-
Anladım ki bunca zamandır
Bomboş gezip, durmuşum
Sol omuzumdaki, küçük meleğimle
Ben zaten çok mutluymuşum
***
Islak bir halde, kendimi karşısında
Otururken, bulmuşum
Ne de güzelmiş, senin yağmurun
Ay değil ben tutulmuşum
***
Geleceksen bana sen gel
Biraz sarıl, elini ver
Ne olur sana dokunmama izin ver
İçinde biraz ben varsam eğer
***
Geleceksen bana sen gel
Biraz sarıl, elini ver
Ne olur sana dokunmama izin ver
İçinde biraz biz varsak eğer
***
Anladım ki bunca zamandır
Bomboş gezip durmuşum
Sol omuzumdaki, küçük meleğimle
Ben zaten çok mutluymuşum
***
Islak bir halde, kendimi karşısında
Otururken, bulmuşum
Ne de güzelmiş, senin yağmurun
Ay değil ben tutulmuşum
***
Geleceksen bana sen gel
Biraz sarıl, elini ver
Ne olur sana dokunmama izin ver
İçinde biraz ben varsam eğer
***
Geleceksen bana sen gel
Biraz sarıl, elini ver
Ne olur sana dokunmama izin ver
İçinde biraz biz varsak eğer
***
Geleceksen bana sen gel
Biraz sarıl, elini ver
Ne olur sana dokunmama izin ver
İçinde biraz ben varsam eğer
***
Geleceksen bana sen gel
Biraz sarıl, elini ver
Ne olur sana dokunmama izin ver
İçinde biraz biz varsak eğer
-
Senin o kalbinin penceresinden
Dışarıya bakmak gelmez içimden
Azalıyor herşey sen gittiğinden
Üzgünüm sanma bu sakinliğimden
***
Neler neler yaşandı bilsen
Aramızda olup biteni bir görsen
***
Benim gibisini mum yak da ara
Seninki siyah değil resmen bu kapkara
Aç gözlerini gör bu gerçeği
Bak aramızda fark var açık ara
***
Benim gibisini mum yak da ara
Seninki siyah değil resmen bu kapkara
Aç gözlerini gör bu gerçeği
Bak aramızda fark var açık ara
***
Senin o kalbinin penceresinden
Dışarıya bakmak gelmez içimden
Azalıyor her şey sen gittiğinden
Üzgünüm sanma bu sakinliğimden
***
Neler neler yaşandı bilsen
Aramızda olup biteni bir görsen
***
Benim gibisini mum yak da ara
Seninki siyah değil resmen bu kapkara
Aç gözlerini gör bu gerçeği
Bak aramızda fark var açık ara
***
Benim gibisini mum yak da ara
Seninki siyah değil resmen bu kapkara
Aç gözlerini gör bu gerçeği
Bak aramızda fark var açık ara
***
Benim gibisini ara ara
Resmen bu kapkara
Gör bu gerçeği
Fark var açık ara
***
Benim gibisini mum yak da ara
Seninki siyah değil resmen bu kapkara
Aç gözlerini gör bu gerçeği
Bak aramızda fark var açık ara
-
Yine geceler uzun
Oturup düşün
Bir yol bulur mu gözlerinden akan hüzün?
Kim bilebilir aşkı yaşamadan?
Dikenli bir gülsün açmadan solan
***
Yarını bilmem
Ne getirir ki
Ardından sürükleyip
***
Çözümü kimde
Kimin elinde
Aşkıma ihanetin bedeli ne, söyle
***
Acılarımı
Kederimi
Efkârımı bırak, bırak ben yaşarım
***
Sonunu bilirim
Kendim çekerim
Medet ummam kimseden
Çeker giderim
***
Yine geceler uzun
Oturup düşün
Bir yol bulur mu gözlerinden akan hüzün?
Kim bilebilir aşkı yaşamadan?
Dikenli bir gülsün açmadan solan
***
Yarını bilmem
Ne getirir ki
Ardından sürükleyip
***
Çözümü kimde
Kimin elinde
Aşkıma ihanetin bedeli ne, söyle
***
Acılarımı
Kederimi
Efkârımı bırak, bırak ben yaşarım
***
Sonunu bilirim
Kendim çekerim
Medet ummam kimseden
Çeker giderim
***
Acılarımı
Kederimi
Efkârımı bırak, bırak ben yaşarım
***
Sonunu bilirim
Kendim çekerim
Medet ummam kimseden
Çeker giderim
-
Bi' kadeh, bi'kaç kitap
Bir de sensizlik varsa
Nasıl yaşar bu yürek
Umutları olmasa?
