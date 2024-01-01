Kararlıyım gidiyorum Bu gece ben İstanbul’dan, Ne bana kal diyen biri Ne de beni anlayan var İstanbul mu seni bozdu Yoksa sen mi İstanbul’u İkinize bir sözüm var Geri verin bana ruhumu Ah vefasız İstanbul Bir kırmızı rujun eksik Ne köle olurum sana ne de kul Dilerim Allah’ından bul Dilerim kapkaranlık yollarına kar yağsın, Acımasız o yüreğin karlar altında kalsın Dilerim kapkaranlık yollarına kar yağsın Masallarda yazılmayan günahların arınsın Kararlıyım gidiyorum Bu gece ben İstanbul’dan, Ne bana kal diyen biri Ne de beni anlayan var İstanbul mu seni bozdu Yoksa sen mi İstanbul’u İkinize bir sözüm var Geri verin bana ruhumu Ah vefasız İstanbul Bir kırmızı rujun eksik Ne köle olurum sana ne de kul Dilerim Allah’ından bul Dilerim kapkaranlık yollarına kar yağsın, Acımasız o yüreğin karlar altında kalsın Dilerim kapkaranlık yollarına kar yağsın Masallarda yazılmayan günahların arınsın