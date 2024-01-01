Her Devrin Devleri Şarkı Sözleri
Berkant Her Devrin Devleri şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Berkant Her Devrin Devleri şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Her Devrin Devleri sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Berkant
Her Devrin Devleri
Tüm Şarkıları
-
Kararlıyım gidiyorum
Bu gece ben İstanbul’dan,
Ne bana kal diyen biri
Ne de beni anlayan var
İstanbul mu seni bozdu
Yoksa sen mi İstanbul’u
İkinize bir sözüm var
Geri verin bana ruhumu
Ah vefasız İstanbul
Bir kırmızı rujun eksik
Ne köle olurum sana ne de kul
Dilerim Allah’ından bul
Dilerim kapkaranlık yollarına kar yağsın,
Acımasız o yüreğin karlar altında kalsın
Dilerim kapkaranlık yollarına kar yağsın
Masallarda yazılmayan günahların arınsın
Kararlıyım gidiyorum
Bu gece ben İstanbul’dan,
Ne bana kal diyen biri
Ne de beni anlayan var
İstanbul mu seni bozdu
Yoksa sen mi İstanbul’u
İkinize bir sözüm var
Geri verin bana ruhumu
Ah vefasız İstanbul
Bir kırmızı rujun eksik
Ne köle olurum sana ne de kul
Dilerim Allah’ından bul
Dilerim kapkaranlık yollarına kar yağsın,
Acımasız o yüreğin karlar altında kalsın
Dilerim kapkaranlık yollarına kar yağsın
Masallarda yazılmayan günahların arınsın