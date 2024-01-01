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7/24 Dinle Sevgimin Bedeli

Sevgimin Bedeli Şarkı Sözleri

Bergen Sevgimin Bedeli şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bergen Sevgimin Bedeli şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sevgimin Bedeli sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bergen

Bergen

Sevgimin Bedeli

  • Talihsizler

  • Elimde Fotoğrafın

  • Nerde Trak Orda Bırak

  • Sevgimin Bedeli

  • Geceler

  • Anlatacak Dil Kalmadı

  • Dayanamıyorum Artık

  • Canım Dediklerim

  • Çilekeş

  • Gel Gel

  • Küskünüm

  • Sen Güzelsin Arkadaşım

  • Nesin Gönlüm

  • Seni Seven Ölmez Ki

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