***
Bu sorunu kim çözer diye sorular sorma
Bu sorunu aşk çözer sadece, bizi yorma
***
Halime güler misin, ağlar mısın?
Şu sevdamdan anlar mısın?
Tek doğrumsun, tek yanlışım
Hem günahım ol sen, hem de sevabım
***
Güler misin, ağlar mısın?
Şu sevdamdan anlar mısın?
Tek doğrumsun, tek yanlışım
Hem günahım ol sen, hem de sevabım
***
Bir kadeh, birkaç kitap
Bir de sensizlik varsa
Nasıl yaşar bu yürek
Oof, umutları olmasa?
***
Bu sorunu kim çözer diye sorular sorma
Bu sorunu aşk çözer sadece, bizi yorma
***
Halime güler misin, ağlar mısın?
Şu sevdamdan anlar mısın?
Tek doğrumsun, tek yanlışım
Hem günahım ol sen, hem de sevabım
***
Güler misin, ağlar mısın?
Şu sevdamdan anlar mısın?
Tek doğrumsun, tek yanlışım
Hem günahım ol sen, hem de sevabım
***
Güler misin, ağlar mısın?
Şu sevdamdan anlar mısın?
Tek doğrumsun, tek yanlışım
Hem günahım ol sen
-
Yani bu kadar mı?
Bitti mi şimdi
Elimdeki her şey
Gitti mi şimdi
***
Aaah çok üzgünüm
Aaah dikenli gülüm
Aaah nasıl ağır
Yook gecem gündüzüm
***
Ben karalarımı bağlayıp
Gizli gizli ağlayıp
İçime içime damlayıp
Yanarım şimdi
***
Ben karalarımı bağlayıp
Gizli gizli ağlayıp
İçime içime damlayıp
Yanarım şimdi
***
Sen onu mu seçtin
O mu hak etti
Ben o kadar kötü müyüm?
O, o kadar iyi mi?
***
Aaah çok üzgünüm
Aaah dikenli gülüm
Aaah nasıl ağır
Yook gecem gündüzüm
***
Ben karalarımı bağlayıp
Gizli gizli ağlayıp
İçime içime damlayıp
Yanarım şimdi
***
Ben karalarımı bağlayıp
Gizli gizli ağlayıp
İçime içime damlayıp
Yanarım şimdi
-
Küçük bir çocuk kalmayı dilerdim kimi zaman
Büyüdük fazlasıyla kötü olduk
Kibir denen kıyafeti giyindik
Çıkarmadık ne yazık üstümüzden
***
O en güzel dostları kırmadık mı?
Azla yetinmeyi hiç öğrenmedik
Ufak mutluluklar yaratırdık eskiden
Bugün bize basit gelen şeyler kıymetliydi
***
Dünya
Kimine güzel, hoş, iyi, sefa
Dünya
Kimine de zor, büyük, acı, cefa
***
Dünya
Kimine güzel, hoş, iyi, sefa
Dünya
Kimine de zor, büyük, acı, cefa
Dünya
***
Küçük bir çocuk kalmayı dilerdim kimi zaman
Büyüdük fazlasıyla kötü olduk
Kibir denen kıyafeti giyindik
Çıkarmadık ne yazık üstümüzden
***
O en güzel dostları kırmadık mı?
