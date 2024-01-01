Kullar Affetmez Ümitle sen bekle sonra terk edil En güzel çağında kadere yenil Buna da yaşamak hayatmı denir Bahtını gücenmiş kulş feryadı bu Seven sevdiğinden ayrılık aldı Mazinin acısı gönülde kaldı Alnıma yazılmış yazıya daldı Bahtına gücenmiş kul feryadı bu Dünyanın azabı içinde kaldık Sevenler unutmuş sevmiyor artık Gönüller dolusu aşklara yazık Bahtına gücenmiş kul feryadı bu

Ay Doğmuyor Ay doğmuyor bulutlara darılmış Benim gönlüm umutlara sarılmış Ay doğmuyor bulutlara darılmış Benim gönlüm umutlara sarılmış ** Bu aşkımız şarkılara yazılmış Gökyüzünde duman duman bulutsun Söyle seni kalbim nasıl unutsun ** Bu aşkımız şarkılara yazılmış Gökyüzünde duman duman bulutsun Söyle seni kalbim nasıl unutsun ** Yollarına ümit ektim çürüdü Hayatımı bir ızdırap bürüdü Yollarına ümit ektim çürüdü Hayatımı bir ızdırap bürüdü ** Acı günler hep üstüme yürüdü Gökyüzünde duman duman bulutsun Söyle seni kalbim nasıl unutsun ** Acı günler hep üstüme yürüdü Gökyüzünde duman duman bulutsun Söyle seni kalbim nasıl unutsun

Bir Erkek Yüzünden Önceden saçımda aklar mı vardı Gülen gözlerimde yaşlar mı vardı Benim için mevsim hergün bahardı Şimdi perişanım bir erkek yüzünden. ** Dizlerimde yattığını unuttu Felek gibi sabret dedi avuttu ** Bir daldım ben yeşermeden kuruttu Şimdi perişanım bir erkek yüzünden. ** Dönüşü yok artık yollar çaresiz Anılar şarkılar fallar çaresiz Onsuz yaşıyorum bomboş gayesiz Şimdi perişanım bir erkek yüzünden

Seni Kalbimden Kovdum Seni kalbimden kovdum Bir daha giremezsin Beddua ettim sana Geriye dönemezsin Seni kalbimden kovdum Bir daha giremezsin Beddua ettim sana Geriye dönemezsin Beddua ettim sana Kimseyi sevemezsin Mutluluk hakkın değil Sevilip gülemezsin Pişman olsan boşuna Geriye dönemezsin (Mutluluk hakkın değil) değil (Sevilip gülemezsin) gülemezsin (Pişman olsan boşuna) boşuna (Geriye dönemezsin) dönemezsin Aşk vermiştim ne yaptın Aldın yere fırlattın İkimizi sen yaktın, ah Maziyi silemezsin Aşk vermiştim ne yaptın Aldın yere fırlattın İkimizi sen yaktın, ah Maziyi silemezsin İkimizi sen yaktın, ah Maziyi silemezsin Mutluluk hakkın değil Sevilip gülemezsin Pişman olsan boşuna Geriye dönemezsin (Mutluluk hakkın değil) değil (Sevilip gülemezsin) gülemezsin (Pişman olsan boşuna) boşuna (Geriye dönemezsin) dönemezsin Mutluluk hakkın değil Sevilip gülemezsin Pişman olsan boşuna Geriye dönemezsin

Duydunuz Mu Gözlerimin nuru gibi Bedenimin ruhu gibi Seven var mı benim gibi? Böyle bir aşk duydunuz mu? ** Ah, gözlerimin nuru gibi Bedenimin ruhu gibi Seven var mı benim gibi? Böyle bir aşk duydunuz mu? ** Anlatmaya yetmez sözüm Başkasını görmez gözüm Sanki canım, sanki özüm Böyle bir aşk duydunuz mu? ** Anlatmaya yetmez sözüm Başkasını görmez gözüm Sanki canım, sanki özüm Böyle bir aşk duydunuz mu? ** Duydunuz mu? Duydunuz mu? Böyle seven duydunuz mu? (Duydunuz mu? Duydunuz mu?) (Böyle seven duydunuz mu?) ** Onun için yaşıyorum Onu kendim sanıyorum Deli miyim bilmiyorum Böyle bir aşk duydunuz mu? ** Ah, onun için yaşıyorum Onu kendim sanıyorum Deli miyim bilmiyorum Böyle bir aşk duydunuz mu? ** Anlatmaya yetmez sözüm Başkasını görmez gözüm Sanki canım, sanki özüm Böyle bir aşk duydunuz mu? ** Anlatmaya yetmez sözüm Başkasını görmez gözüm Sanki canım, sanki özüm Böyle bir aşk duydunuz mu? ** Duydunuz mu? Duydunuz mu? Böyle seven duydunuz mu? (Duydunuz mu? Duydunuz mu?) (Böyle seven) duydunuz mu?