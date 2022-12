Gittin, durmadan, ardına bakmadan Aşkımızı hiçe sayıp bitirdin Gittin soruna cevap vermeden Sonunu görüyorum hala seni çok seviyorum *** Çektiğim bu acıların, düştüğüm tuzakların Kapıldığım yalanların nedeni aşk sadece *** Çektiğim bu acıların, düştüğüm tuzakların Kapıldığım yalanların nedeni aşk sadece *** Aşk sadece elimi tutman değil ki Aşk sadece tenimi sarman değil ki Aşk her şeyi beraber tatmak değil mi Bu kadar zor mu geliyor aşkı benle yaşamak *** Aşk sadece elimi tutman değil ki Aşk sadece tenimi sarman değil ki Aşk her şeyi beraber tatmak değil mi Bu kadar zor mu geliyor aşkı benle yaşamak Bu kadar zor mu geliyor aşkı benle yaşamak *** Çektiğim bu acıların, düştüğüm tuzakların Kapıldığım yalanların nedeni aşk sadece *** Çektiğim bu acıların, düştüğüm tuzakların Kapıldığım yalanların nedeni aşk sadece *** Aşk sadece elimi tutman değil ki Aşk sadece tenimi sarman değil ki Aşk her şeyi beraber tatmak değil mi Bu kadar zor mu geliyor aşkı benle yaşamak *** Aşk sadece elimi tutman değil ki Aşk sadece tenimi sarman değil ki Aşk her şeyi beraber tatmak değil mi Bu kadar zor mu geliyor aşkı benle yaşamak Bu kadar zor mu geliyor aşkı benle yaşamak