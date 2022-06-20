Bana Sen Gel Anladım ki bunca zamandır Bomboş gezip, durmuşum Sol omuzumdaki, küçük meleğimle Ben zaten çok mutluymuşum *** Islak bir halde, kendimi karşısında Otururken, bulmuşum Ne de güzelmiş, senin yağmurun Ay değil ben tutulmuşum *** Geleceksen bana sen gel Biraz sarıl, elini ver Ne olur sana dokunmama izin ver İçinde biraz ben varsam eğer *** Geleceksen bana sen gel Biraz sarıl, elini ver Ne olur sana dokunmama izin ver İçinde biraz biz varsak eğer *** Anladım ki bunca zamandır Bomboş gezip durmuşum Sol omuzumdaki, küçük meleğimle Ben zaten çok mutluymuşum *** Islak bir halde, kendimi karşısında Otururken, bulmuşum Ne de güzelmiş, senin yağmurun Ay değil ben tutulmuşum *** Geleceksen bana sen gel Biraz sarıl, elini ver Ne olur sana dokunmama izin ver İçinde biraz ben varsam eğer *** Geleceksen bana sen gel Biraz sarıl, elini ver Ne olur sana dokunmama izin ver İçinde biraz biz varsak eğer *** Geleceksen bana sen gel Biraz sarıl, elini ver Ne olur sana dokunmama izin ver İçinde biraz ben varsam eğer *** Geleceksen bana sen gel Biraz sarıl, elini ver Ne olur sana dokunmama izin ver İçinde biraz biz varsak eğer

Açık Ara Senin o kalbinin penceresinden Dışarıya bakmak gelmez içimden Azalıyor herşey sen gittiğinden Üzgünüm sanma bu sakinliğimden *** Neler neler yaşandı bilsen Aramızda olup biteni bir görsen *** Benim gibisini mum yak da ara Seninki siyah değil resmen bu kapkara Aç gözlerini gör bu gerçeği Bak aramızda fark var açık ara *** Benim gibisini mum yak da ara Seninki siyah değil resmen bu kapkara Aç gözlerini gör bu gerçeği Bak aramızda fark var açık ara *** Senin o kalbinin penceresinden Dışarıya bakmak gelmez içimden Azalıyor her şey sen gittiğinden Üzgünüm sanma bu sakinliğimden *** Neler neler yaşandı bilsen Aramızda olup biteni bir görsen *** Benim gibisini mum yak da ara Seninki siyah değil resmen bu kapkara Aç gözlerini gör bu gerçeği Bak aramızda fark var açık ara *** Benim gibisini mum yak da ara Seninki siyah değil resmen bu kapkara Aç gözlerini gör bu gerçeği Bak aramızda fark var açık ara *** Benim gibisini ara ara Resmen bu kapkara Gör bu gerçeği Fark var açık ara *** Benim gibisini mum yak da ara Seninki siyah değil resmen bu kapkara Aç gözlerini gör bu gerçeği Bak aramızda fark var açık ara

Ben Yaşarım Yine geceler uzun Oturup düşün Bir yol bulur mu gözlerinden akan hüzün? Kim bilebilir aşkı yaşamadan? Dikenli bir gülsün açmadan solan *** Yarını bilmem Ne getirir ki Ardından sürükleyip *** Çözümü kimde Kimin elinde Aşkıma ihanetin bedeli ne, söyle *** Acılarımı Kederimi Efkârımı bırak, bırak ben yaşarım *** Sonunu bilirim Kendim çekerim Medet ummam kimseden Çeker giderim *** Yine geceler uzun Oturup düşün Bir yol bulur mu gözlerinden akan hüzün? Kim bilebilir aşkı yaşamadan? Dikenli bir gülsün açmadan solan *** Yarını bilmem Ne getirir ki Ardından sürükleyip *** Çözümü kimde Kimin elinde Aşkıma ihanetin bedeli ne, söyle *** Acılarımı Kederimi Efkârımı bırak, bırak ben yaşarım *** Sonunu bilirim Kendim çekerim Medet ummam kimseden Çeker giderim *** Acılarımı Kederimi Efkârımı bırak, bırak ben yaşarım *** Sonunu bilirim Kendim çekerim Medet ummam kimseden Çeker giderim

