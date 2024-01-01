Talihsizler Sevmek için canlarını vermişler Ayrılığa çaresizlik demişler Sevmek için canlarını vermişler Ayrılığa çaresizlik demişler Acıları göz önüne sermişler Talihsizler, talihsizler, talihsizler, talihsizler Talihsizler, talihsizler, talihsizler, talihsizler Candan sevmiş gönül vermiş boş yere Boyun bükmüş aşk yüzünden dertlere Bu yerlerden küsüp gitmiş kadere Candan sevmiş gönül vermiş boş yere Boyun bükmüş aşk yüzünden dertlere Bu yerlerden küsüp gitmiş kadere Talihsizler, talihsizler, talihsizler, talihsizler Talihsizler, talihsizler, talihsizler, talihsizler Aşk adını talihsizlik koymuşlar Sevenleri yerden yere vurmuşlar Aşk adını talihsizlik koymuşlar Sevenleri yerden yere vurmuşlar Gidenleri beklemişler durmuşlar Talihsizler, talihsizler, talihsizler, talihsizler Talihsizler, talihsizler, talihsizler, talihsizler Candan sevmiş gönül vermiş boş yere Boyun bükmüş aşk yüzünden dertlere Bu yerlerden küsüp gitmiş kadere Candan sevmiş gönül vermiş boş yere Boyun bükmüş aşk yüzünden dertlere Bu yerlerden küsüp gitmiş kadere Talihsizler, talihsizler, talihsizler, talihsizler Talihsizler, talihsizler, talihsizler, talihsizler

Elimde Fotoğrafın Yaşamayı senle anladım Sende öğrendim ben sevmeyi İnan aşk nedir bilmiyordum Sende tanıdım bu duyguyu ** Elimde duran fotoğrafın Baktım inan tanıyamadım Bu şarkımı ben sana yazdım Sense hâlâ anlayamadın ** Elimde duran fotoğrafın Baktım inan tanıyamadım Bu şarkımı ben sana yazdım Sense hâlâ anlayamadın ** Sevgi gibi kutsal kelime Yalnız senle düştü dilime Ölmek yetmez senin uğruna Sense hâlâ anlayamadın ** Sevgi gibi kutsal kelime Yalnız senle düştü dilime Ölmek yetmez senin uğruna Sense hâlâ anlayamadın ** Elimde duran fotoğrafın Baktım inan tanıyamadım Bu şarkıyı ben sana yazdım Sense hâlâ anlayamadın ** Hissetmeyi senle yaşadım Sende tattım ben bu duyguyu Söylemekten hep korkuyordum Şimdi dinle bütün aşkımı ** Şimdi beni anlıyor musun Bu şarkımı dinliyor musun İnan seni çok seviyorum Sen de beni seviyor musun ** Şimdi beni anlıyor musun Bu şarkımı dinliyor musun İnan seni çok seviyorum Sen de beni seviyor musun ** Sevgi gibi kutsal kelime Yalnız senle düştü dilime Ölmek yetmez senin uğruna Sense hâlâ anlayamadın ** Sevgi gibi kutsal kelime Yalnız senle düştü dilime Ölmek yetmez senin uğruna Sense hâlâ anlayamadın ** Şimdi beni anlıyor musun Bu şarkımı dinliyor musun İnan seni çok seviyorum Sen de beni seviyor musun ** Şimdi beni anlıyor musun Bu şarkımı dinliyor musun İnan bana seni çok seviyorum Sen de beni seviyor musun Seviyor musun seviyor musun Seviyor musun seviyor musun Seviyor musun seviyor musun

