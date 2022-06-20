Ne hakkın var? Sen ayrı, ben ayrı böyle yaşanmaz (yaşanmaz) Yüreğimi altüst edip Gidersin dönmezsin, yakışmaz (yakışmaz) *** Ne kadar da rahatsın Söyle bitiyorsa düşünmeyelim, düşünmeyelim Ben sadece sevgi istedim Buymuş alın yazım *** Kabus geceler, bu işkenceler Bil ki yanına kalmaz Emin olma sen bu kadar Dünkü sevgi dolu kalbim geçti Yarına kalmaz *** Kabus geceler, bu işkenceler Bil ki yanına kalmaz Emin olma sen bu kadar Dünkü sevgi dolu kalbim geçti Yanında kalmaz *** Ne hakkın var? Sen ayrı, ben ayrı böyle yaşanmaz (yaşanmaz) Yüreğimi altüst edip Gidersin dönmezsin, yakışmaz (yakışmaz) *** Ne kadar da rahatsın Söyle bitiyorsa düşünmeyelim, düşünmeyelim Ben sadece sevgi istedim Buymuş alın yazım *** Kabus geceler, bu işkenceler Bil ki yanına kalmaz Emin olma sen bu kadar Dünkü sevgi dolu kalbim geçti Yarına kalmaz *** Kabus geceler, bu işkenceler Bil ki yanına kalmaz Emin ol, sen bu kadar Dünkü sevgi dolu kalbim geçti Yanında kalmaz *** Ben sadece yanına kalmaz Ben sadece yanına kalmaz