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Yalnızım ben yalnızım
Şu koskoca dünyada
Ne anam var nede babam
Yetim öksüz kalmışam
Ne anam var ne de babam
Yapayalnız kalmışam
Garip garip dolaşırım
Kimse sormaz halimi
Felek böyle istedi
Çekiyorum her derdi
Anasızım babasızım
Ben doğuştan kadersizim
Felek zalim dünya acı
Yalnızım ben yalnızım
Gönlüm acı keder dolu
Gariplerin bükük boynu
Kimsesizlik ne çok acı
Yalnızım ben yalnızım
-
Bu dargınlık bitsin diye
Acılarım dinsin diye
Seviyorum diye diye
Bir gün sana döneceğim
Yine seni seveceğim
Kırıp gurur zincirini
Unutup kavgayı kini
Sardım aşkın ümidini
Bir gün sana döneceğim
Yine seni seveceğim
**
Çekemez oldum ben artık
Senden ayrı yaşamayı
Göze alıp kovulmayı
Bir gün sana geleceğim
**
Çekemez oldum ben artık
Senden ayrı yaşamayı
Göze alıp kovulmayı
Bir gün sana döneceğim
Yine seni seveceğim
**
Kırıp gurur zincirini
Unutup kavgayı, kini
Sardım aşkın ümidini
Bir gün sana geleceğim
Yine seni seveceğim
-
Bu aşk beni del' eyledi
Bir kötüye kul eyledi
Bu aşk beni del' eyledi
Bir kötüye kul eyledi
***
Şu dünyanın dertlerine
Bu gönlümü yol eyledi
Şu dünyanın dertlerine
Şu gönlümü yol eyledi
***
Dizlerimde derman bitti
Sözlerimde ferman bitti
Dizlerimde derman bitti
Sözlerimde ferman bitti
***
Gençlik elden uçtu gitti
Beni geçmez pul eyledi
Gençlik elden uçtu gitti
Beni geçmez pul eyledi
***
Gençlik elden uçtu gitti
Beni geçmez pul eyledi
Gençlik elden uçtu gitti
Beni geçmez pul eyledi
***
Bu aşk beni öldürecek
Ocağımı söndürecek
Bu aşk beni öldürecek
Ocağımı söndürecek
***
Biliyorum, en sonunda
Dilden dile düşürecek
Biliyorum, en sonunda
Dilden dile düşürecek
***
Dizlerimde derman bitti
Sözlerimde ferman bitti
Dizlerimde derman bitti
Sözlerimde ferman bitti
***
Gençlik elden uçtu gitti
Beni geçmez pul eyledi
Gençlik elden uçtu gitti
Beni geçmez pul eyledi
***
Gençlik elden uçtu gitti
Beni geçmez pul eyledi
Gençlik elden uçtu gitti
Beni geçmez pul eyledi
-
Ağlayan kalbimin suçlusu sensin
Akan gözyaşımın sebebi sensin
Ağlayan kalbimin suçlusu sensin
Akan gözyaşımın sebebi sensin
**
Ömrümün yarısı geçti elinde
Ne olursun artık bırak yakamı
Ömrümün yarısı geçti elinde
Ne olursun artık bırak yakamı
**
Şu seven kalbimi sen ziyan ettin
Ben boynumu büktüm, sen isyan ettin
Sevip sevdiğime bin pişman ettin
Ne olursun artık bırak yakamı
Sevip sevdiğime bin pişman ettin
Ne olursun artık bırak yakamı
Ne olursun artık bırak yakamı
**
Hem sana eziyet hem bana zulüm
Yaşamak değil bu, sanki bir ölüm
Hem sana eziyet hem bana zulüm
Yaşamak değil bu, sanki bir ölüm
**
Yüzünü görmeye yok tahammülüm
Ne olursun artık bırak yakamı
Yüzünü görmeye yok tahammülüm
Ne olursun artık bırak yakamı
**
Şu seven kalbimi sen ziyan ettin
Ben boynumu büktüm, sen isyan ettin
Sevip sevdiğime bin pişman ettin
Ne olursun artık bırak yakamı
Sevip sevdiğime bin pişman ettin
Ne olursun artık bırak yakamı
Ne olursun artık bırak yakamı
**
Ne olursun artık
Bırak, bırak yakamı
-
Gittin gurbet ele bekle diyorsun
Ne zaman dönersin bilsem gam yemem
Gittin gurbet ele bekle diyorsun
Ne zaman dönersin bilsem gam yemem
**
Beni hasretinle tüketiyorsun
Bir gün şu gönlümce gülsem gam yemem
Beni hasretinle tüketiyorsun
Bir gün şu gönlümce gülsem gam yemem
**
Göz yaşımı görsen sanırsın nehir
Sensiz geçen günler inan ki zehir
Göz yaşımı görsen sanırsın nehir
Sensiz geçen günler inan ki zehir
**
Uzaktan uzağa ayda yılda bir
Bir tek selamını alsam gam yemem
Uzaktan uzağa ayda yılda bir
Bir tek selamını alsam gam yemem
**
Bunca yıldır böyle bekledim seni
İnan ki sevgilim özledim seni
Bunca yıldır böyle bekledim seni
İnan ki sevgilim özledim seni
**
Bari haber gönder aydınlat beni
O zaman yolunda ölsem gam yemem
Bari haber gönder aydınlat beni
O zaman yolunda ölsem gam yemem
**
Göz yaşımı görsen sanırsın nehir
Sensiz geçen günler inan ki zehir
Göz yaşımı görsen sanırsın nehir
Sensiz geçen günler inan ki zehir
**
Uzaktan uzağa ayda yılda bir
Bir tek selamını alsam gam yemem
Uzaktan uzağa ayda yılda bir
Bir tek selamını alsam gam yemem
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Gönlüme yâr bulmuştum
Neden ayırdın kader?