Nerde Trak Orda Bırak Alışmışsın gündelik sahte sevgililere Alışmışsın gündelik sahte sevgililere Gönlümde yer olamaz senin gibilerine Kalbimde yer olamaz senin gibilerine Gülüyorum haline aşk dediğin şeye bak Gülüyorum haline aşk dediğin şeye bak Senin yalnız bildiğin nerde trak orda bırak Senin yalnız bildiğin nerde trak orda bırak Nerde trak orda bırak Seven nasıl seviyor şöyle etrafına bak Seven nasıl seviyor şöyle etrafına bak Yaşadığın bu hayat bil ki sonun olacak Yaşadığın bu hayat bil ki sonun olacak Gülüyorum haline aşk dediğin şeye bak Gülüyorum haline aşk dediğin şeye bak Senin yalnız bildiğin nerde trak orda bırak Senin yalnız bildiğin nerde trak orda bırak Nerde trak orda bırak Nerde trak orda bırak Nerde trak orda bırak Nerde trak orda bırak Nerde trak orda bırak

Sevgimin Bedeli Ne istedin benden anlayamadım Bunca zaman seni tanıyamadım Sana ne yaptımsa yaranamadım Sana ne yaptımsa yaranamadım Sevgimin bedeli bu mudur söyle, ah söyle Şimdi yaşıyoruz ayrı yerlerde Sen başka eldesin ben başka elde Şimdi yaşıyoruz ayrı yerlerde Sen başka eldesin ben başka elde Sanma ki dönerim günün birinde Giden geri dönmez boşa bekleme Geriye dönecek yol mu bıraktın Yüz yüze bakacak göz mü bıraktın Paramparça ettin benim dünyamı Sana söylenecek söz mü bıraktın Geriye dönecek yol mu bıraktın Yüz yüze bakacak göz mü bıraktın Paramparça ettin benim dünyamı Sana söylenecek söz mü bıraktın Ne zaman geldiysen açtım kapımı Her zaman önüne serdim aşkımı Ben severken seçtin bir başkasını Ben severken seçtin bir başkasını Sevgimin bedeli bu muydu söyle, ah söyle Şimdi yaşıyoruz ayrı yerlerde Sen başka eldesin ben başka elde Şimdi yaşıyoruz ayrı yerlerde Sen başka eldesin ben başka elde Sanma ki dönerim günün birinde Giden geri dönmez boşa bekleme Geriye dönecek yol mu bıraktın Yüz yüze bakacak göz mü bıraktın Paramparça ettin benim dünyamı Sana söylenecek söz mü bıraktın Geriye dönecek yol mu bıraktın Yüz yüze bakacak göz mü bıraktın Paramparça ettin benim dünyamı Sana söylenecek söz mü bıraktın

Geceler Bu sevdanın sonu gelmez sana elveda diyorum Yeni bir sevgili buldum deli gibi seviyorum Dindi gözlerimde yaşım, tuzsuz aşım, dertsiz başım Dindi gözlerimde yaşım, tuzsuz aşım, dertsiz başım Bundan böyle arkadaşım geceler, geceler, geceler Sırdaşım oldu geceler Geceler, geceler, geceler Yoldaşım oldu geceler ** Çilesi yok, cefası yok, beni her gün ağlatmıyor Kaprisi yok, gururu yok, senin gibi aldatmıyor Hiç tasam yok aşktan yana, yaşıyorum kana kana Hiç tasam yok aşktan yana, yaşıyorum kana kana Unutturdu seni bana geceler, geceler, geceler Sırdaşım oldu geceler Geceler, geceler, geceler Yoldaşım oldu geceler Sırdaşım oldu geceler Yoldaşım oldu geceler

Anlatacak Dil Kalmadı Zulüm oldu her hatıra Şu gönlümü kıra kıra Gezdim durdum peşin sıra Aşılmadık yol kalmadı ** Bölme şimdi düşlerimi Silme gözüm yaşlarını Artık dünya işlerini Hayra yoran fal kalmadı ** Yıkıp geçtin eserini Kim dolduracak yerimi Yıkıp geçtin eserini Kim dolduracak yerimi ** Seni nasıl sevdiğimi Anlatacak dil kalmadı Seni nasıl sevdiğimi Anlatacak dil kalmadı ** Benim oldu aşkın derdi Ayrılığın keder verdi Kırdığın dal yere değdi Koklanacak gül kalmadı ** Duymadın mı hiç pişmanlık İşte geldi bak ayrılık Gönül sabret deme artık Sabredecek hal kalmadı ** Yıkıp geçtin eserini Kim dolduracak yerimi Yıkıp geçtin eserini Kim dolduracak yerimi ** Seni nasıl sevdiğimi Anlatacak dil kalmadı Seni nasıl sevdiğimi Anlatacak dil kalmadı

