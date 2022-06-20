-
Ağla gözüm, ağla ağla, gülemem bugün
Kana yaram, kana kana, sızlarsın bugün
Dertli sazım, dertli dertli, çalarım bugün
Ağla gözüm, ağla ağla, gülemem bugün
Ağla gözüm, ağla ağla, gülemem bugün
***
Söz vermiştin bana, kaç hafta oldu
Çok cumalar geçti, ne görüşler bitti
Senden başka kimsem var mıydı benim, yâr
***
Yâr bana dağlar, taşlar bile ağladı
Gardiyana sordum, daha gelen olmadı
Sen gittin gideli güneşim hiç doğmadı, yâr
Sen gittin gideli güneşim hiç doğmadı, yâr
***
Takatim kalmadı, sabrım tükendi
Bin derdime bin dert yine eklendi
Saat 5'e 10 var, bu cuma da bitti, yâr (yâr)
***
Yâr bana dağlar, taşlar bile ağladı
Gardiyana sordum, daha gelen olmadı
Sen gittin gideli güneşim hiç doğmadı, yâr
Sen gittin gideli güneşim hiç doğmadı, yâr
***
Burada esen hazan yeri, mevsim sonbahar
Gönül bahçemde kurudu nice umutlar
Yüreğimde, tamiri yok çok hasarlar var
Ağla gözüm, ağla ağla, gülemem bugün
Ağla gözüm, ağla ağla, gülemem bugün
***
Söz vermiştin bana, kaç hafta oldu
Çok cumalar geçti, ne görüşler bitti
Senden başka kimsem var mıydı benim, yâr
***
Yâr bana dağlar, taşlar bile ağladı
Gardiyana sordum, daha gelen olmadı
Sen gittin gideli güneşim hiç doğmadı, yâr (doğmadı)
Sen gittin gideli güneşim hiç doğmadı, yâr
***
Takatim kalmadı, sabrım tükendi
Bin derdime bin dert yine eklendi
Saat 5'e 10 var, bu cuma da bitti, yâr (yâr)
***
Yâr bana dağlar, taşlar bile ağladı
Gardiyana sordum, daha gelen olmadı
Sen gittin gideli, güneşim hiç doğmadı, yâr
Sen gittin gideli, güneşim hiç doğmadı, yâr
-
Hasret rüzgarları çok erken esti
Savrulduk sevgilim dertlerden yana
Zamansız dökülen yapraklar gibi
Ayrıldık sevgilim, doymadım sana
Zamansız dökülen yapraklar gibi
Ayrıldık sevgilim, doymadım sana
***
Nasıl başlamıştı, bak nasıl bitti
En güzel duygular silindi gitti
Nasıl da sevmiştim bilirsin seni
Ayrıldık sevgilim, doymadım sana
***
Nasıl da sevmiştim bilirsin seni
Ayrıldık sevgilim, doymadım sana
Ayrıldık sevgilim, doymadım sana
***
O çocuk gülüşün aklımdan gitmez
Yalvarsam tanrıya yazımı silmez
Boşalan kadehler teselli etmez
Ayrıldık sevgilim, doymadım sana
Boşalan kadehler teselli etmez
Ayrıldık sevgilim, doymadım sana
***
Nasıl başlamıştı, bak nasıl bitti
En güzel duygular silindi gitti
Nasıl da sevmiştim bilirsin seni
Ayrıldık sevgilim, doymadım sana
***
Nasıl da sevmiştim bilirsin seni
Ayrıldık sevgilim, doymadım sana
Ayrıldık sevgilim, doymadım sana
-
Uzaktan görenler mesut sanıyor
Bilmezler gözlerim her gün ağlıyor
İçimde dinmeyen yaram kanıyor
Bir meçhule döndü benim hayatım
Ne zaman bitecek benim hayatım?
***
Geceyi yaşarım, doğmaz güneşim
Zamansız küllendi yanan ateşim
Geceyi yaşarım, doğmaz güneşim
Zamansız küllendi yanan ateşim
***
Yarına çıkar mı bilmem gidişim
Mevsimsiz sarardı benim hayatım
Zamansız sarardı benim hayatım
***
Işıklar altında sönmüş gibiyim
Dostların içinde yalnız biriyim
Bilinmez yollara girmiş gibiyim
Nerede bitecek benim hayatım?
Ne zaman bitecek benim hayatım?