Bizi Yorma Bi' kadeh, bi'kaç kitap Bir de sensizlik varsa Nasıl yaşar bu yürek Umutları olmasa? *** Bu sorunu kim çözer diye sorular sorma Bu sorunu aşk çözer sadece, bizi yorma *** Halime güler misin, ağlar mısın? Şu sevdamdan anlar mısın? Tek doğrumsun, tek yanlışım Hem günahım ol sen, hem de sevabım *** Güler misin, ağlar mısın? Şu sevdamdan anlar mısın? Tek doğrumsun, tek yanlışım Hem günahım ol sen, hem de sevabım *** Bir kadeh, birkaç kitap Bir de sensizlik varsa Nasıl yaşar bu yürek Oof, umutları olmasa? *** Bu sorunu kim çözer diye sorular sorma Bu sorunu aşk çözer sadece, bizi yorma *** Halime güler misin, ağlar mısın? Şu sevdamdan anlar mısın? Tek doğrumsun, tek yanlışım Hem günahım ol sen, hem de sevabım *** Güler misin, ağlar mısın? Şu sevdamdan anlar mısın? Tek doğrumsun, tek yanlışım Hem günahım ol sen, hem de sevabım *** Güler misin, ağlar mısın? Şu sevdamdan anlar mısın? Tek doğrumsun, tek yanlışım Hem günahım ol sen

Bu Kadar mı ? Yani bu kadar mı? Bitti mi şimdi Elimdeki her şey Gitti mi şimdi *** Aaah çok üzgünüm Aaah dikenli gülüm Aaah nasıl ağır Yook gecem gündüzüm *** Ben karalarımı bağlayıp Gizli gizli ağlayıp İçime içime damlayıp Yanarım şimdi *** Ben karalarımı bağlayıp Gizli gizli ağlayıp İçime içime damlayıp Yanarım şimdi *** Sen onu mu seçtin O mu hak etti Ben o kadar kötü müyüm? O, o kadar iyi mi? *** Aaah çok üzgünüm Aaah dikenli gülüm Aaah nasıl ağır Yook gecem gündüzüm *** Ben karalarımı bağlayıp Gizli gizli ağlayıp İçime içime damlayıp Yanarım şimdi *** Ben karalarımı bağlayıp Gizli gizli ağlayıp İçime içime damlayıp Yanarım şimdi

Dünya Küçük bir çocuk kalmayı dilerdim kimi zaman Büyüdük fazlasıyla kötü olduk Kibir denen kıyafeti giyindik Çıkarmadık ne yazık üstümüzden *** O en güzel dostları kırmadık mı? Azla yetinmeyi hiç öğrenmedik Ufak mutluluklar yaratırdık eskiden Bugün bize basit gelen şeyler kıymetliydi *** Dünya Kimine güzel, hoş, iyi, sefa Dünya Kimine de zor, büyük, acı, cefa *** Dünya Kimine güzel, hoş, iyi, sefa Dünya Kimine de zor, büyük, acı, cefa Dünya *** Küçük bir çocuk kalmayı dilerdim kimi zaman Büyüdük fazlasıyla kötü olduk Kibir denen kıyafeti giyindik Çıkarmadık ne yazık üstümüzden *** O en güzel dostları kırmadık mı? Azla yetinmeyi hiç öğrenmedik Ufak mutluluklar yaratırdık eskiden Bugün bize basit gelen şeyler kıymetliydi *** Dünya Kimine güzel, hoş, iyi, sefa Dünya Kimine de zor, büyük, acı, cefa *** Dünya Kimine güzel, hoş, iyi, sefa Dünya Kimine de zor, büyük, acı, cefa *** Dünya Dünya Kimine güzel, hoş, iyi, sefa Dünya Kimine de zor, büyük, acı, cefa *** Dünya Kimine güzel, hoş, iyi, sefa Dünya Kimine de zor, büyük, acı, cefa Dünya

