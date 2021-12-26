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Berkant

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01

Samanyolu

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Samanyolu

03

Kırmızı Ruj

... KAPAT
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Albümler

40 Yılın Listebaşı Şarkıları Berkant

Çalma Listeleri

60'lar Türkçe Pop | Best Of 60'lar

60'lar Türkçe Pop | Best Of 60'lar

45'lik

45'lik

70'ler | Slow Şarkılar

70'ler | Slow Şarkılar

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