***
Yorgunum, dertliyim, yürek dayanmaz
Mutsuzum desem de kimse inanmaz
Yorgunum, dertliyim, yürek dayanmaz
Mutsuzum desem de kimse inanmaz
***
Maziyi ararım, böyle yaşanmaz
Çekilmez çiledir benim hayatım
Çekilmez çiledir benim hayatım
***
Benim hayatım
-
İnsanı yaşatan ümitler gibi
Güneşi getiren saatler gibi
İnsanı yaşatan ümitler gibi
Güneşi getiren saatler gibi
***
Gerçeğe dönüşen vaatler gibi
Geliver yanıma güldür yüzümü
Gerçeğe dönüşen vaatler gibi
Geliver yanıma güldür yüzümü
***
Olmaz hiç kederin olmaz hiç tasan
Şaşırır kalırdım aşkı tanısan
Olmaz hiç kederin olmaz hiç tasan
Şaşırır kalırdım aşkı tanısan
***
Beklemez gelirdim yerinde olsam
Geliver yanıma güldür yüzümü
Beklemez gelirdim yerinde olsam
Geliver yanıma güldür yüzümü
***
Bahane arama yol uzun diye
Red etme aşkımı son sözüm diye
Bahane arama yol uzun diye
Red etme aşkımı son sözüm diye
***
Böyle çok sevene bu nazın niye
Geliver yanıma güldür yüzümü
Böyle çok sevene bu nazın niye
Geliver yanıma güldür yüzümü
***
Olmaz hiç kederin olmaz hiç tasan
Şaşırır kalırdın aşkı tanısan
Olmaz hiç kederin olmaz hiç tasan
Şaşırır kalırdın aşkı tanısan
***
Beklemez gelirdim yerinde olsam
Geliver yanıma güldür yüzümü
Beklemez gelirdim yerinde olsam
Geliver yanıma güldür yüzümü
-
Ne sen Leyla'sın ne de ben Mecnun
Ne sen yorgunsun ne de ben yorgun
Kederli bir akşam içmişiz
Sarhoşuz, hepsi bu
***
Ne sen Leyla'sın ne de ben Mecnun
Ne sen yorgunsun ne de ben yorgun
Kederli bir akşam içmişiz
Sarhoşuz, hepsi bu
***
Hep sonradan gelir aklım başıma
Hep sonradan, sonradan
Hep sonradan gelir aklım başıma
Hep sonradan, sonradan
***
Hep sonradan gelir aklım başıma
Hep sonradan, sonradan
Hep sonradan gelir aklım başıma
Hep sonradan, sonradan
***
Ne sen bulutsun ne de ben yağmur
Ne sen mağdur ne de ben marur
Hüzünlü bir akşam susmuşuz
Durgunuz, hepsi bu
***
Ne sen bulutsun ne de ben yağmur
Ne sen mağdur ne de ben marur
Hüzünlü bir akşam susmuşuz
Durgunuz, hepsi bu
***
Hep sonradan gelir aklım başıma
Hep sonradan, sonradan
Hep sonradan gelir aklım başıma
Hep sonradan, sonradan
***
Hep sonradan gelir aklım başıma
Hep sonradan, sonradan
Hep sonradan gelir aklım başıma
Hep sonradan, sonradan
***
Hep sonradan gelir aklım başıma
Hep sonradan, sonradan
Hep sonradan gelir aklım başıma
Hep sonradan, sonradan
***
Hep sonradan gelir aklım başıma
Hep sonradan, sonradan
Hep sonradan gelir aklım başıma
Hep sonradan
-
Sen böyle değildin, ne oldu sana?
Bir başka bakıyor artık gözlerin
Kendine uzaksın, kendine sürgün
Bir başka dillenmiş ellerde sözün
***
Sabır, sancıyla başlıyor her günüm
Aklıma geliyor çılgın gülüşün
Ben döndüm sırtımı yalan aşkına
Döndükçe dönüyor şu kahpe dünya
***
Kahpe bu dünya
Bi' gününe bile güven olmadı, sen de mi uydun ona?
Her gün bir aşka yelken açıp dönüyorsun
Sen olmuşsun bi' dünya
***
Kahpe bu dünya
Bi' gününe bile güven olmadı, sen de mi uydun ona?
Her gün bir aşka yelken açıp dönüyorsun
Sen olmuşsun bi' dünya
***
Sen böyle değildin, ne oldu sana?
Bir başka bakıyor artık gözlerin
Kendine uzaksın, kendine sürgün
Bir başka dillenmiş ellerde sözün
***
Sabır, sancıyla başlıyor her günüm
Aklıma geliyor çılgın gülüşün
Ben döndüm sırtımı yalan aşkına
Döndükçe dönüyor şu kahpe dünya
***
Kahpe bu dünya
Bi' gününe bile güven olmadı, sen de mi uydun ona?