Fena Severim Birileri sever, birileri bakar E kıyamet bundan kopar Yağmadan saçlarıma karlar Bizi de gör Allah'ım *** Mevzu aşksa en alası Yürek desen, yedi belası Okumadan hoca selamı Bizi de gör Allah'ım *** Yetmedi mi sence de hasrete kurşun attığımız Bu gece son olsun bence yalnız yattığımız İlk gördüğüm güzele yazılmaz mıyım ben de *** Ben seni öyle fena severim ki Elin ayağın birbirine dolaşır Sana aşkımı dizsem bir ipe Burdan göğe ulaşır *** Ben seni öyle fena severim ki Elin ayağın birbirine dolaşır Sana aşkımı dizsem bir ipe Burdan göğe ulaşır Burdan göğe ulaşır *** Birileri sever, birileri bakar E kıyamet bundan kopar Yağmadan saçlarıma karlar Bizi de gör Allah'ım *** Mevzu aşksa en alası Yürek desen, yedi belası Okumadan hoca selamı Bizi de gör Allah'ım *** Yetmedi mi sence de hasrete kurşun attığımız Bu gece son olsun bence yalnız yattığımız İlk gördüğüm güzele yazılmaz mıyım ben de *** Ben seni öyle fena severim ki Elin ayağın birbirine dolaşır Sana aşkımı dizsem bir ipe Burdan göğe ulaşır *** Ben seni öyle fena severim ki Elin ayağın birbirine dolaşır Sana aşkımı dizsem bir ipe Burdan göğe ulaşır Burdan göğe ulaşır *** Ben seni öyle fena severim ki Elin ayağın birbirine dolaşır Sana aşkımı dizsem bir ipe Burdan göğe ulaşır *** Ben seni öyle fena severim ki Elin ayağın birbirine dolaşır Sana aşkımı dizsem bir ipe Burdan göğe ulaşır Burdan göğe ulaşır

Sevdim İnan sana söylediğim her şey gerçekti Bir anda beni böyle bırakıp gitmezdin Kalmadı inancım haklıydın galiba Bitmez sandım aşkını ben sadece sevdim Bitmez sandım aşkını ben sadece sevdim *** Bende hala kokun var Gel al bunu içimden N'olur artık karar ver Gel tut benim elimden *** Bende hala kalbin var Gel kopar içimden N'olur böyle bitmesin Şüphem yok hiç sevginden *** İnan sana söylediğim her şey gerçekti Bir anda beni böyle bırakıp gitmezdin Kalmadı inancım haklıydın galiba Bitmez sandım aşkını ben sadece sevdim Bitmez sandım aşkını ben sadece sevdim *** Bende hala kokun var Gel al bunu içimden N'olur artık karar ver Gel tut benim elimden *** Bende hala kalbin var Gel kopar içimden N'olur böyle bitmesin Şüphem yok hiç sevginden *** Bende hala kokun var Gel al bunu içimden N'olur artık karar ver Gel tut benim elimden *** Bende hala kalbin var Gel kopar içimden N'olur böyle bitmesin Şüphem yok hiç sevginden *** Şüphem yok hiç sevginden

