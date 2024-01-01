Ben Bir Adam Sevdim Şarkı Sözleri
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Bergüzar Korel
Ben Bir Adam Sevdim
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Ben bir adam sevdim,
yüreğinde bin sevda biriktiren.
Ben bir adam sevdim,
gülüşüyle dünyayı değiştiren.
Amansız koptu bir fırtına,
dünya hep tarumar dünya yalan.
Koptu bin parça içimden,
zamansız ansızım gidişinden.
Benimle mi sevdalı sözler?
Benimle mi artık bu gözler?
Benim değil sevdalı sözler
Benim değil artık bu gözler.
Ben bir adam sevdim,
yüreğinde bin sevda biriktiren.