Her gün bir aşka yelken açıp dönüyorsun
Sen olmuşsun bi' dünya
***
Kahpe bu dünya
Bi' gününe bile güven olmadı, sen de mi uydun ona?
Her gün bir aşka yelken açıp dönüyorsun
Sen olmuşsun bi' dünya
***
Kahpe bu dünya
Bi' gününe bile güven olmadı, sen de mi uydun ona?
Her gün bir aşka yelken açıp dönüyorsun
Sen olmuşsun bi' dünya
-
Aşkından ölsem, ölsem, ölsem
Yüzünü görmem
Derdinden harap olup bitsem
Kapından geçmem
***
Yeminler etsen, üzmem desen
Bi' daha sevmem, sevmem
Aşkından tutuşup küle dönsem
Yanına gelmem
***
Savrulurum
Savrulurum
***
Böyle mi duyacaktım ellerden gidişini?
Böyle mi olacaktık?
Sen de mi yakacaktın beni alev alev?
Sen de mi satacaktın?
***
Böyle mi duyacaktım ellerden gidişini?
Böyle mi olacaktık?
Sen de mi yakacaktın beni alev alev?
Sen de mi satacaktın?
***
Savrulurum
Savrulurum
***
Böyle mi duyacaktım ellerden gidişini?
Böyle mi olacaktık?
Sen de mi yakacaktın beni alev alev?
Sen de mi satacaktın?
***
Böyle mi duyacaktım ellerden gidişini?
Böyle mi olacaktık?
Sen de mi yakacaktın beni alev alev?
Sen de mi satacaktın?
-
Terk etmek ne kadar kolay
Sen kolay olanı seçtin
Önce benden sonra senden
Sonra da aşkımızdan geçtin, aşkımızdan
Önce benden sonra senden
Sonra da aşkımızdan geçtin, aşkımızdan
***
Yıkılasın demem sana
Yıkıl da ki ölmeyesin
Neler çeker insan neler
Bir düş ki sen de göresin
***
Her sevgide bin ah ettim
Gençliğime eyvah ettim
Bilmem ki ne günah ettim
Bilemem bilemem gülemem ben yalan dünyada
***
Her sevgide bin ah ettim
Gençliğime eyvah ettim
Bilmem ki ne günah ettim
Bilemem bilemem gülemem ben yalan dünyada
***
Tanrım sonsuz sevgi versin
Kalbim tapar gibi sevsin
Dilerim benden fazla sev
Sev ki sen de gülmeyesin, gülmeyesin
Dilerim benden fazla sev
Sev ki sen de gülmeyesin, gülmeyesin
***
Yıkılasın demem sana, sana
Yıkıl da ki ölmeyesin
Neler çeker insan neler, neler, neler
Bir düş ki sen de göresin
***
Her sevgide bin ah ettim
Gençliğime eyvah ettim
Bilmem ki ne günah ettim
Bilemem bilemem gülemem ben yalan dünyada
***
Her sevgide bin ah ettim
Gençliğime eyvah ettim
Bilmem ki ne günah ettim
Bilemem bilemem gülemem ben yalan dünyada
-
Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde?
Bir türlü kendimi avutamadım
Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde?
Bir türlü kendimi avutamadım
***
Kaç gece ağladım böyle gizlice?
Ne yaptımsa seni unutamadım
Ne yaptımsa seni unutamadım
***
Kim bilir kimler var şimdi kalbinde
Sen beni unuttun çoktan belki de
Ben hâlâ yaşarım eski günlerde
Her yerde sen varsın, unutamadım
***
Kim bilir kimler var şimdi kalbinde
Sen beni unuttun çoktan belki de
Ben hâlâ yaşarım eski günlerde
Her şeyde sen varsın, unutamadım
Her yerde sen varsın, unutamadım
***
Her sevgi zamanla bitermiş derler
Benimki bitmedi, anlayamadım
Her sevgi zamanla bitermiş derler
Benimki bitmedi, anlayamadım
***
"Bu aşktan hayır yok, unut!" dediler
Ne yaptımsa seni unutamadım
Ne yaptımsa seni unutamadım
***
Kim bilir kimler var şimdi kalbinde
Sen beni unuttun çoktan belki de
Ben hâlâ yaşarım eski günlerde
Her şeyde sen varsın, unutamadım
***
Kim bilir kimler var şimdi kalbinde
Sen beni unuttun çoktan belki de
Ben hâlâ yaşarım eski günlerde
Her yerde sen varsın, unutamadım
Her şeyde sen varsın, unutamadım
-