Gönlüme yâr bulmuştum
Neden ayırdın kader?
Beni sen mi yarattın
Ömrümü ettin heder
Beni sen mi yarattın
Ömrümü ettin heder
Tesellinin yolundan unutulmuş haldeyim
Bakmayın güldüğüme ezelden divaneyim
Avutmuşum kendimi
Bu konuda yanlış çıktın
Mutluluk benden uzak
Şimdi gönlüm uyandı
Vazgeçelim bu aşktan
Her şey sabırda kalsın
Bize yaptıklarından bırak Kader Utansın
Vazgeçelim bu aşktan
Her şey sabırda kalsın
Bize yaptıklarından bırak kader utansın
Ne alemde tat buldum
Ne gönlümce gün gördüm
Ne alemde tat buldum
Ne gönlümce gün gördüm
Ben şu yalan dünyada
Yaşarken her gün öldüm
Ben şu yalan dünyada
Yaşarken her gün öldüm
Tesellinin yolundan unutulmuş haldeyim
Bakmayın güldüğüme ezelden divaneyim
Avutmuşum kendimi
Bu konuda yanlış çıktın
Mutluluk benden uzak
Şimdi gönlüm uyandı
Vazgeçelim bu aşktan
Her şey sabırda kalsın
Bize yaptıklarından bırak Kader Utansın
Vazgeçelim bu aşktan
Her şey sabırda kalsın
Bize yaptıklarından bırak Kader Utansın
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Yaşanmaz oldu dünya, gitti yazı baharı,
yaşanmaz oldu dünya, gitti yazı baharı,
değişti insanoğlu kalmadı tutar yanı,
yenemedi bir türlü içindeki şeytanı.
Kimi her gün gülüyor, duymuyor ağlayanı,
kimi her gün gülüyor, görmüyor ağlayanı,
kiminin para olmuş sanki dini imanı,
bilmiyor toprak aldı Kanuni Süleyman'ı.
Maşallah, Maşallah, bu dünyaya Maşallah,
Maşallah, Maşallah, bu dünyaya Maşallah.
Bu gidişle sonumuz iyi olur İnşallah,
bu gidişle sonumuz iyi olur İnşallah.
Herkes bir yol tutturmuş, hayatını yaşıyor,
herkes bir yol tutturmuş, hayatını yaşıyor,
kimi yerinde sayıp kimi dağlar aşıyor,
öyle bir dünya ki bu, aklım buna şaşıyor.
Kimisi mutluluğu kadehlerde arıyor,
kimisi mutluluğu gecelerde arıyor,
kimi of çekiyorken, kimi göbek atıyor,
mutlu mutsuz hangisi, aklım buna şaşıyor.
Maşallah, Maşallah, bu dünyaya Maşallah,
Maşallah, Maşallah, bu dünyaya Maşallah.
Bu gidişle sonumuz iyi olur İnşallah,
bu gidişle sonumuz iyi olur İnşallah.
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Ona sor buna sor eşe sor dosta sor.
Gözlerime, kalbime inanmazsan bana sor
Seni sevdim diye mi böyle naz ediyorsun?
inan herşeyim sensin neden inanmıyorsun?
Önce Allah sonra sen seviyorum seni ben.
Ona sor sor buna sor eşe sor, dosta sor.
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Aşka inancımı tükettin benim
Bir daha kimseyi sevemez kalbim
Bıraktığım ne varsa, döksün gözlerim
Bu benim aşk için son ağlayışım
Ben gönül yakmayı bilmiyor muydum?
Bu benim ilk değil, son aldanışım
Elimde resmini bak yırtıyorum
Dilimde ismini bu son anışım
Ben senin dünyada ilk göz ağrındım
Bir ömür sürecek gerçek aşkındım
Sen öyle söyledin, bende inandım
Benim o sözlere son inanışım