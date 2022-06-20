Sen Şarkı Sözleri
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Senin o kalbinin penceresinden
Dışarıya bakmak gelmez içimden
Azalıyor herşey sen gittiğinden
Üzgünüm sanma bu sakinliğimden
***
Neler neler yaşandı bilsen
Aramızda olup biteni bir görsen
***
Benim gibisini mum yak da ara
Seninki siyah değil resmen bu kapkara
Aç gözlerini gör bu gerçeği
Bak aramızda fark var açık ara
***
Benim gibisini mum yak da ara
Seninki siyah değil resmen bu kapkara
Aç gözlerini gör bu gerçeği
Bak aramızda fark var açık ara
***
Senin o kalbinin penceresinden
Dışarıya bakmak gelmez içimden
Azalıyor her şey sen gittiğinden
Üzgünüm sanma bu sakinliğimden
***
Neler neler yaşandı bilsen
Aramızda olup biteni bir görsen
***
Benim gibisini mum yak da ara
Seninki siyah değil resmen bu kapkara
Aç gözlerini gör bu gerçeği
Bak aramızda fark var açık ara
***
Benim gibisini mum yak da ara
Seninki siyah değil resmen bu kapkara
Aç gözlerini gör bu gerçeği
Bak aramızda fark var açık ara
***
Benim gibisini ara ara
Resmen bu kapkara
Gör bu gerçeği
Fark var açık ara
***
Benim gibisini mum yak da ara
Seninki siyah değil resmen bu kapkara
Aç gözlerini gör bu gerçeği
Bak aramızda fark var açık ara
-
Of yine bir akşamüstü geldin aklıma
Güneşin batışıyla ne alaka
Sanırım içimde birikmişler var
Baksana salmışsın gururunu sokaklara
***
Of yine bir akşamüstü geldin aklıma
Güneşin batışıyla ne alaka
Sanırım içimde birikmişler var
Baksana salmışsın gururunu sokaklara
***
Sen
Hatalarını hep örtbas eden sen
Kendine bile güvenemeyen sen
Herkesi kendi gibi gören, haklı herkes haklı
***
Sen
Sana sallayan herkes haklı sen
Ama en ağırı bende saklı sen
Bekle hepsini göreceğim, çok kahredeceğim sen
***
Hatalarını hep örtbas eden sen
Kendine bile güvenemeyen sen
Herkesi kendi gibi gören, haklı herkes haklı
***
Sen
Sana sallayan herkes haklı sen
Ama en ağırı bende saklı sen
Bekle hepsini göreceğim, çok kahredeceğim sen
Sen, sen, sen...
***
Of yine bir akşamüstü geldin aklıma
Güneşin batışıyla ne alaka
Sanırım İçimde birikmişler var
Baksana salmışsın gururunu sokaklara
***
Sen
Hatalarını hep örtbas eden sen
Kendine bile güvenemeyen sen
Herkesi kendi gibi gören, haklı herkes haklı
***
Sen
Sana sallayan herkes haklı sen
Ama en ağırı bende saklı sen
Bekle hepsini göreceğim, çok kahredeceğim sen
***
Hatalarını hep örtbas eden sen
Kendine bile güvenemeyen sen
Herkesi kendi gibi gören, haklı herkes haklı
***
Sen
Sana sallayan herkes haklı sen
Ama en ağırı bende saklı sen
Bekle hepsini göreceğim, çok kahredeceğim sen
Sen, sen
***
Sen
Hatalarını hep örtbas eden sen
Kendine bile güvenemeyen sen
Herkesi kendi gibi gören, haklı herkes haklı
***
Sen
Sana sallayan herkes haklı sen
Ama en ağırı bende saklı sen
Bekle hepsini göreceğim, çok kahredeceğim sen