Gözlerimin nuru gibi Bedenimin ruhu gibi Seven var mı benim gibi? Böyle bir aşk duydunuz mu? ** Ah, gözlerimin nuru gibi Bedenimin ruhu gibi Seven var mı benim gibi? Böyle bir aşk duydunuz mu? ** Anlatmaya yetmez sözüm Başkasını görmez gözüm Sanki canım, sanki özüm Böyle bir aşk duydunuz mu? ** Anlatmaya yetmez sözüm Başkasını görmez gözüm Sanki canım, sanki özüm Böyle bir aşk duydunuz mu? ** Duydunuz mu? Duydunuz mu? Böyle seven duydunuz mu? (Duydunuz mu? Duydunuz mu?) (Böyle seven duydunuz mu?) ** Onun için yaşıyorum Onu kendim sanıyorum Deli miyim bilmiyorum Böyle bir aşk duydunuz mu? ** Ah, onun için yaşıyorum Onu kendim sanıyorum Deli miyim bilmiyorum Böyle bir aşk duydunuz mu? ** Anlatmaya yetmez sözüm Başkasını görmez gözüm Sanki canım, sanki özüm Böyle bir aşk duydunuz mu? ** Anlatmaya yetmez sözüm Başkasını görmez gözüm Sanki canım, sanki özüm Böyle bir aşk duydunuz mu? ** Duydunuz mu? Duydunuz mu? Böyle seven duydunuz mu? (Duydunuz mu? Duydunuz mu?) (Böyle seven) duydunuz mu?