Ben Sadece Şarkı Sözleri
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Ne hakkın var?
Sen ayrı, ben ayrı böyle yaşanmaz (yaşanmaz)
Yüreğimi altüst edip
Gidersin dönmezsin, yakışmaz (yakışmaz)
***
Ne kadar da rahatsın
Söyle bitiyorsa düşünmeyelim, düşünmeyelim
Ben sadece sevgi istedim
Buymuş alın yazım
***
Kabus geceler, bu işkenceler
Bil ki yanına kalmaz
Emin olma sen bu kadar
Dünkü sevgi dolu kalbim geçti
Yarına kalmaz
***
Kabus geceler, bu işkenceler
Bil ki yanına kalmaz
Emin olma sen bu kadar
Dünkü sevgi dolu kalbim geçti
Yanında kalmaz
***
Ne hakkın var?
Sen ayrı, ben ayrı böyle yaşanmaz (yaşanmaz)
Yüreğimi altüst edip
Gidersin dönmezsin, yakışmaz (yakışmaz)
***
Ne kadar da rahatsın
Söyle bitiyorsa düşünmeyelim, düşünmeyelim
Ben sadece sevgi istedim
Buymuş alın yazım
***
Kabus geceler, bu işkenceler
Bil ki yanına kalmaz
Emin olma sen bu kadar
Dünkü sevgi dolu kalbim geçti
Yarına kalmaz
***
Kabus geceler, bu işkenceler
Bil ki yanına kalmaz
Emin ol, sen bu kadar
Dünkü sevgi dolu kalbim geçti
Yanında kalmaz
***
Ben sadece yanına kalmaz
Ben sadece yanına kalmaz