Azla yetinmeyi hiç öğrenmedik
Ufak mutluluklar yaratırdık eskiden
Bugün bize basit gelen şeyler kıymetliydi
***
Dünya
Kimine güzel, hoş, iyi, sefa
Dünya
Kimine de zor, büyük, acı, cefa
***
Dünya
Kimine güzel, hoş, iyi, sefa
Dünya
Kimine de zor, büyük, acı, cefa
***
Dünya
Dünya
Kimine güzel, hoş, iyi, sefa
Dünya
Kimine de zor, büyük, acı, cefa
***
Dünya
Kimine güzel, hoş, iyi, sefa
Dünya
Kimine de zor, büyük, acı, cefa
Dünya
-
Birileri sever, birileri bakar
E kıyamet bundan kopar
Yağmadan saçlarıma karlar
Bizi de gör Allah'ım
***
Mevzu aşksa en alası
Yürek desen, yedi belası
Okumadan hoca selamı
Bizi de gör Allah'ım
***
Yetmedi mi sence de hasrete kurşun attığımız
Bu gece son olsun bence yalnız yattığımız
İlk gördüğüm güzele yazılmaz mıyım ben de
***
Ben seni öyle fena severim ki
Elin ayağın birbirine dolaşır
Sana aşkımı dizsem bir ipe
Burdan göğe ulaşır
***
Ben seni öyle fena severim ki
Elin ayağın birbirine dolaşır
Sana aşkımı dizsem bir ipe
Burdan göğe ulaşır
Burdan göğe ulaşır
***
Birileri sever, birileri bakar
E kıyamet bundan kopar
Yağmadan saçlarıma karlar
Bizi de gör Allah'ım
***
Mevzu aşksa en alası
Yürek desen, yedi belası
Okumadan hoca selamı
Bizi de gör Allah'ım
***
Yetmedi mi sence de hasrete kurşun attığımız
Bu gece son olsun bence yalnız yattığımız
İlk gördüğüm güzele yazılmaz mıyım ben de
***
Ben seni öyle fena severim ki
Elin ayağın birbirine dolaşır
Sana aşkımı dizsem bir ipe
Burdan göğe ulaşır
***
Ben seni öyle fena severim ki
Elin ayağın birbirine dolaşır
Sana aşkımı dizsem bir ipe
Burdan göğe ulaşır
Burdan göğe ulaşır
***
Ben seni öyle fena severim ki
Elin ayağın birbirine dolaşır
Sana aşkımı dizsem bir ipe
Burdan göğe ulaşır
***
Ben seni öyle fena severim ki
Elin ayağın birbirine dolaşır
Sana aşkımı dizsem bir ipe
Burdan göğe ulaşır
Burdan göğe ulaşır
-
İnan sana söylediğim her şey gerçekti
Bir anda beni böyle bırakıp gitmezdin
Kalmadı inancım haklıydın galiba
Bitmez sandım aşkını ben sadece sevdim
Bitmez sandım aşkını ben sadece sevdim
***
Bende hala kokun var
Gel al bunu içimden
N'olur artık karar ver
Gel tut benim elimden
***
Bende hala kalbin var
Gel kopar içimden
N'olur böyle bitmesin
Şüphem yok hiç sevginden
***
İnan sana söylediğim her şey gerçekti
Bir anda beni böyle bırakıp gitmezdin
Kalmadı inancım haklıydın galiba
Bitmez sandım aşkını ben sadece sevdim
Bitmez sandım aşkını ben sadece sevdim
***
Bende hala kokun var
Gel al bunu içimden
N'olur artık karar ver
Gel tut benim elimden
***
Bende hala kalbin var
Gel kopar içimden
N'olur böyle bitmesin
Şüphem yok hiç sevginden
***
Bende hala kokun var
Gel al bunu içimden
N'olur artık karar ver
Gel tut benim elimden
***
Bende hala kalbin var
Gel kopar içimden
N'olur böyle bitmesin
Şüphem yok hiç sevginden
***
Şüphem yok hiç sevginden
-
Gözler ah gözler
Görebileni bekler
Tam içine bakarsan
Kendini görürsün
***
Azalttığın bu sevgiyi
Yerine koyamayacaksan
Dur dönme ne olur
Aynı ezgiyi duyamayacaksan
Çoğalttığın bu öfkeye çare bulamayacaksan
İzin ver hatıran yanıma kar kalsın
***
Tamamsa tamam
Bitti gitti
Yolla birisini her şeyini gelip alsın
Canıma tak etti yetti
Benim olanı bile bana geri verme kalsın
***
Tamamsa tamam
Bitti gitti
Yolla birisini her şeyini gelip alsın
Canıma tak etti yetti
Benim olanı bile bana geri verme kalsın
***
Kalpler yandı kalpler sevebileni bekler
Bana bir adım atarsan, yanıma başıma yürüsün
***
Azalttığın bu sevgiyi
Yerine koyamayacaksan
Dur dönme ne olur
Aynı ezgiyi duyamayacaksan
Çoğalttığın bu öfkeye çare bulamayacaksan
İzin ver hatıran yanıma kar kalsın
***
Tamamsa tamam
Bitti gitti