Beni bu gece vursunlar, mühim değil
Beni her gün ağlatsınlar, mühim değil
Seni bin yağlı kurşuna değişemem, yalan değil
Seni bin damla gözyaşına değişemem, yalan değil
***
İnan yalan, yalan değil
İnan yalan, yalan değil
***
Gözüm kör olsun, yalan değil
Dilim tutulsun, yalan değil
Bütün belalar üstüme gelsin, yalan değil
İnan, seviyorum
***
Gözüm kör olsun, yalan değil
Dilim tutulsun, yalan değil
Bütün belalar üstüme gelsin, yalan değil
İnan, seviyorum
***
Beni yerlere çalsınlar, mühim değil
Beni bir pula saysınlar, mühim değil
Seni dünyanın elmasına değişemem, yalan değil
Seni hayatım pahasına değişemem, yalan değil
***
İnan yalan, yalan değil
İnan yalan, yalan değil
***
Gözüm kör olsun, yalan değil
Dilim tutulsun, yalan değil
Bütün belalar üstüme gelsin, yalan değil
İnan, seviyorum
***
Gözüm kör olsun, yalan değil
Dilim tutulsun, yalan değil
Bütün belalar üstüme gelsin, yalan değil
İnan, seviyorum
***
Gözüm kör olsun, yalan değil
Dilim tutulsun, yalan değil
Bütün belalar üstüme gelsin, yalan değil
İnan, seviyorum
-
Seninle yeni bir başlangıç yaptım sanmışım
Yanılmışım, yanılmışım
Oysa sen geçmişimin acı bir tekrarıymışsın
Yanılmışım, yanılmışım
***
Seninle yeni bir başlangıç yaptım sanmışım
Yanılmışım, yanılmışım
Oysa sen geçmişimin acı bir tekrarıymışsın
Yanılmışım, yanılmışım
***
Savrulsa da kalbimin
Sana ihtiyacı yok
Zaman denilen yol benim için
Çabuk geçiyor
***
Gerçekten sevmediysen
Kadrimi bilmediysen
Biraz üzülmediysen
Çek git
***
Konuşma
Sus, yorulma
Tanrıdan medet umma
Yavaş yavaş git artık, ardına bakma
***
Gerçekten sevmediysen
Kadrimi bilmediysen
Biraz üzülmediysen
Çek git
***
Konuşma
Sus, yorulma
Tanrıdan medet umma
Yavaş yavaş git artık, ardına bakma
***
Seninle yeni bir başlangıç yaptım sanmışım
Yanılmışım, yanılmışım
Oysa sen geçmişimin acı bir tekrarıymışsın
Yanılmışım, yanılmışım
***
Savrulsa da kalbimin
Sana ihtiyacı yok
Zaman denilen yol benim için
Çabuk geçiyor
***
Gerçekten sevmediysen
Kadrimi bilmediysen
Biraz üzülmediysen
Çek git
***
Konuşma
Sus, yorulma
Tanrıdan medet umma
Yavaş yavaş git artık, ardına bakma
***
Gerçekten sevmediysen
Kadrimi bilmediysen
Biraz üzülmediysen
Çek git
***
Konuşma
Sus, yorulma
Tanrıdan medet umma
Yavaş yavaş git artık, ardına bakma
-
Hem beni öldürdün hem bendeki seni
Böyle olsun istemezdim
Ben mağlubum ama sen de kaybettin
Ben hayatı, sen de beni
***
Ben mağlubum ama sen de kaybettin
Ben hayatı, sen de beni
***
Lanet olsun bana seni bu kadar çok
Niye bu kadar sevmişim?
Sana hiç değmezmiş tertemiz duygularım
Geç de olsa öğrendim
***
Kapanmaz yarayım gece gündüz kanarım
Göz göre göre yandı yıllarım
Gönlümde açan gonca, gül olmadan kırıldı
Senin eserin bu yorgun yıllarım
***
Kapanmaz yarayım gece gündüz kanarım
Göz göre göre yandı yıllarım
Gönlümde açan gonca, gül olmadan kırıldı
Senin eserin bu yorgun yıllarım
***
Lanet olsun bana seni niye bu kadar?
Bu kadar çok sevmişim
Sana hiç değmezmiş tertemiz duygularım
Geç de olsa öğrendim
***
Kapanmaz yarayım gece gündüz kanarım
Göz göre göre yandı yıllarım
Gönlümde açan gonca, gül olmadan kırıldı
Senin eserin bu yorgun yıllarım
***
Kapanmaz yarayım gece gündüz kanarım
Göz göre göre yandı yıllarım
Gönlümde açan gonca, gül olmadan kırıldı
Senin eserin bu yorgun yıllarım
***
Ay ay ay
Ay ay ay