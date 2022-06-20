Aşk Sadece (Ft. Elif Nun) Şarkı Sözleri
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Berkay
Aşk Sadece (Ft. Elif Nun)
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Gittin, durmadan, ardına bakmadan
Aşkımızı hiçe sayıp bitirdin
Gittin soruna cevap vermeden
Sonunu görüyorum hala seni çok seviyorum
***
Çektiğim bu acıların, düştüğüm tuzakların
Kapıldığım yalanların nedeni aşk sadece
***
Çektiğim bu acıların, düştüğüm tuzakların
Kapıldığım yalanların nedeni aşk sadece
***
Aşk sadece elimi tutman değil ki
Aşk sadece tenimi sarman değil ki
Aşk her şeyi beraber tatmak değil mi
Bu kadar zor mu geliyor aşkı benle yaşamak
***
Aşk sadece elimi tutman değil ki
Aşk sadece tenimi sarman değil ki
Aşk her şeyi beraber tatmak değil mi
Bu kadar zor mu geliyor aşkı benle yaşamak
Bu kadar zor mu geliyor aşkı benle yaşamak
***
Çektiğim bu acıların, düştüğüm tuzakların
Kapıldığım yalanların nedeni aşk sadece
***
Çektiğim bu acıların, düştüğüm tuzakların
Kapıldığım yalanların nedeni aşk sadece
***
Aşk sadece elimi tutman değil ki
Aşk sadece tenimi sarman değil ki
Aşk her şeyi beraber tatmak değil mi
Bu kadar zor mu geliyor aşkı benle yaşamak
***
Aşk sadece elimi tutman değil ki
Aşk sadece tenimi sarman değil ki
Aşk her şeyi beraber tatmak değil mi
Bu kadar zor mu geliyor aşkı benle yaşamak
Bu kadar zor mu geliyor aşkı benle yaşamak