Yolla birisini her şeyini gelip alsın
Canıma tak etti yetti
Benim olanı bile bana geri verme kalsın
***
Tamamsa tamam
Bitti gitti
Yolla birisini her şeyini gelip alsın
Canıma tak etti yetti
Benim olanı bile bana geri verme kalsın
***
Tamamsa tamam
Bitti gitti
Yolla birisini her şeyini gelip alsın
Canıma tak etti yetti
Benim olanı bile bana geri verme kalsın
-
Çok istedim bırakmayı
Duman duman usul usul
Yok olmayı
Bıçak gibi kes at dedim
Ama her nefesin sonunda
Ben ona teslimdim
***
Yüreğimden düştü
Uçurumdan bırakmaya kıyamadım
Oooof nasıl bir rüzgara sarılmışım dağılmışım
***
Gizlisi saklısı kalmadı
Kendini biliyor o
Ona olan aşkımı
Herkes dağ gibi görüyor of
Beni hasret yerden yere vuruyor
O ne alem alemler geziyor
***
E gizlisi saklısı kalmadı
Kendini biliyor o
Ona olan aşkımı
Herkes dağ gibi görüyor of
Beni hasret yerden yere vuruyor
O ne alem alemler geziyor
***
Hep özlerim korkusuna
Sözler dudakta kaldı hiç öpülmedi
Sırf onun için
Ne şarkılar yazıldı adı unutulmazdı
***
Yüreğimden düştü
Uçurumdan bırakmaya kıyamadım
Oooof nasıl bir rüzgara sarılmışım dağılmışım
***
Gizlisi saklısı kalmadı
Kendini biliyor o
Ona olan aşkımı
Herkes dağ gibi görüyor ooof
Beni hasret yerden yere vuruyor
O ne alem alemler geziyor
***
E gizlisi saklısı kalmadı
Kendini biliyor o
Ona olan aşkımı
Herkes dağ gibi görüyor ooof
Beni hasret yerden yere vuruyor
O ne alem alemler geziyor
Beni hasret yerden yere vuruyor
O ne alem alemler geziyor
-
Solar mı gülleri
Aşktan uyanmamış
Öpmeye doymamış
Garip gönüllerin
Aşığın halini
Meczup olan anlar
Telaşı dünyanın
Kafamızı açar
***
Ooooof
Yanıyor muyuz gençler?
Kalpten yaralı güvercinler
Aaah
Bi kere de bize versin
Yüzümüze gülsün kahpe kader
***
Güller sararıyor
Aşk bu uyur mu
Rövanşta aşık olabiliyor
Diller unutur da
Kalp unutur mu
Radyoda şarkım (şşşt) kime çalıyor
***
Güller sararıyor
Aşk bu uyur mu
Rövanşta aşık olabiliyor
Diller unutur da
Kalp unutur mu
Radyoda şarkım (şşşt) kime çalıyor
***
Solar mı gülleri
Aşktan uyanmamış
Öpmeye doymamış
Garip gönüllerin
Aşığın halini
Meczup olan anlar
Telaşı dünyanın
Kafamızı açar
***
Ooooof
Yanıyor muyuz gençler?
Kalpten yaralı güvercinler
Aaah
Bi kere de bize versin
Yüzümüze gülsün kahpe kader
***
Güller sararıyor
Aşk bu uyur mu
Rövanşta aşık olabiliyor
Diller unutur da
Kalp unutur mu
Radyoda şarkım (şşşt) kime çalıyor
***
Güller sararıyor
Aşk bu uyur mu
Rövanşta aşık olabiliyor
Diller unutur da
Kalp unutur mu
Radyoda şarkım (şşşt) kime çalıyor
***
Güller sararıyor
Aşk bu uyur mu
Rövanşta aşık olabiliyor
Diller unutur da
Kalp unutur mu
Radyoda şarkım (şşşt) kime çalıyor
-
Sen beni üzmek için mi doğmuştun?
Ondan mı kalbime pusu kurmuştun?
Oysa ki ben ucunda sen varsan
Her şeyi hayra bile yormuştum
Buna rağmen gittiysen
Sen zaten yanmadan kül olmuşsun
***
Yaz beni yalnızlığına
Yaz uzağımda Ağustosa
Yaz seni mutsuz edicem biraz
Avaz avaz az
Ne kadar acı çeksen az
Yüreğin bensiz enkaz
Seni mutsuz edicem bu yaz
Bağır avaz avaz
Yaz yaz
yaz yaz
***
Sen beni üzmek için mi doğmuştun?
Ondan mı kalbime pusu kurmuştun?
Oysa ki ben ucunda sen varsan
Her şeyi hayra bile yormuştum
Buna rağmen gittiysen
Sen zaten yanmadan kül olmuşsun
***
Yaz beni yalnızlığına
Yaz uzağımda Ağustosa
Yaz seni mutsuz edicem biraz
Avaz avaz az
Ne kadar acı çeksen az
Yüreğin bensiz enkaz
Seni mutsuz edicem bu yaz
Bağır avaz avaz
***
Bağır çağır dilediğin kadar
Bensizlik çok ağır
Alır başını yıkar
***
Yaz beni yalnızlığına
Yaz uzağımda Ağustosa
Yaz seni mutsuz edicem biraz
Avaz avaz az
Ne kadar acı çeksen az
Yüreğin bensiz enkaz
Seni mutsuz edicem bu yaz
Bağır avaz avaz
Yaz yaz
Yaz yaz