Dayanamıyorum Artık Dayanamıyorum artık Bir karar ver, sevgilim Dayanamıyorum artık Bir karar ver, sevgilim ** Ne sevilir ne seversin Söyle, maksadın nedir? Ne sevilir ne seversin Söyle, maksadın nedir? ** Söyle, söyle, söyle, söyle Bu aşk yürümez böyle Söyle, söyle, söyle, söyle Bu aşk yürümez böyle ** Dayanamıyorum artık Bir karar ver, sevgilim Dayanamıyorum artık Bir karar ver, sevgilim ** Dayanamıyorum artık Hasretine, sevgilim Dayanamıyorum artık Hasretine, sevgilim ** Beni candan sevdiğini Söyle, nerden bileyim? Beni candan sevdiğini Söyle, nerden bileyim? ** Söyle, söyle, söyle, söyle Bu aşk yürümez böyle Söyle, söyle, söyle, söyle Bu aşk yürümez böyle ** Dayanamıyorum artık Bir karar ver, sevgilim Dayanamıyorum artık Bir karar ver, sevgilim ** Dayanamıyorum artık Bana dönsen diyorum Dayanamıyorum artık Bana dönsen diyorum ** Sen orada, ben burada İnan yapamıyorum Sen orada, ben burada Huzur bulamıyorum ** Söyle, söyle, söyle, söyle Bu aşk yürümez böyle Söyle, söyle, söyle, söyle Bu aşk yürümez böyle ** Dayanamıyorum artık Bir karar ver, sevgilim Dayanamıyorum artık Bir karar ver, sevgilim

Canım Dediklerim Canım dediklerim canımı aldı Gönül sarayımı yıkıp gittiler Bu mutsuz yaşantım onlardan kaldı Beni sevdiğime pişman ettiler Beni doğduğuma pişman ettiler ** Bu mutsuz yaşantım onlardan kaldı Beni sevdiğime pişman ettiler Beni sevdiğime pişman ettiler ** Haykırsam dünyaya ettiklerini Yine anlatamam çektiklerimi Haykırsam dünyaya ettiklerini Yine anlatamam çektiklerimi ** Tanrım zalim yapmış sevdiklerimi Beni sevdiğime pişman ettiler Beni sevdiğime pişman ettiler ** Tanrım zalim yapmış sevdiklerimi Beni sevdiğime pişman ettiler Beni sevdiğime pişman ettiler ** Ben böyle değildim yaşarken oldum Bu kötü kaderi sonradan buldum Ben böyle değildim yaşarken oldum Bu kötü kaderi sonradan buldum ** Aldana aldana gençlikten oldum Beni bugünlerden dünden ettiler Beni bugünlerden dünden ettiler ** Aldana aldana gençlikten oldum Beni bugünlerden dünden ettiler Beni bugünlerden dünden ettiler ** Haykırsam dünyaya ettiklerini Yine anlatamam çektiklerimi Haykırsam dünyaya ettiklerini Yine anlatamam çektiklerimi ** Tanrım zalim yapmış sevdiklerimi Beni ölenlerden beter ettiler Beni ölenlerden beter ettiler ** Tanrım zalim yapmış sevdiklerimi Beni ölenlerden beter ettiler Beni doğduğuma pişman ettiler

