vazgeç
Ya sev ya sevme beni
İkisinden bir yol seç
Ya gel bana ya çek git
Ya bu sevdadan vazgeç
Çok denedik, olmadı
Çaresi bulunmadı
Bu bizim aşkımızın
Artık tadı kalmadı
Çok denedik, olmadı
Çaresi bulunmadı
Bu bizim aşkımızın
Artık tadı kalmadı
Önce ümit verirsin
Sonra da terk edersin
Seni bulamıyorum
Kim bilir sen ner'desin
Önce ümit verirsin
Sonra da terk edersin
Seni bulamıyorum
Belli değil ner'desin
"Kalbime gir" mi dedim
Senden aşk mı bekledim?
Senin gibi kararsız
Ben ömrümde görmedim
"Kalbime gir" mi dedim
Senden aşk mı dilendim?
Senin gibi kararsız
Ben ömrümde görmedim
Ya sev ya sevme beni
İkisinden bir yol seç
Ya gel bana ya çek git
Ya bu sevdadan vazgeç
Ya sev ya sevme beni
İkisinden bir yol seç
Ya gel bana ya çek git
Ya bu sevdadan vazgeç
-
Şans sırtını dönecekse
Hep kötüler gülecekse
Seven her gün ölecekse
Olmaz olsun böyle dünya
Seven her gün ölecekse
Olmaz olsun böyle dünya
Olmaz olsun böyle dünya
Olmaz olsun böyle dünya
Kapıları kapatmışlar
Ayrılığı yaratmışlar
Kapıları kapatmışlar
ayrılığı yaratmışlar
Sevenleri ayırmışlar
Olmaz olsun böyle dünya
Sevenleri ayırmışlar
Olmaz olsun böyle dünya
Aşk dediler yalan çıktı
Hatıralar beni yıktı
Kötülükler yaman çıktı
Olmaz olsun böyle dünya
Kötülükler yaman çıktı
Olmaz olsun böyle dünya
Olmaz olsun böyle dünya
Olmaz olsun böyle dünya
Kapıları kapatmışlar
Ayrılığı yaratmışlar
Kapıları kapatmışlar
Ayrılığı yaratmışlar
Sevenleri ayırmışlar
Olmaz olsun böyle dünya
Sevenleri ayırmışlar
Olmaz olsun böyle dünya
Olmaz olsun böyle dünya
Olmaz olsun böyle dünya
Olmaz olsun böyle dünya
-
Sevene bu nefret bu ne zulümdür
Kim girse gönlümü kana buluyor
Usandım hep aşkta aldatılmaktan
Vefasız kim varsa beni buluyor
Usandım hep aşkta aldatılmaktan
Vefasız kim varsa beni buluyor
Günahın bedeli Tanrım vursa da
Kulların vurması çok zor geliyor
Mahşerde yanmaya sözüm yok ama
Kulların yakması çok zor geliyor
Mahşerde yanmaya sözüm yok ama ah
Kulların yakması çok zor geliyor
Gözümde gözyaşı sözde sitem var
İnanıp aldanmak çok zor geliyor
Kaderim çaresiz gönlüm divane
İçimden hıçkırık eksik olmuyor
Kaderim çaresiz gönlüm divane
İçimden hıçkırık eksik olmuyor
Günahın bedeli Tanrım vursa da
Kulların vurması çok zor geliyor
Mahşerde yanmaya sözüm yok ama
Kulların yakması çok zor geliyor
Mahşerde yanmaya sözüm yok ama aah
Kulların yakması çok zor geliyor
-
Ümitler beyazdı hayaller pembe
İnsanlar mutluydu hani bu yerde
Bize bu yalanı söyleyen nerede
Allah'ım biçare kulun ne yapsın
Allah'ım biçare kulun ne yapsın
**
Severken içimde bir ümit var
Gelecek günlere hayallerim var
Bir zalim çıkarsa bağlandığın yar
Gönlüme sığmayan sabrım ne yapsın
Gönlüme sığmayan sabrım ne yapsın
**
Gördüğüm duyduğum olsa bir rüya
Zor gelmezdi tanrım yaşamak bana
Öylesine kötü olmuş ki dünya
Dağlara sığmayan sabrım ne yapsın
Dağlara sığmayan sabrım ne yapsın
**
Severken içimde bir ümit var
Gelecek günlere hayallerim var
Bir zalim çıkarsa bağlandığın yar
Gönlüme sığmayan sabrım ne yapsın
Gönlüme sığmayan sabrım ne yapsın
-
Madem Dönüyorsa Başımda Dünya,
Gün Gelip Sevdiğim Neden Dönmesin,
Göçmen Kuşlar Bile Gidip Dönüyor,
Gün Gelip Sevdiğim Neden Dönmesin.
Hatıralarım Var Avunmak Için,
Ecelden Kendimi Korumak Için,
Hep Dualar Ettim Kavuşmak Için,
Gün Gelip Sevdiğim Neden Dönmesin,
Beklerim Isterse Dönmez Desinler,
Yeterki Bu Ümit Bir Gün Sönmesin,
Her Gidişin Birde Dönüşü Varsa,
Gün Gelip Sevdiğim Neden Dönmesin,
Hatıralarım Var Avunmak Için,
Ecelden Kendimi Korumak Için,
Hep Dualar Ettim Kavuşmak Için,
Gün Gelip Sevdiğim Neden Dönmesin,