Senin o kalbinin penceresinden Dışarıya bakmak gelmez içimden Azalıyor herşey sen gittiğinden Üzgünüm sanma bu sakinliğimden *** Neler neler yaşandı bilsen Aramızda olup biteni bir görsen *** Benim gibisini mum yak da ara Seninki siyah değil resmen bu kapkara Aç gözlerini gör bu gerçeği Bak aramızda fark var açık ara *** Benim gibisini mum yak da ara Seninki siyah değil resmen bu kapkara Aç gözlerini gör bu gerçeği Bak aramızda fark var açık ara *** Senin o kalbinin penceresinden Dışarıya bakmak gelmez içimden Azalıyor her şey sen gittiğinden Üzgünüm sanma bu sakinliğimden *** Neler neler yaşandı bilsen Aramızda olup biteni bir görsen *** Benim gibisini mum yak da ara Seninki siyah değil resmen bu kapkara Aç gözlerini gör bu gerçeği Bak aramızda fark var açık ara *** Benim gibisini mum yak da ara Seninki siyah değil resmen bu kapkara Aç gözlerini gör bu gerçeği Bak aramızda fark var açık ara *** Benim gibisini ara ara Resmen bu kapkara Gör bu gerçeği Fark var açık ara *** Benim gibisini mum yak da ara Seninki siyah değil resmen bu kapkara Aç gözlerini gör bu gerçeği Bak aramızda fark var açık ara

Of yine bir akşamüstü geldin aklıma Güneşin batışıyla ne alaka Sanırım içimde birikmişler var Baksana salmışsın gururunu sokaklara *** Of yine bir akşamüstü geldin aklıma Güneşin batışıyla ne alaka Sanırım içimde birikmişler var Baksana salmışsın gururunu sokaklara *** Sen Hatalarını hep örtbas eden sen Kendine bile güvenemeyen sen Herkesi kendi gibi gören, haklı herkes haklı *** Sen Sana sallayan herkes haklı sen Ama en ağırı bende saklı sen Bekle hepsini göreceğim, çok kahredeceğim sen *** Hatalarını hep örtbas eden sen Kendine bile güvenemeyen sen Herkesi kendi gibi gören, haklı herkes haklı *** Sen Sana sallayan herkes haklı sen Ama en ağırı bende saklı sen Bekle hepsini göreceğim, çok kahredeceğim sen Sen, sen, sen... *** Of yine bir akşamüstü geldin aklıma Güneşin batışıyla ne alaka Sanırım İçimde birikmişler var Baksana salmışsın gururunu sokaklara *** Sen Hatalarını hep örtbas eden sen Kendine bile güvenemeyen sen Herkesi kendi gibi gören, haklı herkes haklı *** Sen Sana sallayan herkes haklı sen Ama en ağırı bende saklı sen Bekle hepsini göreceğim, çok kahredeceğim sen *** Hatalarını hep örtbas eden sen Kendine bile güvenemeyen sen Herkesi kendi gibi gören, haklı herkes haklı *** Sen Sana sallayan herkes haklı sen Ama en ağırı bende saklı sen Bekle hepsini göreceğim, çok kahredeceğim sen Sen, sen *** Sen Hatalarını hep örtbas eden sen Kendine bile güvenemeyen sen Herkesi kendi gibi gören, haklı herkes haklı *** Sen Sana sallayan herkes haklı sen Ama en ağırı bende saklı sen Bekle hepsini göreceğim, çok kahredeceğim sen