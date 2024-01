Ağlayan kalbimin suçlusu sensin Akan gözyaşımın sebebi sensin Ağlayan kalbimin suçlusu sensin Akan gözyaşımın sebebi sensin ** Ömrümün yarısı geçti elinde Ne olursun artık bırak yakamı Ömrümün yarısı geçti elinde Ne olursun artık bırak yakamı ** Şu seven kalbimi sen ziyan ettin Ben boynumu büktüm, sen isyan ettin Sevip sevdiğime bin pişman ettin Ne olursun artık bırak yakamı Sevip sevdiğime bin pişman ettin Ne olursun artık bırak yakamı Ne olursun artık bırak yakamı ** Hem sana eziyet hem bana zulüm Yaşamak değil bu, sanki bir ölüm Hem sana eziyet hem bana zulüm Yaşamak değil bu, sanki bir ölüm ** Yüzünü görmeye yok tahammülüm Ne olursun artık bırak yakamı Yüzünü görmeye yok tahammülüm Ne olursun artık bırak yakamı ** Şu seven kalbimi sen ziyan ettin Ben boynumu büktüm, sen isyan ettin Sevip sevdiğime bin pişman ettin Ne olursun artık bırak yakamı Sevip sevdiğime bin pişman ettin Ne olursun artık bırak yakamı Ne olursun artık bırak yakamı ** Ne olursun artık Bırak, bırak yakamı

Gönlüme yâr bulmuştum Neden ayırdın kader? Gönlüme yâr bulmuştum Neden ayırdın kader? Beni sen mi yarattın Ömrümü ettin heder Beni sen mi yarattın Ömrümü ettin heder Tesellinin yolundan unutulmuş haldeyim Bakmayın güldüğüme ezelden divaneyim Avutmuşum kendimi Bu konuda yanlış çıktın Mutluluk benden uzak Şimdi gönlüm uyandı Vazgeçelim bu aşktan Her şey sabırda kalsın Bize yaptıklarından bırak Kader Utansın Vazgeçelim bu aşktan Her şey sabırda kalsın Bize yaptıklarından bırak kader utansın Ne alemde tat buldum Ne gönlümce gün gördüm Ne alemde tat buldum Ne gönlümce gün gördüm Ben şu yalan dünyada Yaşarken her gün öldüm Ben şu yalan dünyada Yaşarken her gün öldüm Tesellinin yolundan unutulmuş haldeyim Bakmayın güldüğüme ezelden divaneyim Avutmuşum kendimi Bu konuda yanlış çıktın Mutluluk benden uzak Şimdi gönlüm uyandı Vazgeçelim bu aşktan Her şey sabırda kalsın Bize yaptıklarından bırak Kader Utansın Vazgeçelim bu aşktan Her şey sabırda kalsın Bize yaptıklarından bırak Kader Utansın