Tamamsa Tamam Gözler ah gözler Görebileni bekler Tam içine bakarsan Kendini görürsün *** Azalttığın bu sevgiyi Yerine koyamayacaksan Dur dönme ne olur Aynı ezgiyi duyamayacaksan Çoğalttığın bu öfkeye çare bulamayacaksan İzin ver hatıran yanıma kar kalsın *** Tamamsa tamam Bitti gitti Yolla birisini her şeyini gelip alsın Canıma tak etti yetti Benim olanı bile bana geri verme kalsın *** Tamamsa tamam Bitti gitti Yolla birisini her şeyini gelip alsın Canıma tak etti yetti Benim olanı bile bana geri verme kalsın *** Kalpler yandı kalpler sevebileni bekler Bana bir adım atarsan, yanıma başıma yürüsün *** Azalttığın bu sevgiyi Yerine koyamayacaksan Dur dönme ne olur Aynı ezgiyi duyamayacaksan Çoğalttığın bu öfkeye çare bulamayacaksan İzin ver hatıran yanıma kar kalsın *** Tamamsa tamam Bitti gitti Yolla birisini her şeyini gelip alsın Canıma tak etti yetti Benim olanı bile bana geri verme kalsın *** Tamamsa tamam Bitti gitti Yolla birisini her şeyini gelip alsın Canıma tak etti yetti Benim olanı bile bana geri verme kalsın *** Tamamsa tamam Bitti gitti Yolla birisini her şeyini gelip alsın Canıma tak etti yetti Benim olanı bile bana geri verme kalsın

Teslim Çok istedim bırakmayı Duman duman usul usul Yok olmayı Bıçak gibi kes at dedim Ama her nefesin sonunda Ben ona teslimdim *** Yüreğimden düştü Uçurumdan bırakmaya kıyamadım Oooof nasıl bir rüzgara sarılmışım dağılmışım *** Gizlisi saklısı kalmadı Kendini biliyor o Ona olan aşkımı Herkes dağ gibi görüyor of Beni hasret yerden yere vuruyor O ne alem alemler geziyor *** E gizlisi saklısı kalmadı Kendini biliyor o Ona olan aşkımı Herkes dağ gibi görüyor of Beni hasret yerden yere vuruyor O ne alem alemler geziyor *** Hep özlerim korkusuna Sözler dudakta kaldı hiç öpülmedi Sırf onun için Ne şarkılar yazıldı adı unutulmazdı *** Yüreğimden düştü Uçurumdan bırakmaya kıyamadım Oooof nasıl bir rüzgara sarılmışım dağılmışım *** Gizlisi saklısı kalmadı Kendini biliyor o Ona olan aşkımı Herkes dağ gibi görüyor ooof Beni hasret yerden yere vuruyor O ne alem alemler geziyor *** E gizlisi saklısı kalmadı Kendini biliyor o Ona olan aşkımı Herkes dağ gibi görüyor ooof Beni hasret yerden yere vuruyor O ne alem alemler geziyor Beni hasret yerden yere vuruyor O ne alem alemler geziyor

Yanıyor Muyuz Gençler? Solar mı gülleri Aşktan uyanmamış Öpmeye doymamış Garip gönüllerin Aşığın halini Meczup olan anlar Telaşı dünyanın Kafamızı açar *** Ooooof Yanıyor muyuz gençler? Kalpten yaralı güvercinler Aaah Bi kere de bize versin Yüzümüze gülsün kahpe kader *** Güller sararıyor Aşk bu uyur mu Rövanşta aşık olabiliyor Diller unutur da Kalp unutur mu Radyoda şarkım (şşşt) kime çalıyor *** Güller sararıyor Aşk bu uyur mu Rövanşta aşık olabiliyor Diller unutur da Kalp unutur mu Radyoda şarkım (şşşt) kime çalıyor *** Solar mı gülleri Aşktan uyanmamış Öpmeye doymamış Garip gönüllerin Aşığın halini Meczup olan anlar Telaşı dünyanın Kafamızı açar *** Ooooof Yanıyor muyuz gençler? Kalpten yaralı güvercinler Aaah Bi kere de bize versin Yüzümüze gülsün kahpe kader *** Güller sararıyor Aşk bu uyur mu Rövanşta aşık olabiliyor Diller unutur da Kalp unutur mu Radyoda şarkım (şşşt) kime çalıyor *** Güller sararıyor Aşk bu uyur mu Rövanşta aşık olabiliyor Diller unutur da Kalp unutur mu Radyoda şarkım (şşşt) kime çalıyor *** Güller sararıyor Aşk bu uyur mu Rövanşta aşık olabiliyor Diller unutur da Kalp unutur mu Radyoda şarkım (şşşt) kime çalıyor