Çilekeş Bırak dedim, bırak felek Sevenlerin yakasını Duymadın mı bunca yıldır Aşkımızın duasını Sen mi dedin sevgiliye Böyle zalim olmasını Nasıl taktın boynumuza Bu felaket halkasını Her gönlün bir köşesinde Yaralanmış bir yer vardır Benim gibi çilekeşin Yaşaması ızdıraptır Nice ümitlerle bakarken yarına Şimdi ben de düştüm kader tuzağına Bana mutluluğu vadeden ümitler Şimdi terk ettiler beni birer birer Ağla ömrüm, ağla gözüm Ne kadere, ne sana geçmedi sözüm Ben çekemem bunca kahrı gönlüm Ben sabahsız gecelerin Kucağında bir çilekeş Sen ümitler ülkesinin Karanlığında bir güneş Artık güneş doğsa, doğmasa ne olur Artık kader gülse, gülmese ne olur Ben şimdi bir aşkın ümit kurbanıyım Gönül parça parça yaşamak zor olur Ağla ömrüm, ağla gözüm Ne kadere, ne sana geçmedi sözüm Ben çekemem bunca kahrı gönlüm

Gel Gel Gel gel gel bekletme Gel gel gel özletme Gel gel gel bekletme Gel gel gel özletme ** Bir sabah müjdelerle rengarenk çiçeklere Bir sabah müjdelerle rengarenk çiçeklere En güzel dileklerle en güzel dileklerle ** Gel gel gel bekletme Gel gel gel özletme Gel gel gel bekletme Gel gel gel özletme ** Gençlik elden gitmeden sana sevgim bitmeden Gençlik elden gitmeden sana sevgim bitmeden Sabrımı tüketmeden sabrımı tüketmeden ** Gel gel gel söyletme Gel gel gel özletme Gel gel gel söyletme Gel gel gel özletme ** Aşk gülümüz solmadan gözüme yaş dolmadan Aşk gülümüz solmadan gözüme yaş dolmadan Başka bir yar bulmadan yeni bir aşk bulmadan ** Gel gel gel söyletme Gel gel gel özletme Gel gel gel bekletme Gel gel gel özletme

Küskünüm Gücendim kaderime Şansıma talihime Terkeden sevgiiliye Küskünüm küskünüm O kader ki güldürmüyor O sevgili ki dönmüyor Feleğe meydan okurum Gelip beni öldürmüyor Geceme gündüzüme Dünyaya geldiğime Herkese ve kendime Küskünüm küskünüm

Sen Güzelsin Arkadaşım Sen güzelsin arkadaşım derdimi dinliyorsun Sen güzelsin arkadaşım derdimi dinliyorsun Halimi anlıyorsun, içtiğim her kadehte benimle ağlıyorsun, benimle ağlıyorsun Yıllar yılı kendime güzel insan aradım Yıllar yılı kendime güzel insan aradım Bu ne güzel tesadüf şimdi sana rastladım Bu ne güzel tesadüf şimdi sana rastladım Sen güzelsin arkadaşım seven insan güzeldir Sen güzelsin arkadaşım seven insan güzeldir İyi insan güzeldir içen insan güzeldir Sen güzelsin arkadaşım seven güzeldir Yıllar yılı kendime güzel insan aradım Yıllar yılı kendime güzel insan aradım Bu ne güzel tesadüf şimdi sana rastladım Bu ne güzel tesadüf şimdi sana rastladım

Nesin Gönlüm Bu dünyada sevgime Layık kul bulamadım Darbe üstüne darbe Yemekten kurtulmadım Şu çıkmaz sokaklarda Çileyle geçti ömrüm Sıcacık bir sevgiyi Hep yıllarca aradım Nesin gönlüm nesin Dostum mu düşmanım mı Hem kendini hem beni Yakmaktan bıkmadın mı Kime gönül verdiysem Sevgimi çalıp gitti Kader kötü kuluna Beni oyuncak etti Şu çıkmaz sokaklarda Çileyle geçti ömrüm Sıcacık bir sevgiyi Hep yıllarca aradım Nesin gönlüm nesin Dostum mu düşmanım mı Hem kendini hem beni Yakmaktan bıkmadın mı